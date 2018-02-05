Взяли на буксир

На початку січня партнер інвестиційної компанії SD Capital, співвласник і генеральний директор компанії “ТІС” Андрій Ставніцер виступив із заявою про те, що компанія P&O Maritime, яка належить одному з найбільших портових операторів світу DP World Group, починає надавати буксирувальні послуги у порту “Південний”. “Важка багатомісячна праця всієї команди призвела до результату, яким я пишаюся. Ми завжди мріяли приводити в Україну глобальних гравців, а зараз поступово втілюємо ці мрії у реальність”, — підкреслив пан Ставніцер.
Буксирна історія
Власне, “знайомство” української портової галузі з DP World почалося ще в середині 2016 р. Тоді компанія P&O Maritime вивчала можливість інвестування в Одеський торговельний порт. Йшлося про надання P&O в оренду буксирного флоту державного порту в обмін на $50 млн інвестицій в модернізацію буксирів. Від українського політикуму угоду супроводжував міністр інфраструктури Володимир Омелян, який провів перемовини з арабською компанією.
Нарешті, в жовтні 2016 р. компанія P&O Maritime навіть розповсюдила заяву про те, що “інвестиції в буксирний бізнес можуть стати початком стратегічної співпраці для розвитку портової інфраструктури України”. Але спроба співпраці P&O Maritime з державною компанією виявилася невдалою — угоду не було укладено без пояснення причин.
DP World Group входить до трійки найбільших міжнародних портових операторів. Компанія оперує 78 терміналами в 40 країнах
Однак восени делегація на чолі з Президентом України Петром Порошенком під час візиту до ОАЕ відвідала штаб-квартиру DP World Group, після чого усі сторони заявили про перспективи співпраці. “Ми раді вітати Президента Петра Порошенка і бачимо потенціал кластеру портів на Чорноморському узбережжі. Україна має перспективний логістичний сектор і відповідні умови для розвитку економіки, які підтримуються сприятливою зовнішньою і внутрішньою політикою”, — зазначив після цього візиту голова та виконавчий директор DP World Group Султан Ахмед бін Сулайєм. В результаті арабський портовий гігант вирішив повернутися до “відправної точки” — надання буксирувальних послуг в одному з портів України. Але стратегія заходу була кардинально змінена.
По-перше, P&O Maritime обрала порт “Південний”, де розташований приватний порт “ТІС”. По-друге, об’єктом для інвестування стала приватна буксирна компанія LB Shipping. По-третє, P&O Maritime “заручилася підтримкою” української інвестиційної компанії SD Capital, яка стала співінвестором угоди.
Власне, сума і деталі угоди не оприлюднюються, але проходила вона у декілька етапів. Минулого року партнери SD Capital придбали компанію “ЛБШ”, яка вигравала тендери порту “Південний” на надання послуг буксирування. Згідно з повідомленням Антимонопольного комітету України від 3 січня P&O Maritime B.V. було надано дозвіл на придбання більше 50% в LBS B.V., якій Комітет одночасно дозволив купити більше 50% в ТОВ “БПШ”, власником 99,95% якої є “ЛБШ”.
Таким чином, угоду було закрито, а ми стали країною, в якій є DP World Group. “Умовний рейтинг України в очах глобальних бізнесів виріс приблизно на 100 пунктів. Керівник DP World Султан Ахмед бін Сулайєм говорив, що Україна не може не стати транспортним хабом між Європою й Азією. Це саме те, що нам з вами дуже потрібно у 2018 р.”, — заявив Андрій Ставніцер.
Чому це важливо
Одразу зазначимо, що навіть “опосередкований” прихід в Україну компанії рівня DP World Group — визначна подія. DP World зі штаб-квартирою в порту Джебел-Алі (Дубай) є одним з найбільших портових операторів світу. Групу було засновано 2005 р. шляхом злиття компаній Dubai Ports Authority і Dubai Ports International.
Вже наступного року DP придбала за 3,9 млрд фунтів стерлінгів ($7 млрд) четвертого за величиною портового оператора світу — англійську P&O Group. Завдяки цьому новачок ринку морської логістики відразу став одним зі світових лідерів портової обробки вантажів — зараз DP World Group входить до трійки найбільших міжнародних портових операторів.
Основним бізнесом, який генерує три четверті доходів DP World, є контейнерна обробка: у 2016 р. компанія опрацювала близько 64 млн TEU (20-футові еквівалентні одиниці) при валовому потенціалі обробки 84,6 млн TEU на рік. У планах DP зазначено, що до 2020 р. потенціал зросте до 100 млн TEU на рік.
Є у планах і розвиток чорноморських портів: зараз DP World Group оперує терміналами у порту Констанца (Румунія) і Яримжа (Туреччина). Але Султан Ахмед бін Сулайєм неодноразово підкреслював наміри групи розвивати бізнес в портах інших країн Чорноморського регіону, зокрема Україніта РФ.
За словами голови та виконавчого директора DP World Group Султана Ахмеда бін Сулайєма, компанія рада розпочати партнерство з SD Capital.
ЕКСКЛЮЗИВНО ДЛЯ ЖУРНАЛУ БІЗНЕС:
“Це посилює нашу роль як експортера знань та як компанію, яка вірить у корисність міжнародних партнерських відносин для всіх зацікавлених сторін. Ця угода ґрунтується на наших чудових стосунках з урядом України. Вона підкреслює підтримку нами того економічного зростання, яке ставить на меті уряд, шляхом створення логістичних комплексів світового рівня. Ефективна інфраструктура та сервіси на перетині міжнародних маршрутів різних видів транспорту мають важливе значення для підвищення прибутку від торгівлі. Україна розташована між ЄС, Близьким Сходом та Азією, має багатообіцяючий логістичний сектор. Він може суттєво зрости та має потенціал стати ключовим торговельним перехрестям. Це партнерство також сприяє розвитку наших послуг з морських перевезень на новому ринку, і ми з нетерпінням очікуємо активної співпраці з метою перетворити Чорноморське узбережжя України на важливий торговельний хаб” , — зазначив Султан Ахмед бін Сулайєм.
Це перший крок для DP World Group до співпраці з українськими компаніями. Наступним може бути співробітництво по більш глобальним проектам.