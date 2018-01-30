За три моря

Маршрут іноземних гостей, які відвідують Індію з офіційними візитами, давно відомий: переговори в Нью-Делі, відвідування “Червоного форту” і обов’язкова поїздка до Агри, де гості та господарі разом фотографуються на тлі Тадж-Махалу. Але українські політичні лідери тут гості поки нечасті. В архіві Президента України Петра Порошенка немає фотографії на тлі легендарного мавзолею епохи Великих Моголів. Але уряд і бізнес вже почали відновлювати зв’язки з Індією. Восени країну відвідала перша торгова місія представників Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Офісу з просування експорту (Export Promotion Office) та українських компаній, після чого Наталія Микольська, заступник міністра економічного розвитку і торгівлі — Торговий представник України, написала у себе в блозі: “Ринок Індії наш. Експортуйте... Зараз економіка Індії розвивається, модернізуються її енергетичний комплекс, аерокосмічна сфера, транспортна інфраструктура, відбувається активний розвиток індійської інформаційно-комунікаційної сфери, фармацевтики, військового сектора. ВВП Індії в 2016 р. склав $2,3 трлн з ростом у 8,6%. Індія — третя за величиною економіка світу за показниками паритету купівельної спроможності. А ще це величезний споживчий ринок з населенням в більш ніж 1,3 млрд людей. Індія в 2016 р. імпортувала товарів і послуг на $356,7 млрд”.
Спадщина минулого
Дружба Індії з СРСР в 1950- 1980 рр. завжди мала політичне забарвлення: недавня колонія провадила антиколоніальну й антиімперіалістичну політику, що зближувало її з СРСР. Радянські фахівці будували тут електростанції, заводи, металургійні комбінати в Бхілаї та Бокаро. Але основним товаром було озброєння — індійська армія на 70% була оснащена радянською зброєю. В країні з’явилися заводи з виробництва запчастин до радянських танків і літаків, будувалися за ліцензією літаки МіГ. В обмін на танки і літаки Індія поставляла в СРСР товари широкого вжитку, чай, рис, ліки. Власне, радянська спадщина дозволила таким державним підприємствам, як “Антонов” і “Спецтехноекспорт”, побудувати партнерські відносини з Індією, у рамках яких Україна експортувала літаки, запчастини до них, а також проводила ремонт і модернізацію авіаційної техніки. Українці навчали індійських фахівців, готували нові технічні кадри й пілотів. Саме на виставці Aero-India 2017 “Антонов” представив проект нового транспортного Ан-132 вантажопідйомністю 9,2 т і транспортного Ан-172 вантажопідйомністю 16 т. Спеціально для індійських партнерів був запропонований спільний проект створення тренажера для легкого транспортного Ан-32RE індійських ВПС. Примітно, що в 2009 р. сторони уклали один з наймасштабніших двосторонніх контрактів приблизно на $400 млн, який передбачає ремонт і модернізацію 105 Ан-32 індійських ВПС.
Але як Київ, так і Делі розраховують на ширше торгове співробітництво — на близькість не тільки економічних, а й політичних інтересів. Останні кілька років індійсько-українське співробітництво було не таким активним через проблеми в Донбасі та Криму. Ще однією з причин повільних дипломатичних відносин є військові зв’язки України з Пакистаном, через які Індія не може вибудувати чітку лінію двосторонніх зв’язків. Хоча Петро Порошенко вже запросив президента Індії Рама Натха Ковінда відвідати Україну з офіційним візитом і розпочати політичний і економічний діалог між Україною і Республікою Індія на всіх рівнях.
За словами міжнародного консультанта Володимира Ніколенка, для України Індія була і залишається стратегічно важливим партнером. Раціональне ведення дипломатичних і торгово-економічних відносин як між державами, так і між приватними підприємствами буде перспективним і, можливо, перетвориться на довгострокове і вигідне для обох сторін співробітництво.
Експортні можливості
У географічній структурі українського експорту за підсумками першого півріччя 2017 р. Індія займає 4-е місце (у 2016 р. — 5-е місце) з часткою 5,5% у загальному експорті України. В 2016 р. експорт товарів і послуг з України в Індію збільшився на 31,4%, до $2 млрд. За січень — червень 2017 р. обсяг експорту склав $1,4 млрд, що на 38,5% більше, ніж за аналогічний період 2016 р. Окремо обсяг експорту товарів за січень — червень склав $1,1 млрд, збільшившись на 45,5%, або на $356 млн. Водночас товарообіг Індії зі США або Європою в кілька десятків разів більше. Захід в Делі давно розглядали як перспективного економічного партнера: внутрішній ринок Індії є зіставним з ринком усіх країн ЄС разом узятих. В країні швидкими темпами зростає середній клас, орієнтований на західний стиль життя, фахівці індійської комп’ютерної галузі завоювали визнання в світі. Європа, Японія, США активно інвестують в розвиток індійських інформаційних технологій.
