У Дніпрі планують створити інноваційний парк

Ідея перетворення старих занедбаних територій на потужні технологічні хаби приваблює інвесторів та бізнесменів у багатьох країнах. На хвилі загального захоплення інноваціями та діджитал-трансформацією багато хто прагне сконцентрувати новітні компанії в одному місці, щоб у відносно недалекому майбутньому запустити майданчик для втілення найсміливіших задумів та, що закономірно, отримання економічної вигоди. Україна вже має невеликий, проте позитивний досвід створення технопарків та реновації неефективних підприємств. Щоправда, за ініціативи та фінансування приватного капіталу. Але у Дніпрі вирішили обрати інший шлях — побудувати інноваційний парк під держаним управлінням.

Що було

У травні цього року в Дніпрі офіційно представили інвестиційний проект індустріального парку Innovation Forprost, який планується зробити осередком інновацій для міста. Відповідальне за його реалізацію КП “Агентство розвитку Дніпра”. Це комунальне підприємство створили наприкінці 2016 р. рішенням міської ради. Як зазначено на офіційному сайті установи, вона на 100% знаходиться у власності міськради і функціонує для того, щоб “зробити місто відкритим та доступним для зовнішнього світу, залучити нові інвестиції та допомогти створити більше робочих місць”. Наразі в агентства два основні напрямки роботи: пошук інвестицій та розвиток міського бренда. Варто зазначити, що організація декларує доволі амбітні цілі. Наприклад, впродовж 10 років фахівці підприємства планують залучити $10 млрд інвестицій, створити 100 тис. робочих місць та щорічно приймати в Дніпрі близько мільйона туристів. “Поточні проекти Агентства розвитку Дніпра, насамперед у секторі інфраструктури, передбачають інвестиції в обсязі $5 млрд. Ми передбачаємо, що ці проекти допоможуть стимулювати подальші інвестиції в приватний сектор бізнесу та житлові та роздрібні будівельні галузі”, — сказано на сайті Агентства.

І виглядає так, що саме новий індустріальний парк, який має з’явитися на Слобожанському проспекті в лівобережній частині міста, є найпріоритетнішим інфраструктурним проектом. Вже у липні поточного року завершилися всі офіційні процедури з оформлення проекту Innovation Forprost. Тоді ж стало відомо, що місто отримало під створення технопарку 45 га землі, що належала компанії “Інтерпайп”. На ділянці тривалий час працювали цехи металургійного заводу, проте за призначенням їх вже доволі довго не використовували. “На цих територіях раніше працював мартенівський цех — застаріле виробництво, яке ми закрили. Там знаходилися й інші будови. Нині ми їх не використовуємо, — пояснив Денис Морозов, директор з економіки і фінансів “Інтерпайп”. — Однак це хороша територія, і ми вирішили віддати її місту”.

За два місяці стали відомі нові деталі майбутнього вигляду інноваційного парку. Так, стало відомо, що загальна площа Innovation Forpost складатиме 61,4 га. Як анонсували в Агентстві розвитку Дніпра, протягом п’яти років для фінансування проекту планують знайти близько 2,7 млрд грн інвестицій. За словами директора підприємства Володимира Панченка, 9,45% планується залучити з державного бюджету, ще 9,93% — з міського. Понад 80% витрат збираються покрити за рахунок інвесторів та керуючої компанії.

Що буде

На території індустріального парку планується зібрати компанії та проекти, що так чи інакше пов’язані з індустрією 4.0. Як зазначають в Агентстві розвитку Дніпра, до розробки проекту залучали фахівців з ревіталізації промислових центрів Дена Кінкейда та Дена Андерсона. В Innovation Forpost мають розміщуватися офіси та R&D-центри технологічних компаній, бізнес-інкубатори, навчальні кампуси, виставковий комплекс з музеєм науки. Крім того, передбачено будівництво житлового комплексу, готелів, дитсадків та іншої інфраструктури.

Нещодавно стало відомо, що виставковий центр матиме площу 15 тис.кв.м. “У нас підписаний меморандум з інвестором про те, що ми будуємо поетапно середній виставковий центр на 15 тис.кв.м, який повинен приймати як індустріальні виставки, так і музичні події, — повідомив Володимир Панченко. — У Дніпрі зараз немає нормального виставкового центру навіть на 5 тис.кв.м, де можна було б провести промислову виставку, а місто цього потребує”.

Також досить скоро на території інноваційного парку збираються запустити бізнес-інкубатор. За планом, відремонтувати дві будівлі для підготовки майбутніх підприємців мають за кошти гранту, наданого Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. Запуск інкубатора заплановано на 2019 р. Після цього він має щороку випускати, як мінімум, 25 бізнесів.

Крім того, в Агентства є ще один масштабний інвестиційний проект, частково пов’язаний із технопарком. З’єднати Innovation Forpost з містом планується за допомогою канатної дороги на п’ять станцій загальною довжиною понад 7 км. За очікуваннями, на реалізацію ідеї знадобиться більше €32 млн інвестицій, а окупатимуться вони майже 13 років.

Втім, “канатне метро”, як його називають самі автори проекту, — не єдина інфраструктурна інновація, що може з’явитися на місці старих мартенівських цехів. Ще навесні міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що саме у рамках інноваційного парку в Дніпрі буде побудовано і тестовий майданчик для Hyperloop. За попередніми підрахунками, на його зведення знадобляться $11-17 млн, а запуск проекту можливий вже 2019 р. Проте поки Центр транспортних інновацій Hype.ua, який має долучитися до реалізації ідеї Ілона Маска, знаходиться на початкових етапах роботи.

Наприкінці вересня в Innovation Forpost з’явилися перші резиденти. Меморандум про співпрацю підписали з польською компанією TechBrainers, яка розвиває проект Pilot Maker Electro — експериментальну програму зі створення електротранспорту та супутньої інфраструктури. Крім того, співпрацювати з Innovation Forpost вирішили дві компанії з Дніпра: виробник трансформаторів Bеоntоp та виробник приладів для вимірювання ваги та дозування “Ваговимірювальні системи”. Також до технологічного парку почали активно залучати ІТ-стартапи, яким потрібне масштабування.

Якщо обставини складуться якнайкраще, Innovation Forpost стане третім в Україні інноваційним парком. Перший та найвідоміший знаходиться в Києві. Це UNIT.City, який розвивається за рахунок інвестиційної компанії UFuture на території, що раніше належала мотоциклетному заводу. Наразі у перебудованих цехах технопарку працюють IT-школи UNIT Factory, uData School, Sensorama VR/AR Academy, а також коворкінги, лабораторії, офіси ІТ-компаній, бізнес-кампуси та багато інших закладів. Також нещодавно UNIT.City перейшов на другу фазу розвитку, після того як Київрада вирішили передати у довгострокову оренду інноваційному парку 22,2 га землі. Тож з 2019 р. на території UNIT.City має розпочатися будівництво масштабного житлового комплексу. У реновацію старих цехів заводу було інвестовано $50 млн, а для наступних етапів проекту планується залучити $200-250 млн.

Другий амбітний проект у червні цього року почали зводити у Львові. Простір Innovation District IT Park має стати місцем, що об’єднає великі ІТ-компанії та стартапи. Проект, вартість якого попередньо оцінюється в $160 млн реалізують за участі львівського IT-кластеру та інвестиційно-девелоперської компанії “Галерея Центр”. Тож, схоже, що зовсім скоро конкуренція за українські інноваційні стартапи перейде на зовсім інший рівень.

Валентина Дудко