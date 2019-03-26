Обіцяти — ще не одружитись: топ-10 кандидатів у президенти про Крим, Донбас та підприємців

До виборів залишилося менше тижня, тому потрібно ретельно вивчити програми кандидатів у президенти у найважливіших сферах українського суспільства. На початку березня ми писали " Що цікавого в економіці обіцяють кандидати в президенти ".

Зокрема, у сфері національної безпеки та оборони, зовнішньополітичної діяльності, прав людини, а для бізнесу соцільно-економічна сфера.

Журналіст Журналу БІЗНЕС на презентації ГО “Центр UA” "Вибори-2019. Ключові позиції топ-10 кандидатів" розкладали по поличках позиції десяти найпопулярніших кандидатів у тих сферах політики, на які має безпосередній та опосередкований вплив президент. Зокрема, у сфері національної безпеки та оборони, зовнішньополітичної діяльності, розподілу владних повноважень, прав людини та внутрішньої політики. Зосередилися на передвиборчих програмах топ-10 кандидатів за останніми опитування КМІСу, Центру Разумкова та Соціологічної групи Рейтинг. Ділимося основними позиціями.

ДЕОКУПАЦІЯ ДОНБАСУ

Для українців є багато "болючих" питань, з якими доведеться стикнутися майбутньому президенту. Згідно з Соціологічної групи «Рейтинг», на думку більшості опитаних українців (67%) мир є тим, чого сьогодні найбільше бракує Україні, при цьому за останні півроку цей показник виріс з 62 до 67%. Тому після корупції другим по важливості питання є деокупація та завершення війни. Слід зазначити, що згідно із Конституцією (ст.106) президент – головнокомандувач Збройних сил України, а тому має гарантувати незалежність, територіальну цілісність та національну безпеку країни. Тож, питання, яке хвилює 67% українців вирішувати головнокомандувачу. Загальні фрази з цього приводу на кшталт "боротися за повернення Донбасу, використовуючии воєнні, дипломатичні та економічні засоби", має А. Гриценко. За повернення окупованих територій виступає О. Шевченко.За миротворчу місію виступають П.Порошенко та О. Вілкул. Перший вбачає її реалізацію через механізм міжнародної місії ООН. Другий (О.Вілкул) - ввести миротворчий контингент Білорусі, Казахстану, Азербайжану, Швеції, Австрії. Хоча це країни, які перебувають у дружніх стосунках з країною-агресором.

3 з 10 кандидатів НЕ мають позиції щодо деокупації Криму

“У питаннях деокупації Донбасу та повернення Криму значна кількість кандидатів обрала досить обережну позицію. Дехто обмежився загальними фразами, на кшталт, “будемо боротися за повернення окупованих територій”, однак більшість обрали дипломатичний шлях, який передбачає залучення до вирішення питань країн підписантів Будапештського меморандуму”, — зазначив керівник проектів ГО “Центр UA” Андрій Андрушків.

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА У ПРОГРАМАХ КАНДИДАТІВ У ПРЕЗИДЕНТИ



У 5 з 10 кандидатів немає позиції щодо вступу в ЄС

“Схожа ситуація і щодо зовнішньополітичних питань. До прикладу, п’ять кандидатів підтримали європейський курс України, ще у п’ ятьох позиція по цьому напрямку відсутня. Так само, як членство у НАТО підтримало шестеро кандидатів, а двоє заявили, що забезпечать позаблоковий статус України, що взагалі суперечить Конституції”, — продовжила Марія Левонова.



Вступ у НАТО:

П. Порошенко: В ЄС подати заявку у 2023 р., після отримання членства подавати в НАТО

В. Зеленський: Вступити в НАТО після референдуму

І. Смешко: Забезпечити сумісність з НАТО задля отримання Плану дій щодо членства

Р. Кошулинський: Досягти чітких гарантій і термінів вступу в НАТО

Ю. Тимошенко: Стати повноправним членом НАТО

А. Гриценко: Зробити все для приєднання України до НАТО

За позаблоковість виступили О. Вілкул та Ю. Бойко, не мають позиції О. Ляшко та О. Шевченко.

