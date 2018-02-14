Гість з майбутнього

Голова правління та CEO компанії Tesla, акціонер SpaceX та SolarCity Ілон Маск 6 лютого цього року зробив історичний крок до реалізації своєї мрії та прагнення багатьох попередніх поколінь, успішно запустивши ракету-носій надважкого класу Falcon Heavy. Саме цей космічний корабель планується використовувати для висадки перших людей на Марс. Цю подію творець SpaceX запланував на 2024-2025 рр.
Falcon Heavy стала найпотужнішою ракетою-носієм, здатною доставити на низьку навколоземну орбіту 63,8 т корисного вантажу. На Марс носій вже зараз може перевезти 16,8 т. При цьому вартість запуску вдалося знизити на 30% в порівнянні з найближчим конкурентом Delta IV Heavy. Повторне використання першого ступеня ракети-носія дозволило знизити її до $42,8 млн.
Кожна прогресивна ідея може бути реалізованою. Про правдивість цього твердження свідчать цей та інші проекти, реалізовані Ілоном Маском протягом останніх 10 років. Бізнесмен поставив мету здійснити глобальний технологічний прорив, на яку поки мало хто зважувався.
Перші уроки
Шанси домогтися слави великого підприємця та заробити суми з дев’ятьма нулями у південноафриканського підлітка Ілона Маска були невеликі. Незважаючи на безбідне дитинство в благополучній родині, спочатку Ілон не володів навичками, що видавали б у ньому майбутнього бізнесмена. Замкнутість та неймовірне захоплення фантастикою не сприяли формуванню лідерських якостей та розширенню кола друзів. Хоча саме ці якості разом з початковими навичками програмного кодування допомогли Маску заробити перші гроші. Публікація у галузевому журналі коду гри Blastar, придуманої 12-річним хлопчиком, принесла йому $500.
Складно повірити, але теперішній мультимільярдер ніколи не мріяв про багатство. Тривалий час на початку підприємницької діяльності його метою було лише забезпечення оренди квартири та харчування. Під час навчання у Королівському університеті Кінгстона денний бюджет Ілона становив $1, якого ледь вистачало на хотдоги та апельсини. Святковою їжею для нього тоді була паста з томатним соусом. Лише переїхавши до Пенсильванії, Ілон винайняв разом із колегою окремий будинок. Оплачувати ренту дозволяло часткове використання житла у якості нічного клубу.
Всупереч поширеній думці, Маск став мільйонером ще до угоди з PayPal. Після двох днів відвідування Стенфордського університету він залишив його і заснував Zip2, компанію з виробництва програм для інформаційних ресурсів. Метою було об’єднати електронні карти з каталогом комерційних організацій. Незважаючи на численні труднощі, пов’язані з пошуком клієнтів, творіння Ілона Макса та його однодумців через чотири роки існування опинилося у центрі уваги компанії Compaq. Взаємний інтерес завершився придбанням стартапу за $307 млн, з яких Ілон як один з акціонерів отримав $22 млн.
Амбіції молодого підприємця не дозволили Маску спочивати на лаврах. 1999 р. він заснував новий проект з онлайн-платежів X.com, інвестувавши $10 млн. Нетривала робота у цій компанії принесла Ілону перший серйозний управлінський досвід. Незважаючи на перспективність запропонованого продукту, розвиток багато в чому гальмувався через наявність сильного конкурента — стартапу PayPal. Згодом компанії об’єдналися, зробивши їхніх топ-менеджерів, включно з Маском, найбільшими акціонерами.
Однак фактичного злиття не відбулося. Невдоволення частини колективу X.com окремими управлінськими рішеннями та високі амбіції колег з PayPal призвели до ситуації, описаної бізнес-експертами як “найогидніша подія десятиліття”. Скориставшись тривалим перельотом Маска на курорт, де він з дружиною планував провести “медовий” місяць, “опозиція” здійснила масовану атаку на членів правління компанії з вимогою змінити керівництво.
