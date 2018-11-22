Made in Ukraine. Хімпром 2018-2019 - дохімічились, якщо коротко

Рік, що завершується, став для українських виробників азотних міндобрив роком “повного і безповоротного” протекціонізму. Уряд обмежив постачання на український ринок мінеральних добрив з Росії, і ці обмеження поширилися на всі види міндобрив у різних формах (застосовувалися антидемпінгові заходи та ембарго).

Проте весняна посівна не зірвалася. Аграрії були повністю забезпечені добривами, адже до посилення санкцій постачальники встигли імпортувати достатньо продукції, включаючи суміші з високим вмістом азоту. Це призвело до затоварення ринку (гравці оцінюють надлишок добрив у 300-400 тис. т) та обвалу цін. Якщо на початку року вартість 1 т аміачної селітри складала 9,0 тис.грн, то на початок квітня знизилася до 7,9-8,1 тис.грн. У компанії Ostchem зізналися, що в I кварталі поточного року змушені були на 15% знизити ціни на свої добрива. Це допомогло уникнути повної зупинки заводів, хоча практично позбавило компанію можливості отримувати прибуток. Але вийти на оптимальне завантаження виробничих потужностей заводи Ostchem так і не змогли.

На фініші весняної посівної припинив роботу “Дніпроазот”. Подорожчання основної сировини, природного газу, призвело до збитковості виробництва аміачної селітри та карбаміду на підприємстві. Ринок відреагував на це підвищенням цін на карбамід (з 9,3 тис. грн/т у липні до 10,7 тис. грн/т у серпні). Далі, коли запаси азотних добрив, що формувалися з весни, скінчилися, а нові імпортні партії з Росії перестали надходити, подорожчання зупинити було вже неможливо. У розпал осінньої посівної вартість 1 т аміачної селітри зросла до 9,6-10,0 тис. грн, карбаміду — до 11,7-11,8 тис. грн.

Протекціонізм лише частково посприяв виведенню азотного хім­прому з кризи. За даними Держстату, обсяг виробництва азотних добрив за січень — вересень 2018 р. (у перерахунку на азот) залишився на рівні показника аналогічного періоду 2017 р. Однак обсяги виробництва різних видів добрив дуже різняться. Зокрема, індекс виробництва карбаміду склав — 70,8%, сульфату амонію — 93,5%, аміачної селітри — 104,4%, а суміші карбаміду та нітрату амонію — 108,1%.

“Завдяки стабільній роботі черкаського ПАТ “Азот” до кінця року обсяги виробництва аміачної селіт­ри та суміші карбаміду й нітрату амонію мають перевищити обсяги виробництва 2017 р., — прогнозує Володимир Гришечкін, виконавчий директор Союзу хіміків України (СХУ). — Цьому сприятимуть прийняті антидемпінгові заходи щодо імпорту цих міндобрив”.

Карбаміду та сульфату амонію пощастило значно менше. “Враховуючи проблеми з постачанням природного газу за паритетними цінами для виробництва карбаміду на ПАТ “Одеський припортовий завод” і на ПАТ “Дніпроазот” важко спрогнозувати індекс виробництва карбаміду до кінця року”, — говорить пан Гришечкін. Експерт зазначає, що вартість газу не дозволяє цим підприємствам постачати карбамід на експорт за конкурентними цінами, а обсяг споживання цього добрива на внутрішньому ринку не забезпечує оптимальне завантаження виробничих потужностей цих підприємств.

Що стосується сульфату амонію, то, за прогнозами СХУ, виробництво цього виду добрива на коксохімічних підприємствах до кінця року буде меншим, ніж 2017 р. А от обсяг виробництва сульфату амонію на ПАТ “Сумихімпром” перевищить минулорічні показники.

Водночас протекціонізм посприяв розширенню географії імпортерів. Так, за січень — серпень 2018 р. частка російської азотної продукції у структурі імпорту зменшилася втричі — до 20%, тоді як частки Білорусі, Узбекистану, Литви, Польщі та Грузії значно збільшилися. А обсяг імпорту найпопулярнішого в Україні виду добрив — аміачної селіт­ри — зріс майже на 40% (за січень — серпень поточного року).

“Прийняті антидемпінгові заходи практично призвели до зупинки імпорту аміачної селітри з РФ, — наголошує пан Гришечкін. — Проте збільшився імпорт з Узбекистану та Казахстану за цінами, які дозволяють черкаському “Азоту” конкурувати на внутрішньому ринку”.

Наразі експертам складно прогнозувати обсяги виробництва азотних добрив у 2019 р. Однак, як повідомили в СХУ, там розробляють Стратегію розвитку хімічної промисловості України до 2030 р. Її реалізація дозволить збільшити виробництво конкурентоспроможної хімічної продукції та зменшити імпорт.

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