Стратити чи помилувати?

Ідея податкової амністії в Україні виникала неодноразово, хоча б раз з цього приводу вважали за необхідне публічно заявити усі високопосадовці з економічного блоку. Кілька місяців тому здавалося, що спекуляції на цю тему можна вважати закінченими: Мінфін дуже виразно натякнув, що амністія поки не на часі. Але на початку року з Адміністрації Президента пройшли меседжі про необхідність створення додаткових стимулів для приходу капіталів в українську економіку, і серед інших заходів згадувалася й амністія капіталів.
Досі така делікатна проблема, як фінансова амністія, кожною країною вирішувалася виключно самостійно. І з різним ступенем успіху. Проблема в тому, що в це, здавалося б, суто економічне питання завжди втручається політика. Успіх амністію капіталів супроводжував лише в тих країнах, де уряд рішуче відмовлявся від будь-яких морально-політичних мотивів при проведенні реформи.
“Складається враження, що в питанні фінансової амністії економічна логіка підштовхує владу до одного, а політична мораль — зовсім до іншого. Так в усякому разі виглядає все, що пов’язано з відновленням фіскальної чистоти, — зізнався співробітник Міністерства фінансів, що побажав бути неназваним. — У приватних бесідах практично всі без винятку чиновники охоче підтримують ідею фінансової амністії. Але коли доводиться говорити на цю тему публічно, і політики, і економісти вдаються до відвертого моралізаторства. Одна справа — закрити очі на сумнівні діяння підприємців, які вивели гроші за кордон, зовсім інше — визнати власні законотворчі огріхи, через які в свій час інвестиції і витекли з країни”.
Якщо ж відмовитися від політики, то Україна — безумовно, один з перших кандидатів на проведення фінансової амністії. В одних країнах “брудними” називають виключно гроші від торгівлі зброєю і наркотиками, доходи від тероризму і бандитизму. У нас же все інакше. “Брудними” у нас визнаються гроші, зароблені насамперед чесним бізнесом і виведені за кордон тому, що їх власники не вірять у сталу економічну стабільність й очікують від держави якогось підступу. Це не “чорні” доходи від рекету і проституції, а прибутки від комерційних операцій. Тож чому б цим грошам не працювати на благо Батьківщини?
Про фінансову амністію в Україні йдеться давно. Останній Закон про податкову амністію, а точніше — про податковий компроміс, набрав чинності в середині січня 2015 р. За його умовами, платники податків звільнялися від юридичної відповідальності за заниження обов’язків по ПДВ і податку на прибуток у конкретно визначений період. Також підприємцям необхідно було заплатити лише 5% від суми несплачених раніше податків, інші 95% їм прощалися. Очікувалося, що це дозволить поповнити казну держави в середньому на 3 млрд грн., але в реальності вийшло набагато менше — лише 794 млн грн.
Чому так сталося, адже бізнесменам пропонували досить вигідну угоду? Коли кількома місяцями пізніше почали з’ясовувати це питання, виявилося, що представники Державної фіскальної служби не зовсім чесно виконували процедуру податкового компромісу, навмисно збільшували суму боргу, вимагали хабарі за те, щоб питання окремо взятого платника вирішувалися швидше, і навіть відкривали кримінальні справи (за перший місяць дії процедури таких справ було близько 700; загалом взяли участь понад 8 тис. компаній). Ще однією проблемою даної процедури була її короткостроковість. Адже Закон виділив на її проведення 70 днів, включаючи перевірки, видачу довідок та інші бюрократичні особливості, а також обчислення власне узгодженої суми, необхідної для погашення, на сплату якої давалося тільки 10 днів. Якщо у підприємця накопичився борг, скажімо, в 1 млн грн., то зібрати і сплатити таку суму одразу навряд чи було можливо. Тому можна зробити висновок, що український бізнес просто боїться брати участь в подібних заходах. Хоча в цілому фінансова амністія спрямована на те, щоб легалізувати відносини між державою і платником податків. Поповнення бюджету не є первинною метою. Для кожного випадку приймається окремий законопроект, де чітко прописані умови цієї амністії, податки, які будуть враховуватися, відсоткові нарахування від суми для їх сплати і період її проведення.
