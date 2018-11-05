Врожайний гаджет. Сучасні технології на службі у аграріїв

До 2050 року глобальна індустрія точного землеробства може сягнути €64 млрд. БІЗНЕС з’ясовував, завдяки чому зростає ринок точного землеробства та навіщо фермерам інвестувати в інновації.

Сільське господарство — одна з численних консервативних галузей, що кардинально змінюються завдяки сучасним технологіям. Інновації впливають на техніку, підхід до управління угіддями, методи прогнозування врожаю та бізнес-процеси. Ідеться не лише про надсучасні комбайни чи економні системи іригації. Інтернет речей, аналіз великих даних, хмарні сервіси — це все теж серйозно впливає на сільське господарство, формуючи нову філософію, яку називають точним землеробством. Рано чи пізно і фермерам, і величезним агрохолдингам доведеться обирати між принципом “ми так робили споконвіку” та новітніми підходами.

Мовою цифр

Точне землеробство та впровадження інновацій вже перетворилося на потужний тренд для аграрного бізнесу. За даними опитування, опублікованого на міжнародному статистичному порталі Statista, близько 60% фермерів вважають, що саме цей підхід залишатиметься найвпливовішим для сільського господарства до 2030 р. І це переконання, так чи інакше, підтверджує низка досліджень. Наприклад, на думку аналітиків компанії Grand View Research, обсяг ринку точного землеробства, або ж “супутникового фермерства”, досягне $10,23 млрд вже 2025 р. Як пояснюють автори дослідження, такий спосіб ведення сільського господарства передбачає використання великої кількості технологій, у тому числі біотехнології, робототехніки, автоматизації процесів, широкого застосування різноманітних датчиків, аналізу великих обсягів даних та їхнього оцифрування. При цьому точне землеробство багато в чому залежить від програмного забезпечення та ІТ-рішень. Але кінцева мета переходу на високотехнологічну обробку угідь — зменшення витрат добрив та пестицидів, підвищення врожайності, зменшення шкідливого впливу на довкілля та оптимізація процесів управління господарством.

Експерти наголошують, що зростання ринку точного землеробства обумовлено низкою чинників. По-перше, це збільшення населення планети і, як наслідок, потреби у продовольстві та підвищенні продуктивності аграрного бізнесу. По-друге, ресурсів для ведення екстенсивного сільського господарства стає дедалі менше, тому фермери активніше розглядають інші шляхи збільшення врожайності та зменшення втрат.

За даними дослідження компанії Research and Markets, торік глобальна індустрія точного землеробства оцінювалася у $2,99 млрд. І, за прогнозами, протягом наступних п’яти-шести років вона зростатиме з середньорічним показником у 15,21% та досягне $7 млрд вже 2023 р. Водночас експерти компанії MarketsandMarkets оприлюднили оптимістичніший сценарій. Так, на їхню думку, 2017 р. світовий ринок вже оцінювався у $4,42 млрд. А в період 2018-2023 рр. він демонструватиме середньорічні темпи зростання на 13,38% та досягне $9,53 млрд. Також у компанії зазначають, що найбільший вплив на розвиток ринку матимуть ключові гравці зі США, серед яких Deere & Company, Trimble, AGCO Corporation, AgJunction, Raven Industries, AG Leader, Precision Planting, The Climate Corporation, Descartes Labs. Крім того, до лідерів галузі відносять швейцарську компанію Gamaya, канадську корпорацію Decisive Farming та іспанську ec2ce. Виходячи з цього, одним з найвпливовіших регіонів дослідники називають Північну Америку. За даними Statista, до 2020 р. обсяг північноамериканського ринку точного землеробства досягне €1,6 млрд. Водночас, за прогнозами, інтенсивний розвиток очікується також в Європі. Перспективним залишається й Азіатсько-Тихоокеанський регіон, де, за деякими оцінками, темпи зростання перевищують 25% на рік. І, за найоптимістичнішими припущеннями, 2050 р. глобальна індустрія точного землеробства сягне €64 млрд.

