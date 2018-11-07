Лікар у смартфоні. Світовий ринок “цифрової” медицини і Україна

Чому корпорації та численні стартапи вкладають ресурси у “цифрову” медицину

Сучасні технології вже давно увійшли у таку традиційну галузь, як медицина. Ба більше, інтелектуальні рішення суттєво змінюють сам підхід до діагностики та лікування пацієнтів. Звичайно, індустрія digital health, e-health, “цифрової”, або ж “електронної”, медицини, як її не назви, все ще формується. Можливо, тому так відрізняються цифри у дослідженнях щодо обсягу цього ринку та його перспектив. Проте в одному аналітики дійшли-таки згоди: у найближчі роки цей напрямок лише зростатиме. Так, цілком вірогідно, що у ньому з’являться нові сегменти та відгалуження. І точно можна очікувати на появу молодих перспективних стартапів та на прориви, зроблені дослідниками з величезних корпорацій. Але як же виглядає “електронна” медицина?

Індустрія на мільярди

З одного боку, світовий ринок “цифрової” медицини все ще у процесі становлення. А з іншого — ця індустрія вже оцінюється у мільярди доларів та постійно зростає. Так, за даними міжнародного статистичного порталу Statista, 2015 р. глобальний ринок digital health оцінювався у $80 млрд, а до 2020 р. він має збільшитися приблизно у 2,5 раза — до більш ніж $200 млн. При цьому одну з найбільших часток доходів генеруватиме сегмент мобільної медицини. За очікуваннями експертів, у період 2017-2020 рр. він має всі перспективи збільшитися більш ніж удвічі: з $21 млрд до $46 млрд.

Як порахували дослідники компанії Zion Market Research, торік обсяг глобального ринку “цифрової” медицини досяг $122,66 млрд. І, на думку авторів дослідження, до 2024 р. він зростатиме в середньому на 19,35% та досягне обсягу в $423,11 млрд. Дещо інші показники оприлюднює дослідницька компанія Market sand markets. За її даними, торішній обсяг ринку оцінювався приблизно у $40,82 млрд. Але водночас аналітики прогнозують, що до 2023 р. індустрія збільшиться до $132,35 млрд з середньорічним приростом у 22,7%.

На думку експертів компанії Stratistics MRC, 2017 р. глобальний ринок e-health вже перетнув рівень $182,63 млрд. Водночас вони очікують, що протягом 2018-2026 рр. цей показник досягне $665,36 млрд. А от аналітики компанії Transparency Market Research прогнозують трохи скромніші середньорічні темпи зростання (CAGR) — лише 13,4%. На їхню думку до 2025 р. загальний дохід цієї індустрії перевищить $536,6 млрд. Приблизно такий само CAGR — 14% — у період 2018-2024 рр. передбачають і дослідники Reportbuyer. Втім, навіть за умови, що індустрія щороку ростиме лише на 13-14%, її привабливість більш ніж очевидна.

Проте точні цифри — це ледь не єдине, у чому розходяться автори численних ринкових досліджень. Так чи інакше, всі вони прогнозують, що крім мобільного сегмента одним з найпотужніших драйверів зростання стануть так звані wearable devices, тобто гаджети, що зчитуватимуть основні медичні показники людини. Так, за прогнозами Statista, вже наступного року продажі таких носимих пристроїв по всьому світу сягнуть $4,4 млрд. Як стверджують у Stratistics MRC, саме цей сегмент стимулюватиме стабільний розвиток усієї індустрії. Цьому також сприятимуть технологічні досягнення в розробці мобільних пристроїв та програмного забезпечення для них. Наприклад, одним з перспективним напрямків, на думку дослідників, стане створення гаджетів для вимірювання частоти пульсу, додатків, що зможуть давати рекомендації щодо раціону на основі аналізу фізичної активності людини, а також систем, що сприятимуть поліпшенню якості сну.

Також, говорячи про digital health, не можна оминути й телемедицину, пристрої та програми для дистанційної взаємодії лікаря та пацієнта, що має перспективи у різних регіонах світу: як у розвинених країнах, так і в країнах, що розвиваються. І, за прогнозами Statista, до кінця поточного року глобальна аудиторія телемедицини сягне 7 млн людей.