Багато країн практикують податкову амністію. Зовсім нещодавно, наприкінці березня 2017 р., таку процедуру було завершено в Індонезії. В усьому світі її називають досить успішною, але уряд країни частіше розповідає про негативні нюанси. Загалом, в податковій амністії взяли участь 965983 індонезійця. Здавалося б, майже мільйон, але чи так це багато за наявності 35 млн зареєстрованих платників податків? Міністр фінансів Індонезії заявляє, що існує величезне коло осіб, які не виконують свої податкові зобов’язання. Що стосується репатріації активів, програма розчарувала. В конкретні інвестиційні інструменти, які були підготовлені індонезійськими властями, були репатрійовані лише активи в розмірі 147 трлн IDR, або приблизно $10,85 млрд. Тоді як метою уряду була репатріація на рівні 1 квадрильйона IDR. Крім того, на Сінгапур припадала більша частина оголошених і репатрійованих індонезійцями коштів. З цієї країни було отримано близько 85 трлн IDR репатріації фондів. Однак, за деякими оцінками, індонезійці тримають в Сінгапурі активи в розмірі 2,6 квадрлн IDR (близько 650 трлн IDR становлять “неінвестиційні активи”, такі як майно). Більшість з цих репатрійованих активів перейшли на офшорні депозитні рахунки, в облігації та фонди управління капіталом. Небажання індонезійців репатріювати своє багатство на батьківщину свідчить про те, що Індонезія недостатньо приваблива. Це може бути пов’язано з відносно високими податковими тарифами в країні (у порівнянні з тарифами в податкових гаванях), і, можливо, з тим, що деякі люди досі травмовані азійською фінансовою кризою і тому вважають за краще зберігати активи за кордоном. Вважається, що це обумовлено занепокоєнням через запровадження цього року ініціативи “Автоматичний обмін інформацією про організацію економічного співробітництва і розвитку”, що спростить податковим органам доступ до даних про закордонні активи.
Процедура податкової амністії була апробована і в Латинській Америці, зокрема в Бразилії й Аргентині. Востаннє цей процес закінчився менш ніж рік тому. Згідно з ініціативою, аргентинці могли легалізувати свої незадекларовані активи і закордонні рахунки, заплативши державі від 0% до 15% або придбавши державні облігації. Дія закону не поширювалася на представників судової, виконавчої і законодавчої влади, а також їхніх найближчих родичів. Президент Аргентини в інтерв’ю висловлював надію, що податкова амністія сприятиме залученню інвестицій приватного сектора на місцеві ринки, скороченню потреб в державних витратах та стимулюванню внутрішнього зростання. У підсумку державну казну вдалося поповнити на 148,6 млрд песо ($9,652 млрд), які допомогли зменшити дефіцит бюджету на 4,2% ВВП. За даними податкового агентства AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos), 80% оголошених активів прийшли з-за кордону, в основному зі США та Швейцарії. За оцінками аналітиків, до амністії за межами Аргентини перебували близько $400 млрд неоголошених коштів.
