Взяли на буксир

Прихід в Україну DP World Group , одного з найбільших світових портових операторів, є важливим сигналом для залучення інвестицій в країну

На початку січня партнер інвести­ційної компанії SD Capital, спів­власник і генеральний дирек­тор компанії “ТІС” Андрій Ставніцер виступив із заявою про те, що компанія P&O Maritime, яка належить одно­му з найбільших портових опе­раторів світу DP World Group, починає надавати буксиру­вальні послуги у порту “Пів­денний”. “Важка багатомісячна праця всієї команди призвела до результату, яким я пишаюся. Ми завжди мріяли приводити в Україну глобальних гравців, а зараз поступово втілюємо ці мрії у реальність”, — підкрес­лив пан Ставніцер.

Буксирна історія

Власне, “знайомство” україн­ської портової галузі з DP World почалося ще в середині 2016 р. Тоді компанія P&O Maritime ви­вчала можливість інвестування в Одеський торговельний порт. Йшлося про надання P&O в орен­ду буксирного флоту державного порту в обмін на $50 млн інвестицій в модернізацію букси­рів. Від українського політикуму угоду супроводжував міністр інфраструктури Володимир Омелян, який провів перемови­ни з арабською компанією.

Нарешті, в жовтні 2016 р. компанія P&O Maritime на­віть розповсюдила заяву про те, що “інвестиції в буксирний бізнес можуть стати початком стратегічної співпраці для розвитку портової інфраструк­тури України”. Але спроба співпраці P&O Maritime з державною компанією вияви­лася невдалою — угоду не було укладено без пояснення причин.

DP World Group входить до трійки найбільших міжнародних портових операторів. Компанія оперує 78 терміналами в 40 країнах

Однак восени делегація на чолі з Президентом України Петром Порошенком під час візиту до ОАЕ відвідала штаб-квартиру DP World Group, після чого усі сторони заявили про перспективи співпраці. “Ми раді вітати Президента Петра Поро­шенка і бачимо потенціал клас­теру портів на Чорноморському узбережжі. Україна має пер­спективний логістичний сектор і відповідні умови для розвитку економіки, які підтримуються сприятливою зовнішньою і вну­трішньою політикою”, — зазна­чив після цього візиту голова та виконавчий директор DP World Group Султан Ахмед бін Су­лайєм. В результаті арабський портовий гігант вирішив повер­нутися до “відправної точки” — надання буксирувальних послуг в одному з портів України. Але стратегія заходу була кардиналь­но змінена.

По-перше, P&O Maritime обрала порт “Південний”, де розташований приватний порт “ТІС”. По-друге, об’єктом для інвестування стала приватна буксирна компанія LB Shipping. По-третє, P&O Maritime “за­ручилася підтримкою” україн­ської інвестиційної компанії SD Capital, яка стала співінвес­тором угоди.

Власне, сума і деталі угоди не оприлюднюються, але про­ходила вона у декілька етапів. Минулого року партнери SD Capital придбали компанію “ЛБШ”, яка вигравала тендери порту “Південний” на надання послуг буксирування. Згідно з повідомленням Антимоно­польного комітету України від 3 січня P&O Maritime B.V. було надано дозвіл на придбання більше 50% в LBS B.V., якій Комітет одночасно дозволив купити більше 50% в ТОВ “БПШ”, власником 99,95% якої є “ЛБШ”.

Таким чином, угоду було закрито, а ми стали країною, в якій є DP World Group. “Умовний рейтинг України в очах глобальних бізнесів виріс приблизно на 100 пунктів. Керівник DP World Султан Ахмед бін Сулайєм говорив, що Україна не може не стати транспортним хабом між Європою й Азією. Це саме те, що нам з вами дуже потрібно у 2018 р.”, — заявив Андрій Ставніцер.

Чому це важливо

Одразу зазначимо, що на­віть “опосередкований” при­хід в Україну компанії рівня DP World Group — визначна подія. DP World зі штаб-квартирою в порту Джебел-Алі (Дубай) є одним з найбільших портових операторів світу. Групу було засновано 2005 р. шляхом злиття компаній Dubai Ports Authority і Dubai Ports International.

Вже наступного року DP придбала за 3,9 млрд фунтів стерлінгів ($7 млрд) четвертого за величиною портового опера­тора світу — англійську P&O Group. Завдяки цьому новачок ринку морської логістики відра­зу став одним зі світових лідерів портової обробки вантажів — за­раз DP World Group входить до трійки найбільших міжнарод­них портових операторів.

Основним бізнесом, який генерує три четверті доходів DP World, є контейнерна оброб­ка: у 2016 р. компанія опрацюва­ла близько 64 млн TEU (20-футові еквівалентні оди­ниці) при валовому потенціалі обробки 84,6 млн TEU на рік. У планах DP зазначено, що до 2020 р. потенціал зросте до 100 млн TEU на рік.

Є у планах і розвиток чорноморських портів: зараз DP World Group оперує тер­міналами у порту Констанца (Румунія) і Яримжа (Туреч­чина). Але Султан Ахмед бін Сулайєм неодноразово підкреслював наміри групи розвивати бізнес в портах інших країн Чорноморського регіону, зокрема Україніта РФ.

За словами голови та ви­конавчого директора DP World Group Султана Ахмеда бін Сулайєма, компанія рада розпочати партнерство з SD Capital.

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“Це посилює нашу роль як експортера знань та як компанію, яка вірить у ко­рисність міжнародних парт­нерських відносин для всіх зацікавлених сторін. Ця угода ґрунтується на наших чудо­вих стосунках з урядом Украї­ни. Вона підкреслює підтрим­ку нами того економічного зростання, яке ставить на меті уряд, шляхом створен­ня логістичних комплексів світового рівня. Ефективна інфраструктура та сервіси на перетині міжнародних марш­рутів різних видів транспорту мають важливе значення для підвищення прибутку від торгівлі. Україна розташова­на між ЄС, Близьким Сходом та Азією, має багатообіцяю­чий логістичний сектор. Він може суттєво зрости та має потенціал стати ключовим торговельним перехрестям. Це партнерство також сприяє розвитку наших послуг з морських перевезень на ново­му ринку, і ми з нетерпінням очікуємо активної співпраці з метою перетворити Чорно­морське узбережжя України на важливий торговельний хаб” , — зазначив Султан Ахмед бін Сулайєм.

Це перший крок для DP World Group до співпраці з українськими компаніями. Наступним може бути співро­бітництво по більш глобальним проектам.