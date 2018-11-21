Прогноз 2019. “Виборча” економіка: мізерне зростання на тлі високої інфляції

2019 рік стане роком входження до чергового виборчого циклу. У березні — вибори Президента, у жовтні — парламентські. Такий подвійний електоральний удар може виявитися надвідчутним для економіки. Прогнози у такій ситуації — справа невдячна, але куди ж без них.

Боротьба з інфляцією

Одним з найважливіших викликів для економіки наразі є інфляція, що вкотре “розпоясалася” та, схоже, починає виходити з-під контролю головного “таргетувальника” — Нацбанку. Нагадаємо: у розпал реформування регулятора впродовж 2014-2015 рр. “молода команда професіоналів” поставила мету досягти рівня інфляції в 5% у 2020 р., прописавши план покрокового її зменшення. До поточного року динаміка була більш-менш планова. Але цьогоріч Нацбанк змушений був визнати: ціни зростають швидше, ніж планувалося. Річний плановий ліміт інфляції у 8,9% було вичерпано за три квартали. Причини ескалації інфляції: стрімке зростання світових цін на енергоресурси і пшеницю, а також істотніше, ніж очікувалось, підвищення заробітних плат в Україні.

Пропонуємо невеличкий історичний екскурс, який наочно демонструє підходи до прогнозування аналітиків НБУ.

Вперше прогноз інфляції на 2018 р. регулятор оприлюднив у “Інфляційному звіті” за II квартал 2016 р. Тоді прогнозувалося, що до кінця 2018 р. інфляція в Україні не перевищуватиме 6%. Цей прогноз протримався до осені минулого року. Вже в “Інфляційному звіті” за III квартал 2017 р. Нацбанк визнав, що помилявся, й підвищив прогнозну цифру до 7,3%. На думку регулятора, такий рівень інфляції мав встановитися в III кварталі 2018 р. Але в наступному “Інфляційному звіті”, за IV квартал 2017 р., прогноз інфляції знову було відкореговано в бік збільшення. НБУ припустив, що до кінця 2018 р. інфляція знизиться лише до 8,9%. “Внаслідок очікуваного підвищення адміністративно регульованих цін (зокрема, вартості опалення) у IV кварталі 2018 р. прогноз інфляції тимчасово буде відхилятися від цільової траєкторії”, — попереджають в НБУ. І, як наслідок, в останньому звіті, за III квартал поточного року, прогноз інфляції знову було змінено. Тепер в Нацбанку вважають, що до кінця поточного року інфляція складе 10,1%. Таким чином, можна констатувати, що інфляція знижується майже вдвічі повільніше, ніж розраховували в НБУ.

Зазначимо, що йдеться про так звану офіційну інфляцію. Той, хто хоча б зрідка навідується до супермаркетів чи ринків по продукти, скаже: ціни зростають шаленими темпами — значно більшими за офіційні 10% на рік.

Маємо констатувати факт, що, враховуючи структуру вітчизняної економіки, Нацбанкові погано вдається таргетувати (регулювати) інфляцію монетарними методами. Хоча це було очевидно від самого початку…

Однак регулятор, незважаючи на усі невдачі, не відступає від раніше задекларованої цілі — 5% інфляції у 2020 р. І відповідним чином вибудовує прогноз на наступний рік. Впродовж 2019 р. інфляція має знизитися з 5,75% ± 2 в.п. в березні до 5% ± 1 в.п. на кінець грудня. Про це йдеться в ухвалених НБУ “Основних принципах грошово-кредитної політики на 2019 р. і середньострокову перспективу”: “Основні принципи визначають кількісну мету щодо інфляції — 5% у середньостроковій перспективі”.

Зазначимо, що Кабмін є реалістичнішим у своїх очікуваннях. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що наступного року інфляція не перевищить 10%: “Для нас дуже важливо утримувати інфляцію нижче двозначної цифри, тобто нижче 10%. В принципі, це те, що ми плануємо на наступний рік у державному бюджеті”.

Аналітики, опитані інформаційною агенцією Reuters, вважають, що 2019 р. інфляція в Україні може знизитися до 7,5% з 10%, очікуваних наприкінці 2018 р. Повідомляється також, що, за даними опитування, наступного року вона сповільниться до однозначного показника вперше з 2013 р.

Цьому сприятимуть жорстка монетарна та обережна фіскальна політика, що відповідає вимогам МВФ. Аналітики очікують зниження ключової відсоткової ставки НБУ в 2019 р. до 16% з поточних 18% (?! — Ред.), якщо програма МВФ виконуватиметься. До речі, у Фонді вважають, що на кінець 2018 р. інфляція в Україні становитиме 10,9%, а наступного року — 7,3%. Найреалістичніше виглядають інфляційні прогнози Центру ім.О.Разумкова: у 2019 р. — 10,7%, у 2020 р. — 8,3%, у 2021 р. — 7,4%. Тобто до 5% ще дуже далеко…

ВВП — у межах похибки

У проекті Держбюджету-2019, що перебуває у парламенті, передбачене зростання реального ВВП на 3%. Очевидно, це буде трохи менше, ніж поточного року. Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підвищив прогноз зростання ВВП України цього року до 3,5%.

Як зазначають в ЄБРР, ухвалення та виконання нової угоди stand-by з МВФ допоможе задовольнити потреби України в зовнішньому фінансуванні в найближчій перспективі та підтримати макроекономічну стабільність під час виборчого циклу 2019 р. Банк залишив без змін прогноз зростання ВВП України 2019 р. на рівні 3%, що збігається з урядовим прогнозом....

Текст Дмитро Гриньков

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