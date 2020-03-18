Бізнесу повідомили, що потрібні:
- Засоби індивідуального захисту
- Маски
- Хірургічні рукавиці
- Костюми біозахисту
- Бахіли
- Шапочки
- Фартухи медичні
- Щиток захисний
- Дезінфикатори: антисептик для рук, розпилювачі пневматичні
- Ізоляційні халати
- Респіратори
- Апарати штучної вентиляції легень
- Електровідсмоктувач
- Пульсоксиметри
- Кисневий концентратор
Як повідомили нам у департаменті потребують у кількості від 100 тисяч для трьохмісячного запасу на 1371,1 тис. осіб Івано-Франківської області.