Основою торгівлі з Україною, як і раніше, є соняшникова олія. Це майже 70% всього українського експорту в Індію, в грошовому вираженні це складає $800 млн. Також Україна експортує на індійський ринок пшеницю, на яку в структурі експорту припадає 16% (на $179 млн), макуху — 2% (на $21 млн). Серед інших позицій нашого експорту можна відзначити овочі, бобові, кукурудзу та соєву олію, продукцію машинобудування — турбореактивні двигуни, прокатні стани. А також продукцію металургії, титан і хімічну продукцію, глини.
Але, як зауважила Наталія Микольська, важливо, що в експорті товарів з України в Індію в першому півріччі 2017 р. з’явилися 63 нові товарні позиції, серед яких, наприклад, аміак, ткацькі верстати, електроосвітлювальне устаткування. Саме тому в Експортній стратегії України на 2017-2021 рр. Індія визначена одним з пріоритетних напрямків. Адже ця країна входить в десятку економік світу, займає 3-е місце за рівнем абсолютного зростання, 5-е місце за рівнем середнього зростання українського експорту товарів протягом 2014-2016 рр. і 2-е місце за потенціалом споживання харчових продуктів.
Втім, індійські промисловці, зі свого боку, також тиснуть на уряд Нарендри Моді з метою розширення переліку індійських товарів, що поставляються в Україну. На думку індійських промисловців, в Україні мало знають про те, що вони можуть запропонувати українським підприємцям, крім чаю, ліків і рису. Індійські фірми тиснуть на свій уряд, щоб він допоміг їм вийти на український ринок і подолати стереотипи щодо індійської економіки.
Хоча перелік імпортованих індійських товарів насправді набагато ширший. Зараз Україна імпортує з Індії фармацевтичну продукцію, органічні хімічні сполуки, пластмаси та полімерні матеріали, чорні метали та вироби з них, тютюн та промислові замінники тютюну.
Так чи інакше, але останні два роки наш товарообіг з Індією приростає, причому чималу частку в ньому складають так звані товари з високою доданою вартістю, зокрема високотехнологічні.
Експерти українського Офісу з просування експорту, виходячи з індексу порівняльних переваг, обсягу експорту з України в Індію, загального обсягу імпорту Індії, а також загального і потенційного обсягу експорту України і динаміки світового імпорту, визначили найбільш перспективні товари. Серед них — горох, горіхи, пшениця, масло різних видів, глини, меблі та продукти з деревини, металопродукція, продукція енергетичного машинобудування і суднобудування. Також існує великий потенціал для виходу на індійський ринок в середньостроковій перспективі української харчової продукції.
Індійських інвесторів дуже приваблює перспектива вирощування в Україні бобових культур, які є невід’ємною частиною щоденного раціону середньостатистичного індійця. Але українські представники АПК поки готові лише тестувати можливі угоди, оскільки бобові непридатні для ґрунту нашої країни і погіршують якість чорнозему. Тому багато представників аграрної сфери України і не погоджуються на подібні пропозиції. Якщо говорити про експорт сільськогосподарської техніки, то Індія в ній потреби не має, адже сама виробляє велику кількість тракторів і машин. До того ж індійська модель ведення сільського господарства відрізняється від української, оскільки розміри земельних ділянок там набагато менші, ніж в Україні, відповідно, різняться і розміри техніки.
Якщо говорити про послуги, то за підсумками першого півріччя 2017 р. український експорт склав $31,7 млн і збільшився в порівнянні з аналогічним періодом 2016 р. на 11,7%. Це послуги з ремонту та технічного обслуговування — 49,4% загального експорту послуг в Індії, послуги, пов’язані з подорожами, — 32,4%, ділові послуги — 13,2%.
Make in India
В цілому, Індія намагається усталити своє становище в світі й усіма способами підняти економіку країни. Тому в останні кілька років індійці намагаються запустити у себе якомога більше масштабних виробництв. Державна ініціатива “Make in India”, реалізація якої почалась в 2014 р. з подачі прем’єр-міністра Нарендра Моді, стала справжнім проривом для індійської промисловості й економіки в цілому. Її головна мета — перетворення Індії в світовій виробничий центр, залучення капіталовкладень і технологічних інвестицій, створення нових робочих місць, підвищення кваліфікації в 25 секторах економіки, а також впровадження високих стандартів якості. Іноземні компанії безпосередньо інвестують в швидко зростаючі приватні індійські компанії, щоб скористатися перевагами дешевої заробітної платні та змінами бізнес-середовища Індії. Основні галузі економіки, в яких зацікавлені індійський уряд і підприємці, — виробництво автомобільних запчастин і високотехнологічного устаткування, авіація, хімічна та текстильна промисловість, будівництво доріг та залізничних з’єднань, переробка харчових відходів, видобуток нафти і газу, управління інформаційними технологіями та бізнес-процесами, сфера біотехнологій. Оскільки закордонне фінансування є дуже вигідним для Індії, вона надає спеціальні умови задля спрощення робочого процесу: ліміт іноземних капіталів збільшений, заявку на оформлення ліцензії можна оформити онлайн, термін дії ліцензії збільшується до трьох років. В залізничному секторі Кабінет міністрів Індії дав добро на стовідсоткове фінансування з-за кордону.
