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Четвер, 10 січня 2019 17:11

МВФ допоможе ФДМУ вирішити проблеми, що блокують велику приватизацію

МВФ допоможе ФДМУ вирішити проблеми, що блокують велику приватизацію

Фонд держмайна домовився спільно з МВФ розглянути проблеми, що гальмують велику приватизацію

"Домовилися з Постійним представником Міжнародного валютного фонду паном Люнгманом спільними зусиллями вирішити проблеми, котрі блокують процес великої приватизації." - зазначає в.о. ФДМУ Віталій Трубаров на своїй сторінці у Facebook.

За словами Трубарова, через судові позови консорціуми інвестиційних радників не можуть розпочати безпосередню підготовку.

"Фактично з квітня місяця минулого року простоює ОПЗ, а інвестиційний радник Pericles Global Advisory в складі консорціуму з White & Case LLP, Kinstellar, KPMG Ukraine та SARS Capital не може розпочати процес підготовки до приватизації і реструктуризації боргів заводу, в тому числі і перед НАК «Нафтогазом», що дало б можливість підприємству розпочати виробництво продукції."

Також в повідомленні було зазначено, що початок продажу компаній з переліку великої приватизації є однією з умов співпраці з МВФ.

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Рубрика: Економіка
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