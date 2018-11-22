Машина на старті. Постійний рух у машинобудуванні

Як машинобудування намагається зберегти зростання експортних показників.

Про розвиток економіки будь-якої держави свідчить стан сектора машинобудування. Ця галузь створює значну кількість робочих місць і забезпечує фінансові надходження до бюджету країни. Значна питома вага машинобудування в структурі промислового виробництва та загальному експорті держави свідчить про високий рівень провадження інноваційних технологій.

Тому варто зазначити, що, за даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі, протягом січня — серпня поточного року Україна експортувала продукції машинобудування на $3,6 млрд, що на $451,8 млн більше, ніж за аналогічний період минулого року. Такі показники підтримують позитивну динаміку в секторі машинобудування, яка спостерігається з 2013 р. В цілому, експорт цього сектора за період 2013-2017 рр. зріс з $1,4 млрд до $5,05 млрд.

Найприбутковішим торік стало точне машинобудування, підприємства якого експортували продукції на $2,8 млрд, з них на електротехніку припало $2 млрд, електроніку — $628 млн, на продукцію приладобудування — $154 млн.

Загальне машинобудування отримало від експорту $1,4 млрд, з яких важке машинобудування забезпечило $1 млрд, виробництво установок для легкої та харчової промисловості — $216 млн, енергетичне машинобудування — $85 млн, сільськогосподарське машинобудування — $82,2 млн, верстатобудування — $22,9 млн, тракторобудування — $17,1 млн. Транспортному машинобудуванню продажі за кордон принесли $608 млн. З них на суднобудування припало $244,5 млн, залізничне машинобудування — $219,7 млн, автомобілебудування — $115,6 млн, на авіаракетне будування — $29 млн.

Найбільш товарними позиціями експорту продукції сектора машинобудування торік стали ізольовані проводи та кабелі, яких на зовнішні ринки було продано на $1,32 млрд, турбореактивні двигуни ($434,5 млн), акумулювальні електричні водонагрівачі ($245,7 млн), телефонні апарати ($236 млн), круїзні та екскурсійні судна ($206,4 млн), частини до залізничних локомотивів ($154,3 млн), насоси для рідин ($124 млн), електричні трансформатори ($94,7 млн), електрична апаратура для комутації або захисту електричних кіл ($93,1 млн), насоси повітряні або вакуумні ($83,4 млн), підшипники кулькові або роликові ($82,2 млн), електричні двигуни та генератори ($72,2 млн), вали трансмісійні ($71 млн), частини та пристрої моторних транспортних засобів ($67,2 млн).

Але зупинятися на цьому машинобудівні підприємства та Мінекономрозвитку не планують. Спільно з бізнесом міністерство працює над диверсифікацією експортних ринків, створенням умов для запровадження інновацій на підприємствах, залученням інвестицій для розвитку діючих і відкриття нових промислових об’єктів. Також триває робота зі створення українських брендів сектора машинобудування.

Саме для цього Мінекономрозвитку проводить національні консультації з розробки експортної стратегії для цього сектора. Під час Перших та Других національних консультацій були визначені основні перешкоди, що турбують як великі підприємства сектора, так і представників малого та середнього бізнесу.

Після Третіх національних консультацій Мінекономрозвитку, що відбулись 6-14 листопада, планується розробити проект розпорядження Кабінету міністрів про схвалення експортної стратегії в секторі машинобудування. Його буде оприлюднено на сайті міністерства для громадського обговорення. Таким чином, усі бажаючі зможуть ознайомитись з його остаточною редакцією та надати свої пропозиції.

Текст Андрій Зінченко

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