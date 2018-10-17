Як бачення майбутнього стає конкурентною перевагою

творення майбутнього у високотехнологічному світі — головна тема Київського міжнародного економічного форуму-2018, що відбудеться 18-19 жовтня. Партнерство заради майбутнього також буде у фокусі представників малого, середнього та великого бізнесу на стратегічній сесії, яку 1 грудня організовує проект БІЗНЕС 100. Чому це так важливо? Тому що неготовність до майбутніх змін може зруйнувати те, що ти будував роками.

Інколи численні розмови про майбутнє починають втомлювати. Частково в цьому винні футурологи, яких з’явилось за останні роки чимало. Це експерти, які пророкують, як зміниться світ у майбутньому. Здебільшого вони акцентуються на технологіях.

Нейрофізіологи зовсім нещодавно довели, що якщо певна теорія відповідає твоїм переконанням, твій мозок отримує порцію дофаміну. Ця речовина — нейромедіатор, який дозволяє відчувати задоволення та блокує біль. Таким чином, завдяки переконанням людина почувається добре, проте вони не дають можливості критично сприймати світ. І коли зміни прийдуть, ти не будеш до них готовий. Це важливо як для людини, так і для бізнесу. Вигідніше дослухатись до всього різноманіття думок, особливо якщо йдеться про майбутнє.

А зміни відбуваються. Проте це не лише ймовірний стрибок технічного прогресу завдяки поширенню штучного інтелекту та машин, здатних до самовідтворення. Це й загрозливіші речі.

По-перше, подальша автоматизація та алгоритмізація виробничих та сервісних процесів призведе до зникнення цілої низки професій. За деякими розрахунками, до 2030 р. 400-800 млн робочих місць будуть заміщені роботами. Таке майбутнє не лише загрожує соціальними потрясіннями, а й призведе до появи професій, яких раніше не було. Зміняться взаємовідносини роботодавця та працівника. Також непередбачуване майбутнє формує зовсім інші вимоги до освіти. Адже як підготувати учнів до професій, яких ще не існує?

По-друге, скільки б політики та науковці не сперечались стосовно глобального потепління, людство вже живе в борг у планети. Навіть існує спеціальний “Всесвітній день економічного боргу”. Це день, коли людство використало всі ресурси, які Земля може сама відновити за рік. Якщо 1970 р. цей день припав на 28-29 грудня, то цього року — на 1 серпня. Тиждень тому Міжурядова група експертів ООН зі зміни клімату заявила, що в людства є лише 12 років, щоб запобігти критичним змінам клімату. Адже якщо планета досягне вирішального порогу в 1,5оС вище рівня доіндустріальної епохи, це різко збільшить ризики посухи, пожеж, повеней і спричинить брак продовольства для сотень мільйонів людей.

Таке бурхливе майбутнє несе два ключові наслідки для підприємців. По-перше, потрібно бути готовим до змін. Це стосується як технологічної революції, так і нових реалій ведення бізнесу. Швидкість пересування товарів та послуг радикально зросла. А відкритіші кордони та доступ до інтернету роблять конкурентним весь світ. Книжковий магазин у Львові має своїм конкурентом не лише інші книгарні, а й інтернет-магазини, в тому числі й Amazon. Точка з продажу аксесуарів для гаджетів у київському ТРЦ конкурує також із AliExpress — ніхто не захищений кордонами в глобальному бізнес-середовищі. Тому підприємець майбутнього має мислити не локальними, а глобальними категоріями.

По-друге, непевність майбутнього та величезний масив вхідної інформації вимагають об’єднання зусиль. Якщо одній людині складно осягнути весь масштаб змін, настає час партнерства — колективний розум здатен сформувати спільне бачення майбутнього. Тут важливо вийти за межі своєї галузі, адже світ взаємопов’язаний настільки, що перетворення в одній індустрії призводять до змін в інших.

