Гість з майбутнього

Голова правління та CEO компанії Tesla, акціонер SpaceX та SolarCity Ілон Маск 6 лютого цьо­го року зробив історичний крок до реалізації своєї мрії та прагнення ба­гатьох попередніх поколінь, успішно запустивши ракету-носій надваж­кого класу Falcon Heavy. Саме цей космічний корабель планується ви­користовувати для висадки перших людей на Марс. Цю подію творець SpaceX запланував на 2024-2025 рр.

Falcon Heavy стала найпотужні­шою ракетою-носієм, здатною доста­вити на низьку навколоземну орбіту 63,8 т корисного вантажу. На Марс носій вже зараз може перевезти 16,8 т. При цьому вартість запуску вдалося знизити на 30% в порів­нянні з найближчим конкурентом Delta IV Heavy. Повторне викорис­тання першого ступеня ракети-носія дозволило знизити її до $42,8 млн.

Кожна прогресивна ідея може бути реалізованою. Про правдивість цього твердження свідчать цей та інші проекти, реалізовані Ілоном Маском протягом останніх 10 років. Бізнесмен поставив мету здійснити глобальний технологічний прорив, на яку поки мало хто зважувався.

Перші уроки

Шанси домогтися слави велико­го підприємця та заробити суми з дев’ятьма нулями у південно­африканського підлітка Ілона Маска були невеликі. Незважаючи на безбідне дитинство в благопо­лучній родині, спочатку Ілон не володів навичками, що видавали б у ньому майбутнього бізнесмена. Замкнутість та неймовірне захо­плення фантастикою не сприяли формуванню лідерських якостей та розширенню кола друзів. Хоча саме ці якості разом з початковими навичками програмного кодування допомогли Маску заробити перші гроші. Публікація у галузевому журналі коду гри Blastar, придума­ної 12-річним хлопчиком, принесла йому $500.

Складно повірити, але теперіш­ній мультимільярдер ніколи не мрі­яв про багатство. Тривалий час на початку підприємницької діяльнос­ті його метою було лише забезпечен­ня оренди квартири та харчування. Під час навчання у Королівському університеті Кінгстона денний бюджет Ілона становив $1, якого ледь вистачало на хотдоги та апель­сини. Святковою їжею для нього тоді була паста з томатним соусом. Лише переїхавши до Пенсильванії, Ілон винайняв разом із колегою окремий будинок. Оплачувати ренту дозволя­ло часткове використання житла у якості нічного клубу.

Всупереч поширеній думці, Маск став мільйонером ще до угоди з PayPal. Після двох днів відвідуван­ня Стенфордського університету він залишив його і заснував Zip2, компанію з виробництва програм для інформаційних ресурсів. Метою було об’єднати електронні карти з каталогом комерційних органі­зацій. Незважаючи на численні труднощі, пов’язані з пошуком клієнтів, творіння Ілона Макса та його однодумців через чотири роки існування опинилося у центрі уваги компанії Compaq. Взаємний інтерес завершився придбанням стартапу за $307 млн, з яких Ілон як один з акціонерів отримав $22 млн.

Амбіції молодого підприємця не дозволили Маску спочивати на лаврах. 1999 р. він заснував новий проект з онлайн-платежів X.com, ін­вестувавши $10 млн. Нетривала ро­бота у цій компанії принесла Ілону перший серйозний управлінський досвід. Незважаючи на перспектив­ність запропонованого продукту, розвиток багато в чому гальмувався через наявність сильного конкурен­та — стартапу PayPal. Згодом ком­панії об’єдналися, зробивши їхніх топ-менеджерів, включно з Маском, найбільшими акціонерами.

Однак фактичного злиття не від­булося. Невдоволення частини ко­лективу X.com окремими управлін­ськими рішеннями та високі амбіції колег з PayPal призвели до ситуації, описаної бізнес-експертами як “най­огидніша подія десятиліття”. Ско­риставшись тривалим перельотом Маска на курорт, де він з дружиною планував провести “медовий” мі­сяць, “опозиція” здійснила масовану атаку на членів правління компанії з вимогою змінити керівництво.

