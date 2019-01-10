За рік українське виробництво автотранспорту зменшилося на чверть

За 2018 р. виробництво автотранспортних засобів зменшилося на 23% порівняно із 2017 р. За минулий рік в Україні було виготовлено 6616 одиниць транспорту. Про це йдеться у повідомлення асоціації «Укравтопром».

Традиційно найбільшу частку в статистиці охопив легковий підрозділ національного автопрому – 5660 легкових авто. Відносно показника річної давності випуск легкових автомобілів скоротився майже на 22% і практично уесь обсяг був забезпечений одним заводом – «Єврокар». Одне авто у минулому році виготовив ПАТ «ЗАЗ». Як зазначалося раніше, виробництво цього автомобіля на ЗАЗі пройшло в тестовому режимі з метою перевірки технічного стану обладнання та технологічних процедур.

Виробництво українських автобусів у минулому році зменшилося на 2,5% і склало 824 одиниць. Лідером у автобусному виробництві залишається АТ «Черкаський автобус», якому у 2018 р. вдалося наростити випуск автобусів на 15% порівняно із 2017 р., до 441 одиниць. Ріст автобусного виробництва також спостерігається на ПАТ «Завод «Часівоярські автобуси», де річний приріст склав 19% (виготовлено 107 одиниці), на ПрАТ «Чернігівський автозавод», де річний приріст склав 6% (виготовлено 188 одиниці) та на ПАТ «ЗАЗ», де річний приріст склав 2% (виготовлено 45 одиниць). Водночас, виробництво автобусів на потужностях корпорації «Богдан» упало на 61% і склало 43 одиниці.

Виробництво вантажних автомобілів в минулому році склало 132 одиниці, що на 73% менше порівняно із 2017 р. Ці данні не враховують показники заводу АвтоКрАЗ, який припинив публікувати звіти про своє виробництво з серпня 2016 р. Так, за 2018 р. «Черкаський автобус» виготовив 47 вантажних авто, тоді як у 2017-му цей показник склав 7 вантажівок. Водночас, на 82% упало виробництво вантажівок на ПАТ «ЗАЗ» (до 85 одиниць).

Корпорації «Еталон» та «Богдан» не виготовляли вантажні автомобілі у минулому році.