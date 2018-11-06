Оплачене здоров’я. Чи працює медичне страхування

Страховики нарощують обсяги медичного страхування та активніше залучають клієнтів-фізосіб. Задача — бути готовим до запровадження страхової медицини

За перше півріччя поточного року ринок добровільного медичного страхування (ДМС) зріс на 23,8%. За даними Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг), страхові премії за договорами медичного страхування склали 1,62 млрд грн, що на 311,1 млн грн більше, ніж за аналогічний період 2017 р. (1,31 млрд грн).

Лідерами ринку ДМС за обсягами страхових премій лишаються переважно компанії з іноземним капіталом. До Топ-5 увійшли СК “Провідна”, СК “Уніка”, СК “АХА Страхування”, СК “Нафтогазтрах”, СК “ІНГО Україна”. Страхова компанія “Провідна”, 99,999% акцій якої належать IIC Ukraine B.V. (Нідерланди), вже не перший рік входить до п’ятірки лідерів ринку ДМС. За перше півріччя 2018 р. компанія отримала за договорами ДМС 228,8 млн грн страхових премій, що на 6,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Компанія активно розвиває цей напрямок і має у своєму активі цілодобову медичну диспетчерську службу, 22 регіональні центри медичного асистансу і власну договірну мережу, яка налічує понад 2 тис. медичних та аптечних закладів, з яких 1,5 тис. — у регіонах.

У свою чергу, СК “Уніка”, що належить австрійській групі UNIQA, отримала за звітний період за полісами ДМС 194,9 млн грн премій, що на 77,7% більше, ніж за перше півріччя 2017 р. Підконтрольна французькій AXA Group СК “АХА Страхування”, що у сфері ДМС спеціалізувалася переважно на обслуговуванні корпоративних клієнтів, останнім часом просуває продукт ДМС для клієнтів — фізичних осіб. Наразі компанія запустила пілотний проект у п’яти містах: Києві, Одесі, Харкові, Запоріжжі та Львові. За січень — червень “АХА Страхування” отримала на ринку ДМС 138,1 млн грн страхових премій, що 31,6% більше, ніж за аналогічний період 2017 р.

Дороге задоволення

За оцінками страховиків, поліси ДМС є лише 5-6% громадян України. При цьому більшість з них мають ці договори не через бажання убезпечити свої ризики, а через те, що поліс ДМС став частиною соціального пакета роботодавця. Не секрет, що ринок ДМС переважно був сконцентрований навколо корпоративних клієнтів. Це не дивно, адже СК вигідно страхувати трудові колективи.

Це дає необхідну для страховика статистику, адже відомо, скільки працівників у колективі хворіють часто, а скільки — зовсім не звертаються до лікарів. Коли ж ідеться про ДМС для роздрібного покупця, то страховик ризикує отримати негативну вибірку, адже купити поліс за власні гроші захочуть люди, що часто мають проблеми зі здоров’ям. Через це корпоративне ДМС здебільшого коштує дешевше, ніж ДМС для фізичних осіб.



Хоча слід зазначити, що ставлення до медичного страхування в Україні змінюється. Багато громадян, що мали можливість оцінити переваги ДМС завдяки корпоративним програмам, часто шукають можливість продовжити своє страхування чи укласти договори страхування членів своєї родини. Зараз нерідко можна зустріти програми, в яких частину полісу оплачує роботодавець, частину — сам працівник. І людей це влаштовує, адже вартість річного полісу може сягати 10-15 тис.грн. У цьому випадку працівники розуміють, що за фінансової участі роботодавця мають можливість купити дорогу послугу, яку б самостійно дозволити собі навряд чи змогли.

Оплачене здоров’я

Варто зазначити, що компанії також нарощують обсяги виплат за полісами медичного страхування. За даними Нацкомфінпослуг, за перше півріччя виплати компаній на ринку ДМС склали 1 млрд грн, що на 21,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільші обсяги виплати продемонстрували СК “Провідна” (123,2 млн грн), СК “Уніка” (105,5 млн грн) та СК “Нафтогазтрах” (89,1 млн грн).



Як бачимо, обсяг виплат у ДМС порівняний з обсягами премій. Страховики визнають, що медичне страхування завжди було збитковим. Це, радше, сервіс та медично-фінансовий менеджмент, які СК може надавати в силу своїх компетенцій за певну плату. Саме через це страховики розуміють, що по-справжньому заробляти на ДМС можна лиже за умови великого обсягу застрахованих. Отже, єдиний шанс для ринку вийти на новий рівень — це введення обов’язкового медичного страхування з допуском до цього ринку приватних страхових компаній.

Текст Юрій Гусєв

Журнал БІЗНЕС: ПЕРЕДПЛАТА ТРИВАЄ