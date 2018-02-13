Українське відлуння Давосу

Власний погляд БІЗНЕСа на перший “Український дім” у Давосі за підтримки підприємців та без жодної копійки від держави. Чому це було круто?

Світовий еконо­мічний форум у Давосі завжди сприймався більше як політична по­дія, під час якої світові лідери виголошують гучні заяви про майбутнє. Саме це помітно в об’єктивах телекамер. Зовсім інша справа, коли ти на власні очі бачиш, що саме відбувається в Давосі. Цього року на Світовому економіч­ному форумі Україна вперше серйозно заявила про себе. І переважно завдяки не політи­кам, а бізнесменам та новато­рам. Більше того, ми не стояли осторонь — українська тема звучала в контексті глобальних, а не регіональних тенденцій. Все це стало можливим завдяки “Українському дому” в Давосі.

Спільна мова

П’ять днів, 82 години роботи, майже 13 годин прямого ефіру в соцмережах, понад 5 тис. відвідувачів, у тому числі інвестори, представники інноваційних компаній та великих корпорацій. Це — статистика першого в історії “Українського дому” в Давосі. І це значний успіх для нашої країни. Проте справа не лише у цифрах.

Давайте пригадаємо, як це зазвичай відбувалось. Держава наче щось організовує, причому все оформлюється в найкращих традиціях УРСР: якийсь пан міністр із парою великих бізнес­менів говорять про “великий по­тенціал”, фотографуються — і все. “Традиція організації так званих “домів” у Давосі не нова. Про­тягом багатьох років її створюва­ли уряди, великі корпорації та серйозні організації. Зараз, вперше за 50 років існування WEF, Україна прогресує, повною мірою розкриває потенціал та надійно підтримує свій імідж європейсько­го хабу технологій та інновацій. WNISEF радий був долучитися до такого важливого проекту”, — розповіла президент та головний виконавчий директор Western NIS Enterprise Fund Ярослава Джонсон.

Проте порядок денний “Україн­ського дому” в Давосі настільки за­хопив мене, що я вирішив: “Треба їхати. Я хочу бути частиною цієї події”. Ось теми лише деяких з панельних дискусій: “Наступна гавань для криптовалют”, “Наука даних: як зберегти владу людини над даними”, “Бізнес, заснований на цінностях, у розділеному світі”, “Нова енергетика для економіки майбутнього”. Це те, що цікавить весь розвинений світ, і Україна знаходиться на передовій об­говорення надсучасних проблем людства. Акцент було зроблено на бізнесових та інвестиційних можливостях, а особливу увагу приділили технологіям та інно­ваціям. Саме тому “Український дім” отримав таку популярність.

Я вважаю ключовою причиною успіху активну участь бізнесу. Адже “Дім” відбувся завдяки ініціативі виключно приватних компаній. Жодної державної копійки не було витрачено на його організацію. Головним орга­нізатором виступила Українська асоціація венчурного та приват­ного капіталу (UVCA). Бізнес­мени всього світу, на відміну від політиків, говорять однією мовою, тому теми панельних дискусій та подій “Українського дому” зацікавили всіх. “Мене питають, чому WNISEF згодився стати партнером заходу. Відповідь дуже проста. Ми хотіли, щоб Україна була представлена у Давосі на високому рівні і щоб вона була глобально впізнавана. І як най­краще це зробити, аніж в “Укра­їнському домі” на головній вулиці Давоса? Люди, що проходили повз на шляху до Конгрес-центру, бачили жваві дискусії і активне спілкування. І це заохочувало їх зрозуміти Україну краще. Я вва­жаю, що наш тиждень у Давосі був дуже успішним”, — пояснила пані Джонсон.





Бізнесмени повинні брати іниціативу в свої руки та ставати амбасадорами України в світі

Досягнення

Як зазначає Алекса Чопівська, виконавчий директор Комітету організаторів “Українського дому” в Давосі, метою було ознайомити світових бізнесменів та інвесторів із багатими можливостями інвес­тування в Україну. Раніше Україна не мала свого чіткого “голосу” на WEF, хоча існувала реальна потреба в спрямованій комуніка­ції для осіб, які приймають рішен­ня, та лідерів впливу. Стратегія організаторів — вести дискусію щодо світових проблем з акцен­том на Україну — спрацювала, зауважила пані Чопівська. Адже якщо країна готова обговорювати актуальні теми, починаючи від технології блокчейн та криптова­лют і закінчуючи технологічними хабами та BigData, це сигналізує світовому бізнесу: “То це ще й країна, яка є одним з важливих гравців у сфері інновацій. Треба подивитись уважніше, що вони роблять”.

Зараз ще зарано говорити про конкретні суми інвестицій чи вартість спільних проектів. Адже на таких глобальних подіях най­головніше — контакти. У контакті виникає довіра та створюється репутація, які надалі втілюються у реальні проекти. Алекса Чопівська переконана, що організаторам вдалось посприяти створенню репутації та підвищенню дові­ри до нової України, тому має сподівання на ще більший успіх наступного року. Для цього внесок повинні зробити всі — урядовці, приватний сектор, громадянське суспільство. Щоб отримати кон­кретні результати, треба працю­вати як команда, в якій кожен виконує свою роботу.