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА У ПРОГРАМАХ КАНДИДАТІВ У ПРЕЗИДЕНТИ: ВІДНОСИНИ ІЗ СУСІДАМИ:



ВІДНОСИНИ З РОСІЄЮ:

- Розірвати усі дипломатичні та економічні відносини: Руслан Кошулинський

- Загальна фраза: “Подолати протиріччя”: Юрій Бойко

- Вимагати в Росії компенсацію за завдану шкоду: Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, Олександр Шевченко

- Продовжити санкційний тиск: Петро Порошенко, Володимир Зеленський, Анатолій Гриценко



ЗАХІДНІ СУСІДИ УКРАЇНИ:

- Подолати протиріччя з усіма сусідами: Юрій Бойко

- Посилити взаємодію у протидії поширенню негативного російського впливу: Петро Порошенко

- Налагодити добросусідські відносини, враховуючи національні інтереси України: Володимир Зеленський, Анатолій Гриценко

Не мають позиції щодо західних сусідів О.Ляшко, О. Вілкул, І.Смешко.



Не мають позиції бути чи не бути стратегічним партнером із США четверо наших кандидатів: Ю. Тимошенко О. Шевченко І. Смешко О. Вілкул. Військову угоду вбачають О. Ляшко Р. Кошулинський. А стратегічне партнерство - П. Порошенко, В. Зеленський, А. Гриценко.

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ОБІЦЯНКИ У ПРОГРАМАХ КАНДИДАТІВ У ПРЕЗИДЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СВОБОДИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Сьогодні майже 40% українців хотіли б мати власну справу, ще 10% вже є власниками свого бізнесу. І якщо ми говоримо про суспільні настрої, то роль держави у розвитку економіки більшість опитаних (64%) найперше вбачають у забезпеченні рівності доходів й соціальної справедливості, а не встановленні свободи розвитку та чесних правил конкуренції. За останню тезу – 27%. Дві третини опитаних схильні вважати, що держава заважає діяльності малого та середнього бізнесу в Україні.

Захищати право власності Анатолій Гриценко

Володимир Зеленський

Петро Порошенко

Олександр Шевченко

Ігор Смешко Надати доступні кредити для бізнесу Юлія Тимошенко

Руслан Кошулинський

Володимир Зеленський

Юрій Бойко Замінити податок на прибуток податком на виведений капітал Володимир Зеленський

Петро Порошенко звільнити сімейний бізнес від податку на прибуток Ігор Смешко скасувати ПДВ, ЄСВ, та 37 квазі-податки Юлія Тимошенко знизити податки для громадян і бізнесу Юрій Бойко спрощений режим для самозайнятих Олександр Шевченко модель “15% - 15% - 15%: ПДФО – ПДВ – податок на прибуток/ виведений капітал” Олександр Вілкул.

Підприємці та експерти Спілка Українських Підприємців - СУП, асоціацій-членів Українська Рада бізнесу та Національна платформа МСБ, які є учасниками Національна адвокасі-кампанія бізнесу, також проаналізували програми 5 кандидатів на посаду Президента України і дали свою інфографіку.

ЕНЕРГЕТИЧНА ПОЛІТИКА

У ситуації, коли у результаті війни на Сході Україна втратила контроль над вугільними шахтами, що постачали паливо для електростанцій і через це Уряд змушений закуповувати вугілля в інших країнах, зокрема Росії, Південній Африці та Сполучених Штатах, на думку третини опитаних вугілля потрібно купувати за кордоном. 46% вважають, що Україна має домовлятися з т. зв. ДНР-ЛНР про поставки вугілля в Україну, ще 21% - не визначилися. Домовленість про поставки вугілля з т.зв. ДНР і ЛНР підтримують майже дві третини мешканців Півдня і Сходу. Також чим молодший вік, тим більше підтримують варіант закупівлі вугілля за кордоном. Цікаво, що серед тих, хто оцінює Україну як більш незалежну в енергетиці від Росії, однаковою мірою оцінює варіант як купівлі вугілля за кордоном, так і домовленості з т. зв. ЛНР-ДНР.









Але більшість кандидатів у своїх програмах оминають увагою основні сфери компетенції, зосереджуючи свої зусилля здебільшого на внутрішній політиці, зокрема соціально-економічному секторі. І все це тому, аби сподобатись своїй аудиторії та отримати кілька додаткових відсотків на президентських виборах.



Більше читайте у інфографіці ГО тут.

Олег Рибачук, голова ГО “Центр UA”, говорить, що ГО провела більш 350 заходів в 60 містах в усіх регіонах України протягом 2017-2018рр і вони побачили велику потребу виборців у конкретній стратегії, а не просто у звичайному популізмі. У світі політики конкурують тільки програмами, і пан Рибачук вважає, що у випадку невиконання своїх обіцянок політиків має чекати політичне покарання - "політична смерть".

Ольга Пташка