Подальшої напруги в компанії вдалося уникнути завдяки бажан­ню інтернет-гіганта eBay придбати об’єднаний стартап. Угоди вартістю $1,5 млрд було досягнуто у 2002 р. Цього разу продаж компанії приніс Ілону Маску $250 млн. Купівля PayPal виявилася дуже доречною, адже дозволила підприємцю цілком переключитися на розвиток нового проекту SpaceX і знайти для нього необхідне фінансування.

Епізод з PayPal мав для Маска як позитивні, так і негативні на­слідки. Вперше за час ділової актив­ності під ударом була його репута­ція як бездоганного лідера. Також підприємцю довелося стикнутися з першими негативними відгуками у мас-медіа, де раніше він мав славу “улюбленця”.

Крізь терни до зірок

Зараз “імперія Маска” складається з трьох мегапроектів: SpaceX, Tesla та SolarCity. Крім імені натхнен­ника ці різні за спрямованістю проекти об’єднує спільна велика мета — змінити життя людства на краще.

Кошти, отримані від продажу PayPal, дозволили Ілону Маску вдихнути життя у новий проект SpaceX, покликаний реалізувати давню мрію про політ людини на Марс. Початок було покладено співпрацею з Марсіанським товари­ством, до правління якого увійшов Маск. Він навіть пожертвував $100 тис. на створення дослідниць­кої станції у пустелі.

Однак плани підприємця були набагато масштабнішими, і він почав створення власного дослідницько-виробничого про­екту. Для реалізації своїх цілей Ілон Маск у 2001 р. поїхав до Росії з метою придбати кілька міжкон­тинентальних балістичних ракет. Постійні банкети та відсутність підтримки його глобальної ідеї в цій країні спонукали засновника SpaceX вдатися до самостійного виробництва ракетоносіїв, яке не­забаром принесло йому всесвітню славу.

Конкурентною перевагою компа­нії мали стати низька ціна двигунів при високій якості, а також швид­кий і економічний процес збірки. Крім цього планувалося створення власної мобільної пускової уста­новки. Як сказав Ешлі Венс, автор книжки “Ілон Маск Tesla, SpaceX і шлях у фантастичне майбутнє”, колишні проекти зі створення ракет були схожі на збірку “Феррарі”, коли була потрібна “Хонда Акорд”.

Доступність амбітних проектів стала однією з основних характеристик. Станом на 2013 р. відправка в космос корисного вантажу вагою 250 кг коштувала $30 млн, а Ілон Маск пообіцяв, що його перша ракета Falcon 1 зможе перевозити вантаж вагою 635 кг за $6,9 млн.

Уже цьогоріч свій 48-й політ здійснив Falcon 9, вивівши на ор­біту секретний супутник для уряду США. Вдалий запуск ракети Falcon Heavy, здійснений 6 лютого, лише підтвердив обґрунтованість розра­хунків Маска.

Свій внесок у реалізацію проекту внесла українська компанія “Авіа­лінії Антонова”, надавши свій літак Ан-124-100 “Руслан” для транспор­тування комплектуючих ракети.

Tesla Motors та інші

Одним з головних проектів, який зробив ім’я Ілона Маска знамени­тим, став Tesla Motors. Людина з нульовим досвідом автомобілебуду­вання змогла створити унікальну серію авто, що вражають не лише своїми технічними параметрами, а й здатністю кардинально змінити цілі галузі. Кожен власник Tesla Model S після оновлення про­грамного забезпечення відкриває в своєму автомобілі нові функції.

Висока репутація Ілона Маска дозволяє легко домовлятися не лише з представниками бізнесу, а й з урядами. Автопромислове лобі у керівництві Китаю з ентузіазмом сприйняло 2014 р. плани Маска налагодити локальне виробни­цтво автомобілів Tesla. Продажі у Піднебесній у 2016 р. уже склали $1 млрд (15% доходу компанії).