В Європі також час від часу ініціюють податкову амністію. Наприклад, Італія — країна-рекордсмен за частотою її проведення. Основна проблема цієї європейської держави полягає в тому, що величезна частка грошових коштів знаходиться за межами країни. За неофіційними даними, запаси італійських капіталів за кордоном становлять близько €150 млрд. Звичайно, в цьому є вина і самого італійського уряду, оскільки умови для ведення малого і середнього бізнесу досить жорсткі. Законодавство передбачає для компаній в середньому на 20% вище оподаткування, ніж в інших країнах Європи. Бізнесмени також відзначають невисоку якість надання послуг від держави. На відміну від багатьох варіантів податкової амністії, в Італії діють суворі норми. Наприклад, підприємці, що приховують свої гроші за кордоном, під час процедури повинні виплатити повну суму своїх заборгованостей, включаючи штрафи і пеню, на які, правда, пропонують “знижку”. Тобто боржник втрачає великі кошти, але при цьому залишається на волі. Що цікаво: розмір штрафу залежить ще й від країни, в якій раніше знаходилися капітали компанії. Наприклад, якщо гроші були заховані в США, то сума штрафу буде меншою, ніж якщо гроші знаходилися в Швейцарії (за деякими даними, саме там міститься 80% італійських капіталів). Проте практично щорічне проведення податкової амністії приносить свої плоди. 2015 р. державна скарбниця поповнилася на €60 млрд, що досить вагомо. Звичайно, виникають різного роду зовнішні проблеми. У тому ж 2015 р. податкова амністія набрала чинності із затримкою, оскільки відповідно до закону частково від відповідальності звільнявся Сильвіо Берлусконі, чого не могло допустити італійське суспільство. Але, в цілому, ця процедура приносить Італії грубі гроші.
Податкова амністія в різних країнах використовується по-різному. Уряд кожної держави виставляє свої умови і рамки, які потрібні в конкретний момент для конкретної економіки. Хтось “прощає” борги, зобов’язуючи виплачувати лише відсоткові нарахування, хтось змушує виплачувати все, гарантуючи звільнення від в’язниці. Об’єднує всіх лише те, що амністія в більшості випадків пов’язана з реформами податкового законодавства. Держава, яка розглядає процедуру амністії, має бути готовою, з одного боку, спростити регуляторне середовище, а з іншого — посилити контроль за дотриманням податкового законодавства по завершенні амністії. Також частим приводом для проведення амністії слугує незадовільний стан фіскальної системи і бажання досягти макроекономічної стабілізації.
У довгостроковій перспективі податкова амністія здатна генерувати позитивні ефекти для фіскальної сфери і національної економіки в цілому. Адже в разі успішності цієї кампанії можна очікувати розширення бази оподаткування в наступні періоди за рахунок включення в периметр податкового контролю частини тіньового сегмента економіки.
Реалії української системи оподаткування такі, що в тінь через її недосконалість йде велика кількість підприємців. По-перше, в законах є багато “вікон”, скориставшись якими можна вивести гроші в офшор. По-друге, відсутня мотивація платити податки, які в результаті нерідко потрапляють в кишеню певним особам. І, по-третє, бракує кримінальної караності і є можливість ухилитися від неї через корупцію в державних фіскальних органах.
Для того щоб податкова амністія в Україні була ефективною, слід аналізувати передумови до її проведення. Іноді людей змушують приховувати свої доходи. Спрощення системи оподаткування, зменшення бюрократичної тяганини, зміна норм отримання ліцензій і сертифікатів стимулюватиме підприємців вести бізнес у відкритій формі. Законопроект слід складати таким чином, щоб проведення амністії було реальним: збільшити термін її дії (в світі не використовують такі короткострокові періоди, як в Україні), чітко обумовити обмеження, за яких податкова амністія буде дійсна, і, звичайно ж, заздалегідь інформувати потенційних її учасників, проводити роз’яснювальну кампанію за допомогою соціальної реклами на телебаченні, банерів і буклетів. Саме слово “амністія” нерідко викликає у людей негатив, тому спочатку має сенс замінювати його більш позитивними фразами. Необхідно забезпечити прозорість процедури, щоб уникнути “фактора людської жадібності” на місцевому рівні, і гарантувати виконання умов податкової амністії з боку держави. Не варто амністією і зловживати. Якщо проводити її щороку, українці можуть навмисно не платити податки, чекаючи чергову процедуру, і це буде закономірно, адже набагато простіше розлучитися лише з частиною грошей, призначених для сплати податків, ніж з повною сумою.
В нашої країни попереду довгий і важкий шлях становлення стабільної фіскальної системи. І проведення дієвої податкової амністії, як сполучного елемента між державою і бізнесом, може бути каталізатором прискорення цього процесу.