Ефективність будь-якого бізнесу в знач­ній мірі залежить від здатності налагоджувати і розвивати стратегічні партнерські відносини як у фінансовій, так і нефінансовій сферах. Однією з Цілей сталого розвитку 2030 (ЦСР) назване Партнерство, що пронизує та об’єднує все інші цілі, допомагаючи досягати їх спільними зусиллями.

Світова спільнота у своїх рекомендаціях щодо ЦСР 2030 визначила, що для партнерства необхідно забезпечити адекватне фінансування, сформулювати послідовну політику і вибудувати багатосторонню партнерську взає­модію.

Багато українських компаній вже реалізовують ці рекомендації на практиці. Причому виникають найрізноманітніші форми партнерства: бізнесу та громади, бізнесу та місцевих органів влади, бізнесу та освітніх установ, бізнесу і громадських організацій тощо. Чим більше учасників залучено у партнерство, тим більший ефект може отримати проект.

Партнерство бізнесу з громадами

Компанія ДТЕК уже сьомий рік проводить конкурс “Громада своїми руками”. У рамках конкурсу будь-які об’єднання громадян мають право подавати свої проекти для отримання фінансування від бізнесу. Головною умовою фінансування є особиста участь громади. Мета конкурсу — формування нової ментальності, розвиток ініціативності та самоорганізації у громадах. Щорічно громади завдяки цьому отримують підтримку в реалізації проектів, пов’язаних з облагороджуванням територій, енергоефективністю, будівництвом дитячих і спортивних майданчиків, а також культурних і освітніх проектів тощо. Цього року було реалізовано понад 300 таких проектів з 800 отриманих заявок. Охоплення територій — 38 населених пунктів по всій Україні.

За допомогою таких проектів компанія інвестує в розвиток територій своєї присутності й реалізує важливі громадам ініціативи, отримуючи від цього найбільший соціальний та економічний ефект.

У свою чергу, компанія “Мет­інвест” спрямувала свої зусилля на культурний розвиток територій через проект Fest Metinvest, визначивши заздалегідь, чого не вистачає українцям, щоб залишатися вчитися, жити і працювати в Україні. Так, у Кривому Розі компанія знайшла небайдужих людей, які хочуть не лише зробити Кривбас промисловим центром, а й перетворити його на майданчик для творчих інновацій. Компанія оголосила конкурс на проведення культурно-мистецьких заходів та фестивалів у Кривому Розі, щоб місто заграло новими кольорами.

Партнерство бізнесу з освітніми установами

Агрохолдинг “Астарта-Київ” в рамках розвитку стійкості бізнесу вже не перший рік реалізовує у партнерстві з Українською академією лідерства проект, спрямований на надання усім рівних можливостей для освіти і розвит­ку. Він передбачає надання дітям з малих територій можливості отримання навичок проектного менеджменту та лідерства. Крім того, проект дає можливість реалізувати проектні ідеї молоді після навчання. Таким чином, цьогоріч були реалізовані соціальні проекти, розроблені молодими людьми в рамках пройденого навчання, в чотирьох областях України. Цей приклад партнерства з освітньою установою працює на довгострокову перспективу, вибудовуючи ланцюжок від підвищення активності молоді в регіоні присутності компанії до виховання майбутніх співробітників компанії, які усвідомлюють і поділяють цінності компанії, оскільки ці цінності єдині для молодого покоління і компанії, яка стимулює визначення цих цінностей та їхню реалізацію.

Партнерство бізнесу з громадськими організаціями

Загальновизнано, що головним завданням бізнесу є отримання прибутку. Однак стійкість у компанії з’являється тоді, коли вона піклується про людей, екологію, веде етичний бізнес. Для виконання таких завдань часто потрібна додаткова експертиза й можливість масштабування. Таку експертизу можуть надавати спеціалізовані громадські організації. Наприклад, спільними зусиллями ГО “Освіторія” і компанія Coca-Cola протягом декількох років реалізують проект “Моя перша професія” в інтернатах і дитячих будинках по всій Україні. “Освіторія” налагоджує співпрацю з інтернатом, підбирає викладачів, а Coca-Cola інвестує у необхідне обладнання, надаючи дітям можливість отримати першу професію, перебуваючи ще в стінах навчального закладу. Гадаю, складно переоцінити важливість такої підтримки дітей з інтернатів та дитячих будинків. Для масштабування даного проекту “Освіторія” звертається до різних міжнародних донорів, розширюючи його географію. Не зупиняючись на проекті “Моя перша професія”, “Освіторія” також стимулює інтернати та дитячі будинки приєднуватися до проекту iLearn, у рамках якого діти отримують онлайн-підтримку в підготовці до ЗНО. Рівень вступу до ВНЗ дітей з інтернатів та дитячих будинків, які приєдналися до даної програми, підвищився з 10% (середньостатистичний по Україні) до 77%.

Партнерство для створення інноваційних продуктів

Важливою складовою сучасного світу є впровадження інновацій в усі сфери бізнес-діяльності. Інновації допомагають знижувати показники викидів СО2 і забруднення навколишнього природного середовища. Так, науково-дослідницький центр IMMER Group спільно з НДІ прогнозування і випробування техніки і технологій для сільсько­господарського виробництва ім.Л.Погорілого розробив здатну біологічно розкладатися плівку для мульчування. У сільському господарстві використовується величезна кількість плівки для поверхневого покриття ґрунту для його захисту і поліпшення властивостей. Біорозкладна плівка здатна вирішити проблему забруднення навколишнього природного середовища, знизивши обсяг відходів плівки у багато разів.

Партнерство бізнесу. Розвиток дрібного бізнесу

Компанія Carlsberg, піклуючись про екологію, активно підтримує повторне використання скляних пляшок. Наприклад, лише 2016 р. компанія повторно використала понад 175 млн пляшок. Таким чином, Carlsberg значно скоротила не лише витрати на закупівлю нової тари (більш ніж удвічі), а й кількість твердих побутових відходів, що забруднюють навколишнє природне середовище. Компанія активно розвиває ринок тарних операторів, які виростають у самостійні дрібні соціально відповідальні бізнеси.

До цієї ініціативи приєдналася і компанія “МЕТРО Кеш енд Кері Україна”, яка в Запоріжжі відкрила пункт прийому склотари. Таким чином, спільними зусиллями різних бізнесів можна зробити значний внесок у зниження викидів СО2 у державі в цілому.

На думку Глобального Договору ООН, однією з самих значущих Цілей сталого розвит­ку 2030 є саме партнерство. Цій цілі надається пріоритет тому, що лише спільними зусиллями можна досягти значних результатів, здатних змінювати світ на краще. Впродовж наступних років партнерства в бізнесі активно розвиватимуться. Чим більше компаній приєднається до ініціативи, тим більший ефект можна отримати для України і, відповідно, вплинути на показники, за якими Україна звітуватиме про досягнення ЦСР 2030 перед світовою спільнотою.