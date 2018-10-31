Bloomberg: Bank of America назвав українські компенсаційні інструменти недооціненими

Йдеться про цінні папери, які було запропоновано приватним кредиторам при реструктуризації боргу в 2015 році.

Аналітики Bank of America вказують, що деривативи на українські боргові зобов’язання зараз продаються на ринку за ціною, яка на 66% нижча за їх реальну вартість, пише Bloomberg. На їх думку, ці папери все ще недооцінені попри те, що за останній рік вони зросли в ціні майже вдвічі після оприлюднення звіту JPMorgan Chase & Co.

На думку аналітиків Bank of America, темпи зростання ВВП України в 2017-2018 році збільшують шанси на виплати за компенсаційними інструментами. За угодою виплати повинні початись в 2021 році та тривати до 2040 року. Хоча аналітики зазначають, що через політичну нестабільність в 2019 році ці українські цінні папери все ж є ризикованим вкладенням.

Нагадаємо, що йдеться про цінні папери, які було запропоновано приватним кредиторам при реструктуризації боргу в 2015 році. Тоді міністр фінансів Наталія Яресько досягла домовленості про відтермінування виплат за 14 видами облігацій, які випускав уряд на міжнародному ринку. Угода також передбачала списання 20% боргу в обмін на компенсаційні інструменти. Це цінні папери без номінальної вартості, які дають кредиторам можливість або повернути частину коштів, або отримати більше від списаної ними в 2015 році суми.

Виплати залежатимуть від обсягів та темпів зростання ВВП України. Згідно домовленості, вони можливі лише тоді, коли ВВП перевищить 125,4 млрд. дол. За деякими оцінками, це може статись вже в 2018 році. По-друге, виплати залежатимуть від темпів зростання ВВП і для їх розрахунки використовується цікавий підхід. Якщо вони становитимуть в межах 3-4%, то кредитори отримають 15% від перевищення 3%. Наприклад, якщо цього року ВВП зросте на 3,3% (прогноз Fitch), то формула виплат розраховується так: ВВП*15%*(3,3%-3%). Якщо темпи зростання ВВП перевищать 4%, то окрім 15% за зростання від 3 до 4% додатково будуть виплачуватись 40% від перевищення 4%. В 2015 році домовленість про реструктуризацію вважали порятунком від дефолту та рідкісним прикладом, коли вдалось погодити взаємовигідні умови для боржника та кредиторів.

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