Келих рівноваги

Історія голландського концерну почалася понад 150 років тому в Амстердамі. 1873 р. молодий підприємець Герард Хайнекен захопився пивоварінням та придбав невеликий завод з виробництва хмільного напою. Спочатку йому було складно витримувати конкуренцію з місцевими виробниками, та це спонукало до пошуку нестандартних рішень. Він почав виробництво пива марки “лагер”, що раніше було привілеєм німецьких майстрів.

Для цього Герарду довелося придбати два нових заводи і найняти 20 іноземних фахівців, що склали майже половину його штату. Німецькі працівники мали можливість жити на виробництві та безкоштовно пити зварене пиво. За це вони щедро ділилися секретами своєї майстерності.

Залучення експатів відіграло важливу роль у подальшому розвитку компанії. Завдяки їм з’явилося перше голландське світле пиво преміум-класу. Незабаром його назва, розтиражована на кожній пляшці, стала національним символом.

Перше міжнародне визнання прийшло до бренда на Всесвітній виставці у Парижі 1889 р., де продукція Heineken отримала Гран-прі.

Під час першої світової економічної кризи компанії вдалося не лише продовжити розвиток, але й активізувати вихід на міжнародні ринки. 1933 р. після скасування “Сухого закону” до Сполучених Штатів вирушила перша партія пива Heineken. Завдяки значному збільшенню експорту до США, Франції та Швеції Heineken став найбільшим експортером пива.

Наприкінці 1980-х років концерн значно розширив свою присутність в Азії і невдовзі став другим пивоваром у світі за обсягом випущеної продукції. Зараз Heineken є галузевим лідером в Європі та посідає третє місце у світі за обсягом продажів хмільного напою. Пиво Heineken є в будь-якому куточку планети (за винятком Антарктики і Сахари). Ця марка є найціннішим міжнародним брендом пива преміум-класу.

Контрольний пакет акцій компанії, як і раніше, належить родині Хейнекен. Однак дочка Альфреда Хейнекена Шарлін Люсіль де КарвальоХейнекен безпосередньо не управляє бізнесом, а активно опікується соціальними проектами. Але навіть через кілька поколінь ентузіазм у виробництві популярного напою залишається незмінним.

Успіх Heineken здебільшого пояснюється можливістю адаптуватися до мінливих умов та впровадженням інноваційних рішень. Фахівцям компанії вдалося створити унікальний тип дріжджів, застосувати технологію ферментації у горизонтальних баках, використовувати тривалу 28- денну процедуру варіння пива з метою забезпечення фірмової якості.

Незважаючи на велику кількість угод злиття та поглинання у пивоварній галузі та появу нових глобальних лідерів, концерну Heineken вдалося зберегти багатомільйонну армію шанувальників та створити оригінальний привабливий образ. Щодня у 192 країнах подається понад 25 млн келихів пива, виробленого голландською компанією.

Продані торік 218 млн гл принесли компанії €21,9 млрд доходу. Чистий прибуток склав €2,3 млрд. На 170 підприємствах Heineken, розташованих у 70 країнах, працюють понад 80 тис. фахівців. У продуктовому портфелі компанії понад 300 брендів.

2017 р. відомий виробник запустив проект Workplace by Facebook, організувавши ефективний майданчик для взаємодії фахівців з різних країн. Ця мережа, до якої долучилися 59 тис. учасників, дозволяє ділитися важливою інформацією, обмінюватися думками, взаємодіяти зі спільнотами.

Відповідальний підхід

Досягнення та лідерські позиції Heineken є результатом впровадження прогресивної системи сталого розвитку. 2016 р. компанія отримала дві престижні нагороди — European Excellence Award та EU Sustainable Energy Award. Також Heineken щорічно входить до Топ-50 списку Fortune’s Change the World, що об’єднує лідерів у напрямку соціальної відповідальності.

Протягом кількох років основною стратегією компанії у соціальній активності та сталому розвитку є модель Brewing a Better World. 2010 р. пивоварна компанія залучила до створення нового бачення різні групи стейкхолдерів. Паралельно над документом працювала група внутрішніх фахівців, які визначили кілька факторів КСВ, що прямо або побічно впливають на роботу компанії. За словами Майкла Дікштайна, директора департаменту з питань сталого розвитку Heineken International, в процесі створення нового підходу часто доводилося коригувати традиційні бачення.

Зокрема, було визначено кілька напрямків можливої активності, що суттєво впливають на різні етапи діяльності компанії — від зменшення використання води до просування ідеї відповідального вживання хмільного напою.

Важливу роль у досягненні цих цілей зіграла партнерська програма Heineken “1 + 1 = 3”. Справедливо вважаючи, що багато з актуальних завдань у КСВ складно реалізувати поодинці і, працюючи з однодумцями, можна досягти значно більшого результату, компанія прагне не лише до примноження зусиль, а й до обопільної вигоди.

