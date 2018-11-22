Made in Ukraine. Чи переживуть аграрії сезон цінокосу?

2018 рік для агросфери був успішним, проте дуже важким.

Заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань європейської інтеграції Ольга Трофімцева зазначила, що український експорт аграрних та харчових товарів 2018 р. складає $4,12 млрд, імпорт — $1,9 млрд.

Зовнішньоторговельний обіг між Україною та країнами ЄС впродовж січня — вересня збільшився на 5,4% порівняно з показником відповідного періоду минулого року.

Проте цьогоріч продукція агропромислового комплексу такою динамікою похизуватися не може. Аграрний експорт продемонстрував незначне зменшення у порівнянні з показниками аналогічного періоду 2017 р. Якщо торік це були рекордні $18 млрд, то поточного року — $16,8 млрд.

Разом із доволі позитивними звітами Мінагрополітики лунають тривожні сигнали від гравців ринку. Зокрема, агропромхолдинг “Астарта-Київ” у своєму звіті за січень — вересень зазначає, що на діяльність компанії негативно впливали низькі світові ціни на основні види сільгосппродукції. Власне, на 27% зменшилася консолідована виручка, що обумовлено значним зниженням цін на цукор — ключовий продукт компанії.

Зі свого боку, компанія Kernel теж зауважує, що поточний рік був доволі складним для агросектора. Андрій Веревський, голова ради директорів та засновник компанії, написав у звіті: “Відповідно до наших початкових прог­нозів, зроблених рік тому, 2018 р. був важким для нас роком”. Причинами пан Веревський вважає несприятливі погодні умови та тривалу нестабільність глобальних цін на сировинні товари. Як наслідок, розподіл EBITDA знизився на 39%, хоч станом на 30 червня чистий прибуток компанії склав $52 млн. Наступного року компанія планує реалізувати діджитал-проекти з розширеним впровадженням штучного інтелекту, машинного навчання та аналітики для прийняття розумних рішень. Ці інструменти планують використовувати для посіву врожаю 2019 р., що дозволить моделювати сценарії прибутковості, оптимізувати ресурси та передбачити витрати завдяки обчисленню кількості насіння, добрив та інших ресурсів. У результаті в 2019 фінансовому році компанія очікує приблизно $160 млн EBITDA від сільськогосподарського підрозділу.

Одна з провідних агропромислових компаній України — “Миронівський хлібопродукт” — у своєму нефінансовому звіті характеризує рік, що минає, як рік цифровізації та покращення усіх бізнес-процесів.

БІЗНЕС поцікавився в голови Асоціації AgTech Юрія Петрука тенденціями 2018 р. AgTech — асоціація, яка поєднує ІТ та сільське господарство. “Є кілька запитів на розробку програмного забезпечення для кооперативів. Лише зараз виникає потреба у програмних продуктах для абсолютно різних напрямків агросфери, — розповідає пан Петрук. — Раніше драйверами усіх технологічних змін були агрохолдинги і великі промислові групи. Зараз ситуація змінюється: малі виробники починають об’єднуватись у кооперативи, що мають на меті розвивати експорт агропродукції з доданою вартістю. І для цих кооперативів стало важливим питання побудови системи взаємодії усіх учасників та стейкхолдерів об’єднання”.

На його думку, основна проблема розвитку агросектора полягає у тому, що холдинги й менші гравці в цілому не дуже активно інвестують в освіту та не розвивають майбутнє покоління. Хоча є й винятки. “Холдинги голодні на кадри, проте поодинці будують собі умовні рекрутингові агентства та школи і при цьому не хочуть зібратися разом та інвестувати в систему освіти, — пояснює Юрій Петрук. — Та сама ситуація зі стартапами. Проекти не ростуть, адже для цього їм потрібні умови: фінансування, системна підтримка, клієнти, зв’язки. Ми на добровільній основі намагаємося їх підтримувати ресурсами для старту, проте цього замало. Поки компанії не розуміють, що потрібні інвестиції у модернізацію освіти. Це стане зрозумілим років за десять, коли наступне покоління прийматиме рішення”.