Ілон Маск фінансово зацікавле­ний у результативності створеного проекту. Протягом найближчих 10 років він не буде отримувати зарплату, а його компенсаційний пакет тепер залежить від зростання капіталізації компанії. Перший транш у вигляді пакета акцій Маск отримає після збільшення вартості проекту з нинішніх $59 млрд до $100 млрд. Повна компенсація буде отримана лише по досягненні капіталізації у $650 млрд. “Якщо все, що станеться протягом май­бутніх 10 років, — це збільшення вартості Tesla на 80-90%, тоді сума моєї компенсації буде дорівнювати нулю”, — заявив Ілон Маск на пре­зентації нового радикального плану розвитку Tesla Motors.

Величезні перспективи роз­витку мають ще кілька проектів Маска. Серед них — SolarCity, який повинен стати найбільшим постачальником сонячних батарей для споживачів та підприємств. Компанією окрім Маска керують його двоюрідні брати Ліндон і Пітер Ріви. У 800 із 2200 магазинів найбільшої мережі супермаркетів США Home Depot вже почали­ся продажі сонячних панелей і батарей, вироблених компанією Маска. Ще один інноваційний про­рив планується здійснити силами The Boring Company. В рамках цього проекту Ілон Маск вирішив створити велику мережу високошвидкісних підземних тунелів, якими транспорт буде перевозить­ся на спеціальних електричних платформах. Попередньої угоди про реалізацію проекту, здатного значно зменшити завантаженість транспортної мережі, досягнуто з керівництвом Лос-Анджелеса, Нью-Йорка та Вашингтона.

Від малого до великого

Кожен з проектів, запущених Ілоном Маском, має глибокий соціальний контекст. Через прагнен­ня молодого підприємця забезпе­чити вагомий внесок у вирішення глобальних завдань деякі журналіс­ти колись називали його “типовим представником клубу технологіч­них утопістів Кремнієвої долини”. Мас-медіа вже встигли розтира­жувати висловлювання Маска: “Я хотів би померти з думкою, що людство має блискуче майбутнє”. Відданість високій меті дозволила йому досягти видатних результатів.

За підрахунками фахівців компанії, власники Tesla вже запо­бігли викиду в атмосферу близько 3 млн т CO 2 . Українці також зроби­ли свій невеликий, але важливий внесок, запобігши викидам вугле­кислого газу в обсязі 30 т. Вагомих успіхів вдалося досягти у галузі енергетики. Наприкінці 2017 р. компанія Tesla уклала договір з найбільшим у світі виробником вітряних турбін Vestas. За угодою вона буде постачати свої батареї Powerpack для першого в світі проекту по об’єднанню сонячної та вітрової енергії з системою її збері­гання, виробленою Tesla.

Ілон Маск вже зміг вразити світ гучними здобутками і в цьому напрямку. Нещодавно він виграв судовий процес на $13 млн і зміг розгорнути у Південній Австралії гігантську літій-іонну батарею в якості додаткового джерела енергії. Відомий підприємець повинен був побудувати інноваційний об’єкт протягом 100 днів. За лічені дні після запуску батарея Маска вже пройшла випробування, виробивши 100 МВт за рекордні 140 мс і підт­римавши державну енергетичну систему під час збою. Раніше на відновлення подачі енергії в цьому районі були потрібні кілька годин.

Згідно з результатами дослідження 2017 Sustainability Leaders Survey, проведеного GlobeScan, Tesla поряд з такими компаніями, як Unilever, Patagonia, Interface і IKEA, увійшла до Топ-10 провід­них компаній у напрямку сталого розвитку. Безумовно, грандіозні успіхи, яких вдалося досягти в останні роки проектам SpaceX, Tesla, SolarCity, не були б мож­ливими без активної участі у них Ілона Маска. Крім неймовірного натхнення та енергії, які передає підприємець, велику роль зігра­ли його готовність ризикувати і до останнього йти до поставленої мети. А висока репутація та сила персонального бренда допомогли Маску стати новим феноменом у світі бізнесу.