Технології та тренди

В цілому, філософія точного землеробства сфокусована на тому, щоб за допомогою інновацій отримати кращий результат, витрачаючи менше ресурсів. Крім того, вона передбачає відповідальне використання добрив, засобів захисту рослин, збереження якості ґрунтів, моніторинг угідь у режимі реального часу та аналітичні прогнози. І для всього цього використовується багато технологій. Наприклад, це системи автоматизації та контролю, датчики та сенсори для спостереження за посівами, прогресивна агротехніка. Але, напевно, пул програмних продуктів є ще більшим. Для впровадження точного землеробства сучасним аграріям можуть знадобитися різноманітні хмарні сервіси, системи управління та багато іншого, що дозволяє відстежувати врожай, картографувати поля, стежити за погодними умовами та робити прогнози, управляти робочими ресурсами тощо. Можливо, саме через це ринок програмного забезпечення для точного землеробства зростатиме не менш інтенсивно, ніж індустрія в цілому.

Як зазначається у дослідженні компанії WiseGuyReports, попит на програмні продукти підвищуватиметься. Якщо 2016 р. глобальний ринок програмного забезпечення для фермерів оцінювався в $533,7 млн, то вже 2025 р. він може сягати $1,86 млрд. Як зауважують аналітики WiseGuyReports, крім інтересу самих фермерів до інноваційних рішень на розвиток ринку впливатимуть також розповсюдження різноманітних онлайн-сервісів для сільського господарства. Водночас перепоною для розвитку індустрії ПЗ для точного землеробства може стати дефіцит працівників з достатньою технічною кваліфікацією, низький рівень доступу до інтернету в деяких країнах, що розвиваються, та законодавчі обмеження використання персональних даних.

Загалом, серед головних драйверів розвитку точного землеробства можна виділити державні програми, що підтримуватимуть такі ініціативи, потребу у підвищенні урожайності та збереженні ресурсів, а також збільшення обсягів аграрної індустрії як такої. І тут автори численних досліджень виділяють декілька технологій, що матимуть найбільший вплив на аграрний бізнес.

Наприклад, це інтернет речей (IoT). Як зазначають експерти компанії BI Intelligence, фермери все частіше використовують дрони, різноманітні датчики та іншу “розумну” техніку. Гаджети стають звичним явищем на фермах, отже, технологія, що об’єднає їх в одну ефективну систему, може вивести сільське господарство на принципово інший рівень. Разом з цим зростає й популярність хмарних рішень, які теж дозволяють систематизувати та спростити управління угіддями. У Global Market Insights очікують, що до 2024 р. хмарні технології стануть одним з головних драйверів зростання ринку точного землеробства. Крім них попитом користуватимуться ініціативи з модернізації інфраструктури GPS, системи для геолокації та супутникового моніторингу. Також зростатиме й цікавість до рішень, що дозволяють управляти фермою за допомогою смартфону.

Ще одним перспективним напрямком є розробка датчиків, що дозволяють ефективніше спостерігати за станом угідь та збирати якомога більше корисної інформації. І, як наслідок, зростатиме і сегмент безпілотних літальних апаратів, що використовуються для дистанційного зондування полів та моніторингу врожаю. Втім, вже зараз дрони можуть не лише “бачити”, що відбувається на землі, допомагаючи оцінювати стан ґрунту та планувати майбутні посіви. З їхньою допомогою вносять добрива та пестициди, причому значно швидше та точніше за літаки та іншу “традиційну” техніку.

Важливими технологіями для точного землеробства залишаються машинне навчання та аналіз даних, зібраних за допомогою супутників, датчиків, дронів та інших пристроїв. Спеціальні алгоритми знаходитимуть використання майже в усіх сферах: від формування тенденцій та прогнозів до розробки рекомендацій щодо того, які культури, у який час та на якій саме ділянці варто висадити, щоб отримати максимально високий результат. Також машинне навчання можна використовувати для створення моделей продажу продукції, пошуку найпривабливіших ринків збуту та відстеження попиту.

Тож, виходячи з концепції точного землеробства, майбутнє сільського господарства багато в чому залежить від програмістів. А також від того, як швидко фермери інвестують кошти в інновації. Адже інакше їм буде ще важче конкурувати з прогресивними колегами.

Текст Валентина Дудко

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