Драйвери та осередки

Існує безліч факторів, що всебічно сприяють стрімкому розвитку “цифрової” медицини. Передусім дослідники виділяють швидке покращення ІТ-інфраструктури та систем дистанційного моніторингу стану пацієнтів. Збільшення глобального ринку диктується також і потребою у скороченні глобальних видатків на медичне обслуговування. І звідси з’являються численні державні ініціативи, що сприяють “оцифровці” медицини. Ще одним драйвером зростання можна назвати старіння населення у розвинених країнах та розповсюдження хронічних хвороб укупі з глобальним дефіцитом медичного персоналу. Не менш важливим чинником можна назвати і глобальну тенденцію до переходу від лікування симптомів та захворювань до їхнього попередження та профілактики. Втім, тут є й парадокси. З одного боку, “цифрова” медицина має багато переваг для країн, що розвиваються, де велика частка населення просто не має ресурсів для отримання якісної лікарської допомоги. Але водночас для впровадження e-health-систем часто потрібно створювати розвинену інфраструктуру, на що у таких країн не вистачає коштів.

З іншого боку, не можна нехтувати і розвитком цифрових технологій в цілому. Дослідники вважають, що вдосконалення хмарних сервісів та зростання їхньої популярності впродовж найближчих років серйозно впливатиме на стан “цифрової” медицини. Не менш важливим драйвером буде розповсюдження смартфонів та спрощення доступу до інтернету. До речі, цікавим “побічним ефектом” посилення позицій e-health є накопичення великих обсягів даних про пацієнтів, що відкриває нові можливості для медичних досліджень. Проте оцінювати цю перспективу наразі зарано.

Що стосується географії, то експерти найчастіше виділяють декілька основних регіонів на глобальній мапі цифрової медицини. Наприклад, у Zion Market Research вважають найпередовішою у впровадженні e-health Північну Америку. На думку дослідників, саме тут протягом 2018-2024 рр. буде сконцентровано найбільше ініціатив, що сприятимуть впровадженню рішень на межі ІТ та медицини. Також очікується, що впродовж зазначеного періоду стабільне зростання спостерігатиметься в Європі, де старіння населення та збільшення кількості хронічних захворювань спонукатимуть винаходити нові цифрові рішення.

В Азіатсько-Тихоокеанському регіоні значне розповсюдження цифрової медицини буде обумовлено насамперед швидкою “оцифровкою” медичних записів та підвищенням якості медичного обслуговування. Хоча слід зазначити, що низка досліджень прогнозує, що у короткостроковій перспективі саме Азія може зайняти лідерську позицію на глобальному ринку digital health, у тому числі і через велику щільність населення та швидке розповсюдження інновацій. Крім того, у Zion Market Research вважають, що впродовж наступних шести років галузь e-health також демонструватиме стабільне зростання у Латинській Америці на Близькому Сході та в Африці.

Учасники перегонів

Глобальний ринок “цифрової” охорони здоров’я є висококонкурентним. Але разом з тим він досить сегментований. У перегонах за кращими цифровими рішеннями беруть участь і великі корпорації, і технологічні гіганти, і невеликі регіональні компанії. У Market sand markets виділяють п’ять світових лідерів індустрії. Серед них американські медична корпорація Cerner, фармацевтичний гігант McKesson, конгломерат GE Healthcare, Allscripts та спеціалізований медичний підрозділ нідерландської компанії Philips — Philips Healthcare. Крім них значну частку ринку займають технологічні компанії IBM, Siemens (Siemens Healthineers), Cisco Systems, а також Epic Systems, що спеціалізується на медичних рішеннях, та виробник медичного обладнання Medtronic. Додати до списку можна Qualcomm Inc., Truven Health Analytics та багато інших.

Втім, старі великі компанії не лише розвивають власні e-health-розробки, а й активно інвестують в інший великий сегмент ринку — інноваційні стартапи. Наприклад, шість років тому німецький фармацевтичний гігант Bayer започаткував програму Grants4Apps для підтримки молодих гравців індустрії “цифрової” медицини. Цього року до його акселератора потрапили шість стартапів з Канади, Німеччини, Ізраїлю, Іспанії, Великобританії та США, яким вдалося обійти більш ніж 1,8 тис. конкурентів зі 100 країн. Кожен з переможців отримує ресурс для розвитку та інвестиції у розмірі €50 тис.

Але слід розуміти, що Bayer та його конкуренти далеко не єдині, хто має наміри вкладати кошти у розвиток “цифрової” медицини. Так, за даними дослідження міжнародної компанії StartUp Health, 2017 р. був рекордним з огляду на інвестиції у e-health-стартапи. Експерти порахували, що загальний обсяг залучених коштів перевищив $11,5 млрд, що на $3,5 млрд більше, ніж роком раніше. За статистикою StartUp Health, 2010 р. у світі було закрило 155 інвестиційних угод для e-health-стартапів загальним обсягом у $1,2 млрд. Різкий сплеск активності інвесторів відбувся 2014 р., коли у молоді компанії вклали $7,2 млрд — майже в 2,5 раза більше, ніж у 2013 р. 2015 р. показники дещо знизилися, але після цього активність інвесторів знову почала зростати. Тому дослідники прогнозують, що поточного року медичні стартапи зберуть ще більше фінансування. Також статистика свідчить, що за останні роки збільшилися не лише обсяги інвестицій, але й власне кількість осіб та організацій, що вирішили фінансувати “цифрову” медицину. Якщо 2010 р. у e-health-стартапи інвестували 176 компаній, то 2016 р. їх було вже 865, а торік — рекордні 1203.

