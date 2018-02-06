Директори з майбутнього

Першим її обійняв Алек Росс. Зараз він один зі 100 найкращих мислителів за версією журналу “Foreign Policy Magazine” та старший науковий співробітник Університету Джона Гопкінса. В 2016 р. він видав книжку “Індустрії майбутнього” (переклад видавництва “Новий формат”), де прогнозує й описує докорінні зміни в усіх сферах життя: медицині, освіті, веденні бізнесу, воєнних операціях, сільському господарстві й навіть у спілкуванні. То навіщо глобальні корпорації та державні установи все частіше вводять посаду футуролога?

Foggy Bottom (до­слівно “Туманне болото”) — один з найстаріших районів Вашингтона, де знахо­диться Держдепартамент США. Пізніше американці стали нази­вати Держдеп “Фоггі Боттом” і з інших причин — через найбільш консервативну стратегію розвитку серед державних органів вла­ди у США. Але все змінилося за часів колишнього Держсекретаря Гіларі Клінтон, яка запросила Алека Росса, американського екс­перта у галузі інновацій та засновника стартапу One Economy. Держдепартаменту важливо було не відставати від сучасних тенденцій. Зазирнути в майбут­нє й передбачити перспективи завтрашнього дня: якими будуть драйвери економічних і соціаль­них змін? хто втратить роботу, а хто створить неймовірно потужний стартап? які країни й завдяки чому стануть беззаперечними лідерами, а які завжди пастимуть задніх?

Для наступних 20 років будуть характерні ще швидші зміни й масштабніші трансфор­мації, ніж ті, що ми пережили за останні 20 років. Неможливо з точністю передбачити, що саме відбуватиметься. Але вкрай важливо говорити про такі речі, як-от: роботехніка, геноміка та комп’ютеризація всіх сфер жит­тя, застосовуючи системний під­хід і стратегічне мислення. Саме це робить Алек Росс у своїй книжці. Запропоноване ним бачення й висловлені міркуван­ня будуть надзвичайно корисні для кожної людини, яка хоче зрозуміти рушійні сили, що ви­значатимуть наше економічне, політичне і соціальне майбутнє.