“МВА — це золотий квиток для розбудови власної кар’єри”

— Які напрямки та програми у вітчизняній та світовій бізнес-освіті зараз користуються найбільшою популярністю? Чому?

— МВА була і залишається найпопулярнішою програмою бізнес-освіти протягом досить тривалого часу. Найавторитетніша асоціація шкіл (AACSB), що пропонують такі програми, 2016 р. відсвяткувала своє сторіччя. За свою вікову історію бізнес-освіта пережила багато змін та трансформацій. Незмінним залишився принцип, що це навчання для людей, які управляють та вміють організовувати і планувати бізнес. Змінювалась економіка, темпи розвитку ринків і промисловості, і все це, безумовно, знаходило своє відображення у програмах МВА. Зараз люди дивляться на бізнес зовсім по-новому. Тому оновлюється й наповнення програм. На передній план виходять digital, робота з великими даними, бізнес-аналітика, значно зростає роль команди та партнерства. Але девіз та ідея МВА незмінні: “Знати, вміти, зароб­ляти”.

— Які програми МВА є в Україні? В чому їхні особ­ливості? На кого вони орієнтовані?

— В Україні поширені програми Executive МВА. Вони розроблені для управлінців, що вже мають практичний досвід роботи. Вітчизняні програми МВА — це інструмент для пришвидшення кар’єрного зростання. У США взагалі вважається, що МВА — це золотий квиток для розбудови кар’єри. Попит на МВА є й серед власників бізнесу. Альянси, які виникають між слухачами під час навчання, часто призводять до виникнення нових проектів, партнерств, найму співробітників або придбання бізнесу.

— Чи є різниця у підходах до навчання між студентами, що проходять його в рамках корпоративного замовлення від компаній, та студентами, що навчаються індивідуально?

— Навчання МВА проходить за міжнародними стандартами, тому тут необхідно дотримуватись певних правил. Наприклад, обов’язковими є курси управлінського обліку, фінансового менеджменту тощо. Але можуть бути і додаткові практики та кейси, які не регламентуються так суворо. Там можна вивчати всі актуальні для бізнесу напрямки. Ці курси можуть бути створені за участі представників компанії-замовника. По завершенні навчання слухачі пишуть дипломні роботи, теми яких також можуть обиратись компанією.

— Чи можна сказати, що кількість слухачів прог­рам МВА наразі зростає?

— Зараз ми бачимо підвищення попиту на корпоративні програми. Тут принцип доволі простий: коли економіка зростає (а ми сподіваємось, що цього року вона зростатиме) — попит на бізнес-освіту, відповідно, збільшується. Взагалі бізнес-освіта доволі стійка до криз. Люди йдуть навчатись з мотивацією, що криза закінчиться і вони підвищать свою конкурентоспроможність на ринку.

А коли економіка у хорошому стані, є розуміння, що більше знань та навичок дадуть непогані переваги над конкурентами.

— За якими принципами проходить відбір учасників та викладачів?

— При вступі на програму потенційні слухачі по­дають документи та пишуть есе (навіщо їм потрібна ця освіта). Потім проходить тестування — аналог тесту GMAT, але українською мовою. Також проводяться тест з англійської мови та співбесіда.

Що стосується викладацького складу, то ми залучаємо як вітчизняних, так і закордонних викладачів. У наших штатних викладачів є реальний практичний досвід, вони пройшли навчання за кордоном, працюють у наглядових радах компаній або у консалтингу, всі мають наукові ступені.

Також ми часто співпрацюємо із запрошеними викладачами. Здебільшого це практики у певних вузькоспеціалізованих напрямках. Якщо говорити про викладачів з-за кордону, то ми уклали довгострокове партнерство з одним з провідних університетів США Carnegie Mellon University. Також маємо партнерські стосунки з The Institute for Strategy and Competitiveness (Harvard Business School) і дуже активно розвиваємо напрямок міжнародної та міжінституційної співпраці.

