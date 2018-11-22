Made in Ukraine. Металурги україни за залізною завісою

Українські металурги стають заручниками торгових воєн США та посилення протекціонізму на ринках ЄС та Туреччини.

Незважаючи на втрату частини виробничих потужностей, що залишилися на тимчасово окупованій території, виробництво основних видів металопродукції в Україні цьогоріч зросло порівняно з результатами попереднього року. Однак показники приросту виробництва чавуну, сталі та прокату суттєво різняться. Так, впродовж січня — вересня виплавка чавуну збільшилася на 5% — до 15,3 млн т, що стало можливим завдяки збільшенню експорту цієї продукції. “Проте, на відміну від IV кварталу 2017 р., кон’юнктура ринку в IV кварталі 2018 р. погіршилася, — зазначає Олег Гнітецький, аналітик ДП “Укрпромзовніш­експертиза”. — Тому до кінця року показники будуть нижчими і річний приріст, за нашими оцінками, складе лише 1-2%”.

Водночас виробництво сталі та прокату впродовж січня — вересня зростало значно меншими темпами порівняно з виробництвом чавуну. Зокрема, на 0,7% (до 15,77 млн т) збільшилась виплавка сталі та на 2,8% (до 13,83 млн т) — виробництво прокату. Як зазначає пан Гнітецький, цей приріст теж забезпечувався рівномірним збільшенням експортних продажів і зростанням внутрішнього споживання металопрокату. Так, за січень — серпень поточного року експорт металопрокату збільшився на 5% (до 10 млн т), внутрішнє споживання — на 16% (до 4,2 млн т). Важливо й те, що внутрішній попит на прокат здебільшого покривався імпортом, обсяги якого збільшились на 18,3% і за зазначений період склали 933 тис.т.

“Сприятлива ситуація на зовнішніх ринках зберігалася лише у першому півріччі, — розповідає Олег Гнітецький. — Але з початком “ери протекціонізму” та торгових воєн, запроваджених США, ситуація різко змінилася”.

Нагадаємо: на початку року США спровокували чергову хвилю глобального “сталевого” протекціонізму, внаслідок якої Україна опинилася в ситуації заручника другого порядку. Справа в тому, що ЄС і Туреччина, які є основними традиційними ринками збуту для українських експортерів металу, теж дещо обмежили доступ до власних ринків. За даними Асоціації “Укрметалургпром”, до ЄС постачається майже 32% усієї української металопродукції, що експортується, а до Туреччини — близько 13%.

Що стосується цінової кон’юнктури на світовому ринку сталі, то, за словами пана Гнітецького, суттєве покращення відбулося в другому півріччі 2017 р., коли ціни на основні види металопрокату зросли на $150-180 за 1 т. В подальшому (січень — червень 2018 р.) світові ціни трималися на високому рівні. Погіршення ситуації і торгові обмеження призвели до зародження негативного тренду, і ціни на метал впродовж липня — жовтня поточного року в більшості регіонів знизилися на $50-60 за 1 т.

Таке “погіршення” неминуче призвело до зменшення відвантажень української металопродукції за кордон. “Якщо середньомісячні обсяги українського експорту металопрокату в першому півріччі складали 1,3 млн т, то у III кварталі цей показник зменшився до 1 млн т”, — говорить пан Гні­тецький.

За такої негативної динаміки експортних продажів та стабільного внутрішнього споживання експерт прогнозує, що до кінця поточного року очікувані обсяги виробництва сталі та прокату будуть нижчими за минулорічні показники на 2-3%.

Не слід очікувати покращення ситуації і наступного року.

“Збереження торгових бар’єрів на ринках США, ЄС, Туреччини, а також невирішені питання стосовно квот та моніторингу їхнього заповнення не сприятимуть збільшенню обсягів торгівлі українського металу”, — зазначає пан Гнітецький. Та більше, політика “імпортозаміщення” та захисні торгові санкції у більшості регіонів посилюватимуться.

Не додає оптимізму експертам і прогнозоване сповільнення у 2019 р. темпів споживання сталі в Китаї зокрема й у світі в цілому. Адже саме неочікувані й прискорені темпи споживання металу в Китаї у 2017-2018 рр. стали запорукою останнього покращення світової кон’юнктури. Прогнозоване сповільнення темпів приросту споживання металопрокату в світі зменшиться з 3,9% 2018 р. до 1,4% 2019 р. “Звісно, можна розраховувати на деяке пожвавлення попиту на початку 2019 р., що дозволить укріпити ціни на металопрокат і певним чином навіть відновити їхній рівень, — пояснює Олег Гнітецький. — Однак значного підвищення світових цін на метал не прогнозується”.

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