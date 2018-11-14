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Середа, 14 листопада 2018 12:08

Аграрії лишаються флагманами української економіки

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos

У огляді журналу БІЗНЕС: в Україні збирають врожай і його показники вражають, Польща допоможе боротися зі сказом, а аграрні підприємства купують дрони.

В Україні зібрано 65,1 млн тонн зернових

Згідно інформації на 13 листопада сільськогосподарські підприємства країни зібрали 65 132 тис. тонн зернових та зернобобових культур, повідомляє прес-служба Мінагрополітики.

Середня врожайність становить 46,1 ц/га.

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Відомо, що у минулому році було зібрано 55 589 тис. тонн зернових і зернобобових культур.

Загалом зернові та зернобобові культури у 2018 році планують зібрати з 14,842 млн гектарів.

 

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Україна та Польща будуть разом боротися із сказом

Між Міністерством агрополітики та продовольства України та Міністерством сільського господарства і розвитку села Республіки Польща підписано Угоду щодо виконання програми боротьби зі сказом на території України у 2018 році. Також у заході взяли участь представники Мінагрополітики, Держпродспоживслужби, Посольства Республіки Польща в Україні.

Сторонами було зазначено впродовж останніх років Україна та Польща активно розвивають двостороннє співробітництво у сфері сільського господарства, зокрема, у питаннях забезпечення здоров’я та благополуччя тварин, науково-технічного співробітництва та органічного виробництва.

 

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Імпорт свинини в Україну значно виріс

У жовтні поточного року порівняно з жовтнем минулого року імпорт свинини в Україну збільшився в 4,8 рази до $6,381 млн, у той час як експорт – зменшився на 77,1% до $0,102 млн, повідомляє Державна фіскальна служба.

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Найбільші поставки свинини в Україну в жовтні 2018 року були з Німеччини.

Загалом з січня 2018 року імпорт свинини збільшився в 6 разів до $43,168 млн, у той час як експорт зменшився на 65,5% до $3,337 млн.

 

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Аграрії впроваджують дрони

Компанія «Кусто Агро» має плани придбати два безпілотних літальних апарата (БПЛА), тому що поєднання моніторингу БПЛА з супутниковим дозволяє отримувати більш повну картину того, що відбувається в полях, зауважили в компанії.

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Компанія «Кусто Агро» уже запровадила відео- та фотофіксацію з дронів полів господарства й таким чином у тестовому режимі провела підрахунок кількості рослин, що зійшли. Також компанія використовує систему Cropio яка дозволяє одразу бачити локальні проблеми на полях: пересіви, недосіви, хвороби, шкідники тощо.

 

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Сільгосппродукція – флагман українського експорту

Частка агросектору у товарному експорті з України до Китаю склала більше половини його обсягу. Найбільший попит у мінеральних продуктах, машин, устаткування й деревини.

Китай зараз робить ставку на цифровізацію промисловості та сфери обслуговування, тому Україна запропонувала Китаю розпочати спільні консультації щодо передумов створення зони вільної торгівлі.

За 9 місяців поточного року експорт товарів з України склав 1,32 млрд доларів, що на 12 млн доларів більше, ніж за аналогічний проміжок часу минулого року.

Увесь експорт України у минулому році склав трохи більше 52 млрд доларів.

 

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На українську кукурудзу зросли ціни

У поточному сезоні темпи імпорту кукурудзи в ЄС на 24% перевищують відповідні показники минулого року. Станом на 11 листопада Євросоюз імпортував 6,624 млн т кукурудзи, з яких лише за останній тиждень — 582,6 тис. т, що стало найбільшим показником з березня 2017-го.

На біржі в Парижі січневі ф'ючерси на кукурудзу виросли на 1,5 € / т до 173,5 € / т або 195,3 $/ т, хоча ще на початку серпня через посуху вони досягали 198,5 € / т.

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В Україні за станом на 12 листопада з 86% площ намолочено 29,6 млн т кукурудзи при середній врожайності 7,5 т/га, що дозволяє очікувати рекордного врожаю на рівні 33-34 млн тонн.

На початку листопада експортний попит на кукурудзу посилився завдяки зниженню закупівельних цін до мінімуму з 2017 року. Ціни на кукурудзу в порту опустилися до 147-149 $/т в порівнянні з ціною 195-200 $/т на фуражну пшеницю. Виробники скоротили кількість пропозицій кукурудзи в очікуванні рівня ціни 160-170 $/т, який спостерігався на початку року.

В даний час для активізації закупівель трейдери підвищили ціни в порту на 1-2 $/т до 150-152 $/т для грудневих поставок і 153-155 $/т для поставок у січні.

Огляд складено за відкритими джерелами Інтернет

Журнал БІЗНЕС: ПЕРЕДПЛАТА ТРИВАЄ

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Рубрика: Економіка
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