Подальшої напруги в компанії вдалося уникнути завдяки бажанню інтернет-гіганта eBay придбати об’єднаний стартап. Угоди вартістю $1,5 млрд було досягнуто у 2002 р. Цього разу продаж компанії приніс Ілону Маску $250 млн. Купівля PayPal виявилася дуже доречною, адже дозволила підприємцю цілком переключитися на розвиток нового проекту SpaceX і знайти для нього необхідне фінансування.
Епізод з PayPal мав для Маска як позитивні, так і негативні наслідки. Вперше за час ділової активності під ударом була його репутація як бездоганного лідера. Також підприємцю довелося стикнутися з першими негативними відгуками у мас-медіа, де раніше він мав славу “улюбленця”.
Крізь терни до зірок
Зараз “імперія Маска” складається з трьох мегапроектів: SpaceX, Tesla та SolarCity. Крім імені натхненника ці різні за спрямованістю проекти об’єднує спільна велика мета — змінити життя людства на краще.
Кошти, отримані від продажу PayPal, дозволили Ілону Маску вдихнути життя у новий проект SpaceX, покликаний реалізувати давню мрію про політ людини на Марс. Початок було покладено співпрацею з Марсіанським товариством, до правління якого увійшов Маск. Він навіть пожертвував $100 тис. на створення дослідницької станції у пустелі.
Однак плани підприємця були набагато масштабнішими, і він почав створення власного дослідницько-виробничого проекту. Для реалізації своїх цілей Ілон Маск у 2001 р. поїхав до Росії з метою придбати кілька міжконтинентальних балістичних ракет. Постійні банкети та відсутність підтримки його глобальної ідеї в цій країні спонукали засновника SpaceX вдатися до самостійного виробництва ракетоносіїв, яке незабаром принесло йому всесвітню славу.
Конкурентною перевагою компанії мали стати низька ціна двигунів при високій якості, а також швидкий і економічний процес збірки. Крім цього планувалося створення власної мобільної пускової установки. Як сказав Ешлі Венс, автор книжки “Ілон Маск Tesla, SpaceX і шлях у фантастичне майбутнє”, колишні проекти зі створення ракет були схожі на збірку “Феррарі”, коли була потрібна “Хонда Акорд”.
Доступність амбітних проектів стала однією з основних характеристик. Станом на 2013 р. відправка в космос корисного вантажу вагою 250 кг коштувала $30 млн, а Ілон Маск пообіцяв, що його перша ракета Falcon 1 зможе перевозити вантаж вагою 635 кг за $6,9 млн.
Уже цьогоріч свій 48-й політ здійснив Falcon 9, вивівши на орбіту секретний супутник для уряду США. Вдалий запуск ракети Falcon Heavy, здійснений 6 лютого, лише підтвердив обґрунтованість розрахунків Маска.
Свій внесок у реалізацію проекту внесла українська компанія “Авіалінії Антонова”, надавши свій літак Ан-124-100 “Руслан” для транспортування комплектуючих ракети.
Tesla Motors та інші
Одним з головних проектів, який зробив ім’я Ілона Маска знаменитим, став Tesla Motors. Людина з нульовим досвідом автомобілебудування змогла створити унікальну серію авто, що вражають не лише своїми технічними параметрами, а й здатністю кардинально змінити цілі галузі. Кожен власник Tesla Model S після оновлення програмного забезпечення відкриває в своєму автомобілі нові функції.
Висока репутація Ілона Маска дозволяє легко домовлятися не лише з представниками бізнесу, а й з урядами. Автопромислове лобі у керівництві Китаю з ентузіазмом сприйняло 2014 р. плани Маска налагодити локальне виробництво автомобілів Tesla. Продажі у Піднебесній у 2016 р. уже склали $1 млрд (15% доходу компанії).
