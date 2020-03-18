Для Івано-Франківської ОДА

Бізнесу повідомили, що потрібні:

Засоби індивідуального захисту

Маски

Хірургічні рукавиці

Костюми біозахисту

Бахіли

Шапочки

Фартухи медичні

Щиток захисний

Дезінфикатори: антисептик для рук, розпилювачі пневматичні

Ізоляційні халати

Респіратори

Апарати штучної вентиляції легень

Електровідсмоктувач

Пульсоксиметри

Кисневий концентратор

Як повідомили нам у департаменті потребують у кількості від 100 тисяч для трьохмісячного запасу на 1371,1 тис. осіб Івано-Франківської області.