Ціни на нафту увійшли в сутінкову зону

Учасники Організації країн-нафтоекспортерів вирішили в грудні скоротити видобуток нафти приблизно на 1 мільйон барелів.

Нафта спала, Трамп не згоден

Ціни на нафту опустилися більш ніж на 1 відсоток у вівторок, після того як президент США Дональд Трамп закликав ОПЕК не скорочувати рівень пропозиції сировини, повідомляє Reuters.

Ф`ючерси на нафту сорту Brent знизилися на 0,97 відсотка до $69,44, а на північноамериканську нафту WTI опустилися на 0,77 відсотка до $59,16.

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Раніше міністр енергетики Саудівської Аравії Халід аль-Фаліх повідомив, що учасники Організації країн-нафтоекспортерів погодилися скоротити видобуток приблизно на 1 мільйон барелів нафти в грудні, щоб запобігти перенасичення ринку, ал президент США Дональд Трамп не згоден з цією риторикою.

"Будемо сподіватися, що Саудівська Аравія і ОПЕК не скоротять видобуток. Ціни на нафту повинні бути набагато нижчі, виходячи з пропозиції ", - написав Трамп у Twitter.

S&P прогнозує подальше падіння цін на нафту

Рейтингове агентство S&P Global Ratings прогнозує суттєве зниження цін на нафту в найближчий рік, але не нижче ніж $40 за барель, заявив директор групи «суверенні рейтинги» S&P Global Ratings Карен Варапетов.

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Експерт зауважив, що якщо зниження цін на нафту супроводжуватиметься посиленням санкцій, то це надасть «серйозний макроекономічний вплив».

Нещодавно МВФ в доповіді "Перспективи розвитку світової економіки" також прогнозував зниження цін на нафту до $68,78 за барель в 2019 році й до $60 за барель у 2023 році.

МЕА очікує зростання світового попиту на нафту до 2040 більш ніж на 10%

Світовий попит на нафту до 2040 року зросте на 11,5 млн б/д і складе 106,3 млн б/д, говориться у прогнозі Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) World Energy Outlook 2018.

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Основне зростання світового попиту на нафту припаде на країни, що розвиваються, при цьому Китай в 2030-ті роки буде найбільшим споживачем нафти в світі і навіть обжене США.

Водночас попит на нафту в США почне знижуватися з 17,9 млн б/д в 2017 році й до 17,8 млн б/д до 2025 року, а до 2035 року – до 15,6 млн б/д.

Спеціалісти очікують безперервне збільшення попиту на нафту в країнах Близького Сходу і в Індії, і ці країни займуть третє і четверте місце відповідно за споживанням нафти до 2040 року.

У світі збанкрутувала рекордна кількість авіакомпаній

Понад 20 авіакомпаній стали банкротами з початку 2018 року й це максимальний показник за останні 10 років, повідомляє газета WSJ.

Причиною різкого погіршення ситуації на ринку стало зростання ціни на керосин. Надалі ситуація може загостритися через зниження попиту на авіаперевезення в зимовий сезон.

При цьому не всі світові авіакомпанії перейшли на більш економічні моделі ведення бізнесу у зоні ризику знаходяться також невеликі перевізники.

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