Ілон Маск фінансово зацікавлений у результативності створеного проекту. Протягом найближчих 10 років він не буде отримувати зарплату, а його компенсаційний пакет тепер залежить від зростання капіталізації компанії. Перший транш у вигляді пакета акцій Маск отримає після збільшення вартості проекту з нинішніх $59 млрд до $100 млрд. Повна компенсація буде отримана лише по досягненні капіталізації у $650 млрд. “Якщо все, що станеться протягом майбутніх 10 років, — це збільшення вартості Tesla на 80-90%, тоді сума моєї компенсації буде дорівнювати нулю”, — заявив Ілон Маск на презентації нового радикального плану розвитку Tesla Motors.
Величезні перспективи розвитку мають ще кілька проектів Маска. Серед них — SolarCity, який повинен стати найбільшим постачальником сонячних батарей для споживачів та підприємств. Компанією окрім Маска керують його двоюрідні брати Ліндон і Пітер Ріви. У 800 із 2200 магазинів найбільшої мережі супермаркетів США Home Depot вже почалися продажі сонячних панелей і батарей, вироблених компанією Маска. Ще один інноваційний прорив планується здійснити силами The Boring Company. В рамках цього проекту Ілон Маск вирішив створити велику мережу високошвидкісних підземних тунелів, якими транспорт буде перевозиться на спеціальних електричних платформах. Попередньої угоди про реалізацію проекту, здатного значно зменшити завантаженість транспортної мережі, досягнуто з керівництвом Лос-Анджелеса, Нью-Йорка та Вашингтона.
Від малого до великого
Кожен з проектів, запущених Ілоном Маском, має глибокий соціальний контекст. Через прагнення молодого підприємця забезпечити вагомий внесок у вирішення глобальних завдань деякі журналісти колись називали його “типовим представником клубу технологічних утопістів Кремнієвої долини”. Мас-медіа вже встигли розтиражувати висловлювання Маска: “Я хотів би померти з думкою, що людство має блискуче майбутнє”. Відданість високій меті дозволила йому досягти видатних результатів.
За підрахунками фахівців компанії, власники Tesla вже запобігли викиду в атмосферу близько 3 млн т CO2. Українці також зробили свій невеликий, але важливий внесок, запобігши викидам вуглекислого газу в обсязі 30 т. Вагомих успіхів вдалося досягти у галузі енергетики. Наприкінці 2017 р. компанія Tesla уклала договір з найбільшим у світі виробником вітряних турбін Vestas. За угодою вона буде постачати свої батареї Powerpack для першого в світі проекту по об’єднанню сонячної та вітрової енергії з системою її зберігання, виробленою Tesla.
Ілон Маск вже зміг вразити світ гучними здобутками і в цьому напрямку. Нещодавно він виграв судовий процес на $13 млн і зміг розгорнути у Південній Австралії гігантську літій-іонну батарею в якості додаткового джерела енергії. Відомий підприємець повинен був побудувати інноваційний об’єкт протягом 100 днів. За лічені дні після запуску батарея Маска вже пройшла випробування, виробивши 100 МВт за рекордні 140 мс і підтримавши державну енергетичну систему під час збою. Раніше на відновлення подачі енергії в цьому районі були потрібні кілька годин.
Згідно з результатами дослідження 2017 Sustainability Leaders Survey, проведеного GlobeScan, Tesla поряд з такими компаніями, як Unilever, Patagonia, Interface і IKEA, увійшла до Топ-10 провідних компаній у напрямку сталого розвитку. Безумовно, грандіозні успіхи, яких вдалося досягти в останні роки проектам SpaceX, Tesla, SolarCity, не були б можливими без активної участі у них Ілона Маска. Крім неймовірного натхнення та енергії, які передає підприємець, велику роль зіграли його готовність ризикувати і до останнього йти до поставленої мети. А висока репутація та сила персонального бренда допомогли Маску стати новим феноменом у світі бізнесу.