Провідні бізнесмени України інтуїтивно відчувають це. Сформувались дві стратегії створення такого простору однодумців. Одна з них — це формування професійного експертного середовища, здатного осягнути майбутні зміни та запропонувати, як підготуватись до них. Найкращим прикладом цього підходу є Український інститут майбутнього (УІМ). Він прогнозує зміни, моделює можливі сценарії розвитку подій та надає практичні рекомендації. На думку Ігоря Ліскі, співзасновника Інституту, УІМ є вільним від впливів політичних та бізнесових груп, формує програму дій та пріоритетні напрямки лише завдяки роботі незалежних фахівців. “Колаборація учасників бізнесу, політики й громадського сектора зберігає об’єктивність у роботі центру. Ми генеруємо ідеї, робимо результати наших дослід­жень та навіть робочі матеріали доступними. Важливо тут, що пропонуємо не стільки “голі” ідеї, скільки результат аналізу їхньої життєздатності — розрахунки вартості втілення, аналіз міцних та слабких сторін”, — пояснює пан Ліскі.

Наступний підхід — генерування ідей та їхнє впровадження через спільноту однодумців серед бізнесменів. Це фундамент роботи проекту БІЗНЕС 100 та CEO Club Ukraine. Президент Клубу Сергій Гайдайчук каже: “Клуб — це територія довіри. Він є середовищем для постійного розвитку та взаємної підтримки. Вже неодноразово переконувався, що об’єднання однодумців може створювати нові змісти та ідеї. Немає інших варіантів підготуватись до майбутнього, окрім партнерства”.

Бачення майбутнього — це не просто уява про те, яким воно буде. Це комплексне розуміння основних трендів сучасного бізнесу, свого місця в конкурентному середовищі та план трансформацій, необхідних для виживання у глобальному світі. Коли говорять про бізнесменів, які стали лідерами трансформацій, часто пригадують Стіва Джобса. Його головною силою були не технологічні винаходи, а саме візія майбутніх продуктів та послуг, які змінять життя тих, хто їх використовуватиме. Відповідно, маючи таке бачення, він знав, куди рухатись. Деякі технології, які Джобс прагнув застосувати в першому iPhone, фізично не існували на момент розробки.

Але щойно вони з’явились, це дозволило компанії Apple вирватись у технологічні лідери. Стіва Джобса вже немає, але компанія дотепер є #1 у світі з капіталізації, яка нещодавно перевищила $1 млрд.

Бачення майбутнього — це конкурентна перевага. Саме тому в найбільших корпораціях світу з’явились футурологи. Наприклад, в Google це Рей Курцвейл. Він створює щось абсолютно відмінне від програмного продукту чи пристроїв — він передбачає зміни на основі сучасних трендів та прогнозує терміни їхньої появи. Серед найсміливіших його прогнозів — поява перших роботизованих людей у 2038 р. Вони матимуть доповнення у вигляді штучного інтелекту, орієнтовані на певну сферу знань, яку не здатен осягнути наш біологічний мозок, та імплантів — від очей-камер до додаткових рук. Такі прогнози допомагають бізнесу підготуватись до змін. Маючи бачення картини майбутнього, компанія може працювати на випередження та мати конкурентну перевагу.

Можна зауважити, що такі масштабні речі стосуються насамперед великого бізнесу. Але це не так. По-перше, будь-яка велика корпорація починалась як мікро- або малий бізнес. По-друге, працює такий цікавий феномен: масштаб бізнесу залежить від масштабу особистості. Коли ми говоримо про майбутнє, ми уявляємо, як наш бізнес росте та масштабується. Якщо ти не передбачив зміни і не готовий трансформуватись, це встигне зробити хтось інший. Саме він виросте у великий бізнес.

Те саме стосується майбутнього бізнесу в Україні. Якщо масштаб нашого мислення обмежується “зрадами” сьогодення, таким і буде наш завтрашній день. Тому потрібне чітке бачення майбутнього. І його не може сформувати один політик чи експерт. Це може зробити лише команда однодумців-партнерів.

Таке бачення може включати роль бізнесу в розвитку інформаційних технологій, формуванні експортної стратегії, участь у соціальних й освітніх проектах тощо. Звичайно, це не повний перелік елементів бачення майбутнього, які будуть створені українськими підприємцями 1 грудня. Адже стратегічна сесія представників “білого” бізнесу України стовідсотково згенерує абсолютно новий контент, який зараз ми не можемо перебачити. Неодноразово бачили, як працює синергія підприємців — результат перевищує всі очікування. Питання навіть не в тому, брати чи не брати участь у розробці бачення майбутнього. Якщо цікавить виживання та масштабування власного бізнесу в умовах мінливого глобального світу, то відповідь однозначна: ти маєш бути разом із однодумцями 1 грудня в Києві на стратегічній сесії БІЗНЕС 100.