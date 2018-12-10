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КОЛЕКТИВНЕ ДІЛОВЕ МЕДІА
Понеділок, 10 грудня 2018 17:53

Вибір бізнесу, який змінить країну!

Вибір бізнесу, який змінить країну!

 

На цей текст мене наштовхнули дві події:

  1. Ініціатива Віталія Антонова (ІІІ Конференція «Корпоративна безпека» 8 листопада ц.р.) про створення Доктрини економічної безпеки України, що має вирішити два ключових завдання: зростання поваги та довіри до білого бізнесу і формування нульової толерантності до тіньового ринку.
  2. Ініціатива від ряду бізнес-асоціацій про Порядок денний білого бізнесу для кандидатів виборчих перегонів.

Обидві ініціативи близькі мені, оскільки вони про те, що надає сенс моїй роботі роками: білий бізнес повинен «увімкнути світло» в економіці країни, розігнати «темряву» і зробити Україну заможною та багатою. Через зміну бізнес-клімату, через платежі до бюджету і білі зарплати, через залучення інвестицій та мережу довіри білих до таких же, як вони, через довіру суспільства до бізнесу, бо він прозорий і відповідальний.

Як на мене, обидві ініціативи не просто про правильні кроки на шляху до глобальної мети, вони про зміну підходу: білий бізнес заявляє про своє законне право стати суб‘єктом економіки країни. Бо саме він утримує державу, наповнюючи бюджет.  І шукає форми реалізації цього права – через профільні асоціації (СУПCEO ClubТПП, ФРУЄБА, УРБ, АСС, УСПП… – вибачте, якщо назвав не всіх, тощо), створення впливового колективного ділового медіа, через фіксацію засад економічної безпеки та висунення вимог до кандидатів у Президенти. Це пошуки впливу не через політичні партії, виборця чи лобізм, а через створення власної суб’єктності.

Суб’єктність білого бізнесу означає усвідомлення спільної мети і власного потенціалу та конкретні кроки, спрямовані на її досягнення. Вона означає взаємодію. Три роки тому ми розпочали програму «Білі починають і виграють», рік тому ми викупили журнал БІЗНЕС, щоб створити перше в Україні колективне ділове медіа.

Про наші плани взаємодії на 2019 рік ми писали ось тут.

Єдиного вірного шляху взаємодії білих немає. У кожного він свій. ВИБІР Є! І він залежить виключно від Вас.

З власного досвіду:

  1. Важливим є Ваш особистий усвідомлений перший крок як підприємця щоб стати БІЛИМ.
  2. Погляньте навколо! Впевнений, що поруч із Вами вже є такі самі БІЛІ.
  3. Домовтесь про взаємодію! Правило БІЛОЇ синергії працює: 1+1=11!

Перші кроки найважчі! Але ми ПОРУЧ!

Володимир Чеповий,

співзасновник,

журналу БІЗНЕС

 

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Рубрика: Стратегії
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