Результати “Make in India” більш ніж успішні. Вже в 2015 р. через прямі іноземні інвестиції Індія залучила $63 млрд від США і КНР, уряд отримав величезну кількість пропозицій щодо модернізації виробництв і відкриття нових підприємств. Співпрацею з Індією зацікавилися і такі невеликі держави, як Швеція, уряд якої налаштований перевести виробництво електроніки на індійські підприємства. При цьому інвестиції Швеції в проект оцінюються в $19 млрд.
В рамках цієї державної ініціативи в Індії постійно проводяться бізнес-заходи, на яких іноземні підприємства представляють різні проекти двостороннього співробітництва. У них бере активну участь й Україна. Наприклад, 2017 р. компанія R&S Quantum, що займається виготовленням станцій швидкої зарядки електромобілів, підписала меморандум про наміри будівництва заводу в Індії. Угода передбачає поставку українських комплектуючих, трансформаторів і ліцензію на збірку в Індії. Дане співробітництво вважається дуже перспективним, адже українська сторона фінансує лише 10% від загального обсягу інвестицій, решту 90% — індійські партнери. Уряд Індії заборонив використовувати дизельні двигуни для транспорту, тому зарядні пристрої для електромобілів більш ніж доречні на великому ринку південноазійської держави. Також керівник індійської компанії-партнера планує відправляти своїх співробітників на навчання і підвищення кваліфікації в Україну. Представники R&S Quantum розказали БІЗНЕСу, що поки працюють в Індії через посередника — фахівця, який обслуговує іноземних клієнтів, оскільки процедура ведення бізнесу в Індії досить специфічна. Тому знайома з тамтешньою культурою людина, яка займається правильним оформленням договорів, правовими питаннями, організацією і проведенням переговорів, дає поради та підказки з приводу виробництва, сировини тощо, просто необхідна.
Компанія “НВП “Радій” — ще один експортер, який минулого року представив в Індії свою продукцію — світлодіодні світильники. Наразі їхній товар вважається одним з кращих в Європі з точки зору співвідношення “ціна — якість”, і це не могли не помітити індійці, які схиляли компанію відкрити власне виробництво в Індії. Але для “Радію” це виявилося невигідним, і єдина можлива пропозиція від нього — експорт готових виробів. Зараз українці обробляють запити своїх індійських колег.
Львівська компанія “Ензим” представила індійському ринку активні кормові дріжджі власного виробництва та обговорила перспективи для розширення експорту. Йдеться про створення можливостей для експорту її продукції, передусім у чотирьох штатах: Карнатака, Тамілнад, Мадхья-Прадеш і Керала, з представниками яких і були проведені зустрічі. В цих штатах сконцентроване найбільше виробництво молока, птиці та яєць в країні. Карнатака — один з найбільших штатів, де зосереджено вирощування бройлерів і молочне виробництво. За словами представників компанії, головною умовою двостороннього співробітництва було формування тестової партії продукції, щоб виробники випробували її і переконалися в якості, а вже після цього прийняття рішення про промислову партію. У компанії говорять, що це вигідно для обох сторін. Передусім продукція “Ензиму” зараз затребувана в світі. Пробіотичні дріжджі — це добавка, яка дозволяє зменшити використання антибіотиків або зовсім відмовитися від них, скоротити ветеринарні витрати на лікування і профілактику, а також збалансувати раціон харчування домашніх тварин. А в усьому світі в сфері тваринництва зараз існує тенденція до використання збалансованого харчування і відмови від антибіотиків. Це можливо тільки за умови забезпечення стійкого імунітету до інфекцій іншими засобами, в тому числі пробіотичними. Індії особливо цікава ця продукція, адже тут зосереджені величезні обсяги молочного виробництва і вирощування бройлерів.
Для “Ензиму” експорт в Індію вигідний з двох причин. По-перше, це розширення сфер діяльності компанії. Компанія виходить в нову частину світу з відносно новим для неї продуктом, виробництво якого почалося менше року тому. По-друге, по основній продукції — пекарським дріжджам — компанія поступається в логістиці китайським колегам, які експортують їх в Індію. А оскільки пробіотичні дріжджі набагато дорожчі, то логістика не так важлива.
За словами професора Університету Мумбаї Джайдіпа Сінгха, Індія шукає прагматичну складову двосторонніх відносин, і мова йде про те, щоб, не втрачаючи масштабності, зробити індійсько-українські проекти ефективними. І сфер їх реалізації багато: сфера високих технологій, авіабудування, атомна енергетика, космічна промисловість. “По всіх цих напрямках Україна абсолютно конкурентоспроможна, а співпраця з Індією підсилить лідерські позиції в світі. І в цьому, безумовно, не просто комерційна, а й стратегічна віддача від двосторонньої співпраці”, — говорить Джайдіп Сінгх. Але без політичної підтримки показники нашого товарообігу, м’яко кажучи, не вражають. Втім, як і амбітні плани його подвоєння. На цьому тлі деклароване партнерство двох країн виглядає радше колосом на глиняних ногах, ніж локомотивом торгових відносин, що дозволить швидко наростити експортні можливості двох країн.