Прикладом успішної реалізації обраної концепції може стати співпраця Heineken з Центром міжнародного промислового співробітництва (UNIDO). Загальною метою двох організацій стало забезпечення якісного водопостачання у віддалених регіонах, де знаходяться 23 пивоварні концерну. Оскільки наявність постійного джерела чистої води є запорукою успіху продукту, що випускається, концерн створив профільні програми на ключових для себе ринках — у Нігерії, Індонезії та Ефіопії.

Нещодавно були запущені й інші програми за участю споживачів, громадських організацій та інших зацікавлених груп. В Африці спільно з Міністерством закордонних справ Нідерландів та EUCORD Heineken реалізує освітню програму, що допомагає місцевим фермерам отримувати нові знання й навички. Завдяки співпраці з експертами з Shift у Heineken почали розробку спеціальної програми із забезпечення високих стандартів умов праці.

Щоб донести до громадськості численні результати спеціалізованих проектів, Heineken не став створювати товсті паперові звіти, а почав використовувати креативні підходи в комунікаціях. Мільйони користувачів переглянули кліп за участю відомого блогера Бена Брауна, який розповідав про зв’язок брендів компанії з використанням у виробництві хмільного напою 50 тис. сонячних панелей.

Високе визнання зусиль Heineken у реалізації плану Brewing a Better World — результат правильного підходу до вибору нових проектів, міцної “прив’язки” соціальної активності до бізнес-цілей та її інтеграції до стратегії сталого розвитку.

Концерн продовжує дивитися вперед, ставлячи перспективні цілі до 2030 р. Особливі зусилля спрямовані на вирішення завдань у рамках таких глобальних проектів, як Паризька хартія про зміну клімату та Цілі у напрямку сталого розвитку ООН. Торік прямі внески Heineken у розвиток місцевих громад склали €24 млн. €9,2 млн було спрямовано протягом останніх років на реалізацію 104 проектів Heineken Africa Foundation. Понад 2700 співробітників компанії у 32 країнах присвятили 34 тис. годин волонтерській діяльності.

З 2008 р. Heineken вдалося зменшити споживання води на 29%, а викиди парникових газів — на 41%. Також було збільшено використання локальних сільськогосподарських ресурсів: 42% сировини, що поставляється на виробничі потужності в Африці і на Близькому Сході, — місцевого походження. 10% витрат на медіаактивність спрямовано на популяризацію ідеї відповідального споживання алкоголю.

Heineken навіть вирішив боротися з людськими забобонами. Спільно з агентством Publicis London було проведено соціальний експеримент, метою якого було досягнення взаєморозуміння між людьми.

Одним з найяскравіших проектів стратегії сталого розвитку стало створення в Австрії Göss brewery — першої в світі пивоварні, що не виробляє парникові гази, з обсягом виробництва понад 1 млн гл на рік. У пошуках інструментів підвищення ефективності виробничого процесу було прийнято рішення відмовитися від використання корисних копалин і перейти на використання поновлюваних джерел генерування енергії. Крім здійснення свого внеску у вирішення актуальної екологічної проблеми пивоварня убезпечила себе від коливань ціни на нафту і нових ризиків в регулюванні її використання.

Новим етапом у досягненні амбітних цілей стало відкриття у січні цього року в мексиканському місті Меокі нової пивоварні, створеної відповідно до принципів циркулярної економіки. Вклавши у створення виробничих потужностей $500 млн, Heineken визначив за мету максимальне використання “чистої” енергії та ощадливе споживання природних ресурсів. Серед впроваджених підходів — максимальне використання переробленої води, створення з використаних злаків кормів для тварин, а також вживання надлишкового тепла, що генерується сусідньою фабрикою з виробництва скла, для пивоваріння.

“Я пишаюся, що наш завод в Меокі — один з найбільших і екологічно чистих підприємств, що демонструють наші перспективні цілі в цій країні, а також ставлення до регіону та навколишнього середовища”, — зауважив генеральний директор Heineken ЖанФрансуа ван Боксмеер.

Ефективність стратегій сталого розвитку Heineken обумовлена кількома факторами: участю у розробці програм основних стейкхолдерів, співпрацею зі спеціалізованими некомерційними організаціями, щирою прихильністю до реалізації поставлених завдань, а також залученням до процесу співробітників і споживачів.

Однією з ключових причин успіху є тісний зв’язок між реалізованими завданнями і бізнес-цілями компанії. Принцип “отримання вигоди, роблячи добро” дозволяє досягти максимальних результатів у соціальній активності. Такий підхід не лише стимулює подальший розвиток компанії, а й позиціонує її як активного учасника спільноти, допомагає вибудовувати ефективну систему комунікацій з основними зацікавленими групами та дозволяє отримати щиру підтримку.