Екосистема e-health-стартапів, так само як і сама індустрія, все ще формується. Серед них можна знайти як розробників ліків від раку, так і авторів мультимедійної системи для демонстрації медичних відеороликів. Дехто збирає фінансування на краудфандингових платформах, а хтось за рік проходить шлях від новоствореного стартапу до компанії, що оцінюється у декілька мільярдів доларів.

Наприклад, за підсумками минулого року у світі з’явилося одразу декілька е-health-стартапів, яким вдалося стати так званими “єдинорогами”, тобто отримати оцінку в $1 млрд і вище. Наприклад, американська компанія Samumed стала найдорожчою у галузі. Біотех-стартап, що спеціалізується на регенерації тканин людського тіла та дослідженнях стовбурових клітин, було оцінено у $12 млрд. У серпні цього року стало відомо, що компанія додатково отримала $438 млн і таким чином інвестиції у неї досягли $650 млн. А у вересні було оголошено про угоду на більш ніж $340 млн між Samumed та великою біотехнологічною компанією United Therapeutic.

Ще один приклад успіху — Outcome Health. Цей стартап з’явився лише торік, і вже за підсумками року оцінка компанії склала $5,5 млрд. Компанія розробила сервіс, що дозволяє демонструвати відео на медичну тематику у лікарнях та інших установах. Монетизується проект завдяки рекламі фармацевтичних компанії та іншим джерелам.

Також доволі позитивні темпи розвитку демонструє й американський стартап Intarcia Therapeutics, що оцінюється в $4,1 млрд. Компанія зосереджена на розвитку спеціальних пристроїв, що вживлюються у людське тіло та сприяють лікуванню діабету. Стартап неодноразово отримував фінансову допомогу, у тому числі від Фонду Білла та Мелінди Гейтс.

Але не всі стартапи зосереджені на виключно медичних дослідженнях. Наприклад, “єдиноріг” Oscar Health з 2012 р. впроваджує нові технології для ринку медичного страхування. Компанія вартістю $2,7 млрд розробила платформу, яка полегшує роботу з даними клієнтам страхових компаній та їхніх лікарям.

Окрім “єдинорогів” на ринку помітні й інші стартапи, які поки не мають вражаючих ринкових оцінок. Скажімо, стартап Psious, що розробив онлайн-платформу та мобільний додаток для лікування психічних та психологічних розладів за допомогою віртуальної реальності, які вже використовуються у сотнях клінік та дослідницьких центрів. Або заснована 2013 р. компанія Benevolent AI. В основі її розробки штучний інтелект, що обробляє та фільтрує великі обсяги медичних даних. Цей продукт має велике значення для подальшого розвитку медичних досліджень та нещодавно отримав черговий раунд фінансування в розмірі $142 млн. Крім цього можна згадати Babyscripts — компанію, яка вигадала додаток та цифрову платформу для вагітних та їхніх лікарів. Продукт дозволяє відстежувати основні маркери самопочуття жінки та отримувати відгуки від спеціаліста у режимі реального часу.

Коли йдеться про досягнення та перспективи e-health-стартапів, не можна не згадати про негативний приклад Елізабет Холмс та її компанії Theranos. Протягом багатьох років саме вона була прикладом того, як може виглядати медицина майбутнього. Вартість Theranos досягала $9 млрд, інвестиції оцінювалися у сотні мільйонів доларів. Але в одну мить все змінилося. Після обвинувачень у неточності роботи та шахрайстві компанія, що обіцяла вивести аналіз крові на абсолютно новий рівень, почала згортати свою діяльність. Наприкінці 2017 р. у Theranos заявляли, що знайшли додаткових $100 млн фінансування. Але відновити діяльність стартапу так і не вдалося. На початку вересня поточного року компанія фактично припинила існування, усіх співробітників було звільнено, а керівництву залишилося лише виплачувати борги кредиторам. Втім, судячи зі статистики, цей провал не надто бентежить інвесторів, які готові вкладати свої гроші в інші ідеї та становлення “цифрової” медицини.

Текст Валентина Дудко

Журнал БІЗНЕС: ПЕРЕДПЛАТА ТРИВАЄ