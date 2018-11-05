Україна: експорт, імпорт – перемоги, поразки

5 листопада стрічка новин поповнилася інформацією щодо успіхів й провалів у експорті українських товарів та зовнішній торгівлі.

Україна і Китай йдуть на рекорд обсягу торгівлі

У 2017 році за обсягом товарообігу КНР займає друге місце в світі після РФ. Частка обсягу товарообігу з КНР у зовнішній торгівлі України в 2017 році склала 8,28% від загального товарообігу України, в 2016 році - 8,62%.

«Китай є нашим стратегічним партнером. За 8 місяців 2018 року українсько-китайська двостороння торгівля товарами зросла на 21% та склала близько $5,8 млрд. За наступні п'ять років Україна і Китай можуть досягнути обсягу торгівлі у $10 млрд. China International Import Expo 2018 - черговий крок для зміцнення торгово-економічних зв'язків між діловими колами наших країн», - йдеться в повідомленні Мінекономрозвитку у Twitter.

У 2017 році, за даними Держстату, двосторонній товарообіг становить 7,7 млрд доларів США та зріс на 17,9%. При цьому експорт товарів з України до Китаю склав 2,4 млрд доларів США та зріс на 11,3%. Імпорт китайських товарів в Україну склав 5,6 млрд доларів США та зріс на 20.5%.

Прямі китайські інвестиції в Україну залишились незмінними починаючи з 2014 року.

Українські винороби вторгували 33 мільйони доларів на експорті

За 9 місяців 2018 року Україна експортувала вина та винних напоїв на 33 мільйони доларів, повідомила заступник міністра аграрної політики та продовольства Ольга Трофімцева.

Вона також зазначила, що за весь минулий рік виручка від експорту склала 36 мільйонів доларів.

У Мінагрополітики вважають, що зараз галузь виноробства почала активно розвиватися, але держава має працювати над регуляцією ринку та спрощенням адміністративних процедур для започаткування виробництва.

«Держава підтримка дає свої результати. Але механізми потрібно вдосконалювати», - написала Трофімцева на своїй сторінці в Facebook.

За словами заступника міністра, Україна більше імпортує вина, аніж продає власного. В середньому в рік українець споживає 4 літри вина, а француз – 42.

Конкурентоздатність української молочки знизилася

Конкурентоздатність української молочної продукції в світі в жовтні знизилися, приблизно, на 7-8%, йдеться у звіті ФАО.

В той же час, об’єм фальсифікованої молочної продукції в Україні сягає 30%.

У жовтні 2018 року професійні виробники молока України заробили на 15,8% менше прибутку, ніж цього ж місяця минулого року.

Поляки запустили програму стартапів

Польський акселератор Space3ac спільно і організацієюз Poland Prize запустив спільну програму для стартапів з сусідніх країн.

Програма передбачає грант, розміром до 45 000 євро, ще 12 500 євро у вигляді послуг, а також місце в коворкінгу, допомогу з переїздом та реєстрацією фірми.

Запуск проекту відбудеться у польському місті Гданськ і триватиме 3 місяці. Для ініціаторів стартапу проведуть воркшопи та заняття з бізнес-менторами, технічними експертами та інвесторами.

Першими клієнтами стартапу стануть місцеві партнери. Щоб стати учасником не обов'язково мати зареєстровану фірму чи готовий продукт - потрібно лише вибрати одну з описаних на сайті проблем і запропонувати її рішення, а під час програми зробити перший прототип.

Підготовлено за матеріалами Інтернет

Журнал БІЗНЕС: ПЕРЕДПЛАТА ТРИВАЄ