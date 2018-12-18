Навіщо викупили журнал БІЗНЕС та хто стоїть за проектом БІЗНЕС100

Як казала Королева в "Алісі в Задзеркаллі", доводиться бігти щодуху, щоб залишитися на тому ж місці. А щоб досягти успіху, треба бігти вдвічі швидше: шукати нові формати, нові способи впливу та взаємодії, створювати проекти, націлені не лише на отримання прибутку, а й на позитивні зміни в суспільстві.



У 2013 році засновник Virgin Group Річард Бренсон створив ініціативу B Team. До неї мають право приєднуватися підприємці, для яких важливі не лише прибуток, а й зміна світу на краще. На думку пана Бренсона, до 2020 року членами B Team будуть понад мільйон бізнесменів з усього світу.



Проект такого самого смислового рівня створюється зараз і в Україні. Це БІЗНЕС 100, перше колективне медіа, створене в новому соціальному тренді — імпакт-інвестування.



Зараз БІЗНЕС 100 збирає українських бізнесменів, які сповідують цінності чесного та прозорого бізнесу, розуміють важливість соціального капіталу.



БІЗНЕС 100 хоче зробити правила ведення бізнесу рівними для всіх, змінити ставлення суспільства до підприємництва та підвищити ділову репутацію України в світі.



Чому цей проект необхідний українським бізнесменам, яка роль "білого" бізнесу, що важливіше — надприбуток або позитивні зміни?



Про це Економічна Правда поговорила з Володимиром Чеповим та Олексієм Чуєвим, співзасновниками та ідейними натхненниками БІЗНЕС 100.

Читаємо: https://www.epravda.com.ua/publications/2018/12/17/643647/