Меседж світові

“Креативність, інновації, можли­вості” — таким був девіз “Україн­ського дому” в Давосі. Простими словами: “Інвестуйте в Україну”. Це здається банальним, проте насправді світові бракує інфор­мації про наші досягнення. Мало хто знає, наприклад, як багато засновників стартапів зі світовим ім’ям походять з України. Напри­клад, той ж WhatsApp. Про це не говорять у західних медіа — там український контекст формується сюжетами про бойові дії та по­літичні скандали. Це також існує, безперечно, але так створюється викривлена, однобічна реальність.

Саме тут вступає у гру бізнес, який відчуває особисту відпові­дальність за успіх України. Коли ми кажемо: “Інвестуйте в Україну”, ми повинні також сказати, чому. Світ має знати, що Україна щороку створює безліч ідей, які можуть його змінити. Україна здатна створити високотехно­логічні рішення для будь-яких завдань — від “розумного дому” до пристроїв, що упереджують серцеві захворювання, від авто­номних сільськогосподарських дронів до космічних ракетоносі­їв. Окрім того, Україна вже зараз має бізнесових лідерів західного типу, які цінують свою репутацію та обирають сталий розвиток.

В приватних розмовах у Даво­сі також обговорювалась думка, що саме інвестиції в Україну та спільні проекти світового та українського бізнесу здатні під­вищити підтримку нашої країни на світовій арені, зокрема, і щодо викликів безпеці держави. Таким чином, інвестиції в Україну є питанням національної безпеки.

Майбутнє

Репутація країни не створюється за п’ять днів, протягом яких у Давосі працював “Український дім”. Проте кожна успішна подія такого масштабу важлива, як кожна цеглина у будівлі. Окрім Світового економічного форуму є ще низка важливих подій, зо­крема, в країнах Перської затоки: це Щорічний інвестиційний форум (AIM), який цього року розпочнеться в квітні, та Світова виставка EXPO-2020 у Дубаї. На останній українські підприємці матимуть змогу показати свої проекти 25 млн відвідувачів та тисячам інвесторів з усього світу. Кожна така можливість унікаль­на, і її слід використовувати.

Український бізнес не повинен чекати, що імідж та репутацію країни створять урядовці. Треба брати ініціативу в свої руки і ставати “бізнес-амбасадорами” України в світі. Але самотуж­ки багато не досягнеш, тому потрібно об’єднуватись з одно­думцями, такими як Українська Бізнес Асоціація. Як сказала Алекса Чопівська, чим більше українських бізнесменів брати­муть участь у таких заходах, як “Український дім” у Давосі, тим кращими будуть можливості налагодити особисті стосунки зі світовими інвесторами. А це, в свою чергу, викликатиме довіру до країни, яка втілиться у потужні інвестиції.

Андрій Колодюк, голова наглядової ради Української асоціації венчурного та приватного капіталу (UVCA)

“Ми єдина країна світу, яка на 100% самостійно побудувала ІТ-сектор без жодної копійки з бюджету”

В Давосі нам вдалося представити Україну як країну креативну, інноваційну, як країну можливостей, і перш за все — інвестиційних. Ми показали нову Україну.

Світ не стоїть на місці. Країни Балтії, Білорусь та інші вже створюють умови для того, щоб ін­новаційні проекти зі всього світу були зосеред­жені саме у них. Конкурентна боротьба вже по­чалася і рухатися треба дуже швидко. Важливо пам’ятати, що ми єдина країна, яка побудувала на 100% приватний ІТ-сектор без жодної копійки з бюджету. Таких держав більше нема.

Так, і наш інвестиційний сектор, і ІТ-ринок побудували себе самі, без допомоги держави. І це не докір. Це — факт, яким потрібно пиша­тися. У цьому наша сильна сторона. Ми відкриті до співпраці, але лише в тому випадку, коли це кореспондується з нашою спільною метою.

“Український дім” у Давосі з’явився за­вдяки спільним зусиллям бізнесу. Цього року я радий, що ініціативу UVCA у створенні “Українського дому” окрім спонсорів підтрима­ли ще й філантропи. Ці бізнесмени розуміють, що український бренд дуже важливий і що всі виграють, якщо ми будемо просувати його прагматично, по-бізнесовому, відокремлюю­чись від політичних негараздів в країні.

На наших панелях ми позиціонували Україну як місце, куди люди зі всього світу можуть приїжджати та будувати разом з нами глобальні компанії. Сьогодні будь-який бізнес технологічний. Давос вже перетворився в тех­нологічний форум. Адже все, що відбувається навколо технологій, цікавить світ. І Україна вже є технологічним партнером. Технології — це нова сучасна політика у світі. Треба лише роз­вивати потенціал, і ми зможемо опинитися в першій п’ятірці технологічних партнерів світу.

Завдяки “Українському дому” ми змогли створити майданчик для діалогу між україн­ським і світовим бізнесом, представити Україну як об’єкт, а не суб’єкт економічних відносин