Засіб від неврожаю

Український ринок агрострахування демонструє позитивну динаміку вже другий рік поспіль. Нагадаємо: вперше пожвавлення в цій сфері почалося 2016 р. після тривалого періоду стагнації. Згідно з аналітичним дослідженням компанії IFC “Ринок агрострахування України у 2017 андерайтинговому році” вперше, починаючи з 2011 р., зросла кількість укладених договорів страхування, причому на 21%. Зазначається, що обсяг зібраних страхових премій з агрострахування у гривні збільшується вже третій рік поспіль, зокрема 2017 андерайтингового року (зима 2016 р. — весна-літо 2017 р.) на 30% — до 204,4 млн грн. Аналітики IFC також зауважують, що другий рік поспіль збільшується обсяг страхових премій у доларовому еквіваленті. Торік цей показник склав $7,7 млн, що на 28% перевищує показник 2016 р.

Незважаючи на ці позитивні тенденції, за результатами 2017 р. скоротилася загальна страхова сума — обсяг зобов’язань, що страховики взяли на себе за договорами страхування аграрних ризиків. Власне, 2017 андерайтингового року цей показник склав 5,91 млрд грн., що на 5% менше, ніж 2016 р. (6,24 млрд грн.).

Загалом, за вказаний період страхові компанії уклали 957 договорів страхування сільгоспкультур та багаторічних насаджень. Зокрема, 427 договорів діяли у зимовий та 530 договорів — у весняно-літній період. Найбільшу кількість договорів було укладено у Тернопільській (98), Дніпропетровській (94) та Полтавській (75) областях. При цьому сільгоспкультури були застраховані на загальній площі 657,1 тис. га. Найбільші площі посівів були застраховані у Полтавській (75,6 тис. га, або 11,5%), Хмельницькій (75,3 тис. га, або 11,5%) та Дніпропетровській (67,3 тис. га, або 10,2%) областях.

Зауважимо, що цьогоріч старт кампанії зі страхування аграріїв на весняно-літній період відбувся із запізненням. “У зв’язку з тим, що весна цього року була досить пізньою, посів ярових культур розпочався значно пізніше, ніж торік. Через це компанія поки не вийшла на минулорічний обсяг застрахованої площі, але процес триває. Наразі розпочалося страхування пізніх культур, таких як кукурудза”, — говорить Руслан Зимовець, начальник відділу агропромислового страхування АСК “ІНГО Україна”.

Культурний захист

Торік аграрії страхували 16 видів сільгоспкультур. Зазначимо, що у порівнянні з показниками 2016 р. кількість застрахованих культур не змінилася, проте відбулися зміни за їхніми видами. Страховики вказують на те, що за звітній період не укладалися договори страхування гарбузів та льону, натомість аграрії застрахували сорго та яре жито. В цілому, найбільше було укладено договорів страхування озимої пшениці (453 договори, або 47,3% загальної кількості). На другому місці — озимий ріпак (241 договір, або 25,2%). Далі йдуть кукурудза (89 договорів, або 9,3%), соняшник (61 договір, або 6,4%), озимий ячмінь (24 договори, або 2,5%), соя (21 договір, або 2,2%) та озиме жито (20 договорів, або 2,1%).

Окремо аналітики IFC відзначають зростання у 3,6 рази кількості договорів страхування озимого ріпаку (з 67 договорів 2016 андерайтингового року до 241 договорів 2017 р.) та у 1,6 рази — кукурудзи (з 54 до 89 договорів). Найбільші площі застрахованих посівів було відведено під озиму пшеницю (414,5 тис. га, або 63,1%). На другому місці опинився озимий ріпак — аграрії застрахували його посіви на площі 95,4 тис. га (14,5%). Взагалі, слід зазначити, що торік, порівняно з 2016 р., збільшився обсяг застрахованих площ під озимим ріпаком (на 67,9 тис. га) та кукурудзою (на 35,7 тис. га). При цьому аграрії зменшили обсяг застрахованих площ під озимою пшеницею (на 66,5 тис. га) та соняшником (на 35,4 тис. га).

Природні стимули

Дослідження попередніх років засвідчували беззаперечне лідерство договорів страхування від повної загибелі на період перезимівлі. 2017 р. на перше місце вийшли договори страхування майбутнього врожаю від багатьох ризиків — їхня частка склала 37,8%. Щоправда, страхування від повної загибелі на період перезимівлі, як і раніше, лишилося важливим інструментом зниження ризиків у агровиробництві. Договори страхування від повної загибелі врожаю та договори страхування від повної загибелі, що включають ризик весняних заморозків, сумарно склали 42,6% від усіх укладених договорів. “Стимулом до страхування аграріїв стають погодні умови, а саме їхні негативні прояви. Цього року ми бачимо, що збільшився попит на захист від окремих ризиків, таких як град, буревій та ураган. Ці природні явища вже пройшлися хвилею по низці центральних регіонів України, — пояснює Руслан Зимовець. — Торік буревії та град були настільки частими та нищівними, що призводили до тотального знищення цілих полів”. За його словами, також агропідприємства до страхування заохочують окремі виробники, які в якості бонусу пропонують страховий захист на власну продукцію. “Наприклад, зараз ми беремо участь в проекті зі страхування ягідних культур одного з виробників”, — зазначає пан Зимовець.

2017 р. на перше місце вийшли договори страхування майбутнього врожаю від багатьох ризиків — їхня частка склала 37,8%

Облік збитків

За даними страховиків, у 2017 андерайтинговому році виплати були здійснені у 12 областях України в розмірі близько 7,6 млн грн. Найбільші страхові виплати отримали аграрії Хмельницької (3,1 млн грн., або 40,3% від загальної суми виплат), Черкаської (2,4 млн грн., або 30,9%) та Тернопільської (928,3 тис. грн., або 12,2%) областей. Поточного року страховики не очікують різкого збільшення обсягу страхових виплат за договорами агрострахування. “Озимина цього року вийшла із зими в хорошому стані, тому великих збитків немає ні по ріпаку, ні по пшениці. Найбільший збиток — загибель 200 га озимого гороху, за фактом якої ще триває процес врегулювання страхової події. Також через надмірну вологість ґрунту навесні відбулося підтоплення полів у низовинах, але вимокання було локальним і не нанесло великої шкоди аграріям”, — пояснює пан Зимовець.

На власний ризик

Якщо у сфері страхування посівів спостерігаються більш-менш помітні обсяги страхування, то у сегменті страхування сільськогосподарських тварин результати набагато скромніші. 2017 андерайтингового року було укладено всього 23 договори страхування тварин, з яких 13 — страхування великої рогатої худоби, 9 — страхування свиней та один договір — страхування свійської птиці. Не вражають розмірами і премії, отримані страховиками у цьому сегменті. За даними IFC, загальна страхова сума за вказаними договорами склала всього 316 млн грн., а отримана страховиками премія — 2,4 млн грн. При цьому звернень за страховим відшкодуванням та, відповідно, страхових виплат за звітний період зафіксовано не було.

Привертає до себе увагу розмір середньої ставки за договорами страхування тварин — 0,8%. Для порівняння: в сегменті страхування посівів середня ставка страхової премії за 2017 андерайтинговий рік склала 3,5%, зокрема 3,7% — за зимовий період та 3,4% — за весняно-літній. На думку експертів IFC, низька ставка страхової премії за договорами страхування тварин свідчить про те, що ці договори не покривають основних ризиків виробництва тваринницької продукції. Ймовірно, за укладеними договорами тварини використовувалися в якості застави для отримання фінансування.