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Для Івано-Франківської ОДА

Бізнесу повідомили, що потрібні:

  • Засоби індивідуального захисту 
  • Маски 
  • Хірургічні рукавиці 
  • Костюми біозахисту
  • Бахіли 
  • Шапочки 
  • Фартухи медичні 
  • Щиток захисний 
  • Дезінфикатори: антисептик для рук, розпилювачі пневматичні
  • Ізоляційні халати 
  • Респіратори
  • Апарати штучної вентиляції легень 
  • Електровідсмоктувач 
  • Пульсоксиметри 
  • Кисневий концентратор

 

Як повідомили нам у департаменті потребують у кількості від 100 тисяч для трьохмісячного запасу на  1371,1 тис. осіб  Івано-Франківської області.

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