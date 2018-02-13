“Якщо ми об’єднаємося — це суперсила. Якщо ні — це гірше, але все одно це сила”

— Які враження від Давосу?

— Багато крутих інноваційних компаній, банків і урядів. Це гарний початок для “Українського дому” в Давосі, і тут точно є нові знання та великі перспективи. Саме тут на­шим майбутнім партнерам ми повинні показати: Україна — стабільна країна, в нас багато можливостей для за­робітку, мізків і новацій. В Україні багато компаній, яким необхідно комунікувати і об’єднуватися для отримання переваг, позиціонування себе і країни, синергії бізне­су та інновацій. Давос — це хороший приклад такого об’єднання. Якщо ще держава буде допомагати — це як бонус, а якщо не буде, то треба самим братися — закочу­вати рукава, йти вперед і не боятися труднощів.

— Ви представляли в Давосі свої проекти. Які резуль­тати?

— UFuture — це компанія, яка об’єднує три напрям­ки майбутнього: високі технології, індустріальні парки та альтернативну енергетику. Всі вони спрямовані на розвиток країни. Ми розраховуємо, що всі ці проекти будуть прибутковими і, зі свого боку, працюємо над їх ефективністю і доступністю для наших клієнтів.

Що ж стосується Unit.City — тут все простіше. Це малень­ка Кремнієва долина в Києві, побудована як місто в місті, з повною інфраструктурою — дитсадок, школа, університет, спортивні зали, житло, офіс­ні центри. Ми хочемо створити таке середовище, де бізнеси стикатимуться один з одним і гене­руватимуть нові ідеї. Хочемо ці ідеї показувати і реалізовувати на світовому рівні, впроваджувати знання і отримувати синергію від партнерства. Мені приємно, що в Давосі до мене підходили різні люди, мери міст, які знають про наш проект Unit.City. Це позиціонує нашу країну як інновацій­ну і працює на наше майбутнє.

— За рік-два “Український дім” буде більшим і зможе представити світовій громадськості в тому числі ідеї Unit.City…

— “Український дім” повинен представляти всі ефективні ідеї країни. Якщо це успішні приклади, їх треба правильно показувати іноземним інвес­торам, тому що вони люблять успіх. Вони мають бачити, де зароблять гроші. І не треба тішити себе ілюзіями, що іноземні інвестори приїжджають до нашої країни допомагати, — їхня мета заробити гроші. Ми повинні створити умови, щоб вони за­робили гроші, заплатили податки, працевлашту­вали наших людей і, таким чином, дали можли­вість українцям розбагатіти. Адже основна мета економічного розвитку — збагачення простих людей.

— Як це впливає на репутацію країни?

— Чим відрізняється політика від бізнесу? Я, як підприємець, здебільшого говорю про свої проекти, коли я їх зробив або роблю. Політик розповідає про проекти, які, можливо, ніхто ніколи не реалізує, але він хоче сподобатися електорату. А репутація — це твої справи, які мають цінність для тебе і для інших. Буде ре­путаційний бізнес — буде репутаційна країна. Звичайно, швидше і простіше, коли бізнес і країна йдуть в ногу. Але чекати, поки уряд і адміністрація почнуть виконувати зобов’язання, безглуздо. Треба робити те, що ми вміємо робити. Якщо ми об’єднаємося — це суперсила. Якщо ні — це гірше, але все одно це сила.

— Що очікувати від Давосу наступного року?

— У нас немає мети зробити “Український дім” більшим. Є мета зробити успішну країну. Хочу побажати підпри­ємствам, щоб вони більше вчилися на практиці, прийма­ли рішення і не боялися ризиків. Давос — це один з сег­ментів. Важливим є те, що ми відкриті, ми звідси одразу транслюємо знання й інформацію.