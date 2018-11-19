Made in Ukraine. Робимо бізнес разом

Журнал БІЗНЕС пропонує своїм співінвесторам, партнерам та читачам подорож у 2019 р. На вас чекають 12 великих спецвипусків, 12 івентів, подорожі на найвпливовіші економічні форуми світу, фахова аналітика, неупереджені експертні оцінки, ексклюзивні інтерв’ю та багато іншого.

БІЗНЕС-2019

Журнал БІЗНЕС — єдине ділове видання в Україні (а можливо, й у світі), яке вдалося до унікального експерименту — перетворення із засобу масової інформації на засіб масової комунікації для бізнесу. Це амбітна мета, адже водночас видання вирішило стати дійсно незалежним, зробивши своїми власниками 100 провідних бізнесменів країни, об’єднавши їх у проекті БІЗНЕС 100.

Будемо відверті: такого в Україні не робив ніхто, і готових рецептів просто не існує. Проте ми бачимо величезний потенціал проекту, що творимо для вас і разом з вами. 12 випусків БІЗНЕСа в 2019 р. мають стати 12 кроками, що дозволять бізнесу побачити нові перспективи, залучити інвестиції, вийти на нові ринки, захиститися від рейдерів та нечистих на руку чиновників і зрештою через спільні проекти змінити країну на краще. Крок за кроком ми хочемо довести, що не варто кидати власну справу та їхати з країни, що треба розвивати бізнес на своїй землі і що це можливо.

12 кроків крізь 2019 рік

300 багатообіцяючих українських компаній з експортним потенціалом

Зараз мало хто сперечатиметься з думкою, що для досягнення успіху бізнес має виходити на глобальний рівень. Вже мало конкурувати всередині країни. Сучасні українські товаровиробники конкурують наразі не поміж собою, а з компаніями зі США, ЄС, Китаю, Росії, Індії тощо. Бізнес має вміти як втримати ринок всередині країни, так і завоювати своє місце на міжнародному рівні.

БІЗНЕС вже розпочав пошук вітчизняних компаній, що мають експортний потенціал та хочуть вийти на нові ринки. Першим проектом став спецвипуск “100 багатообіцяючих українських компаній з експортним потенціалом”, який вийшов у тому числі й англійською мовою та був з успіхом представлений на Міжнародному економічному формі AIM у Дубаї. Ми на цьому не зупиняємося. Наступного року спецвипуск буде розширено й представлено в “Українському домі” у Давосі. Окрім нагоди представити свій бізнес на міжнародному рівні, це ще й можливість залучити інвесторів.

У підготовці спецвипуску ми спираємося не лише на власний досвід, а й на досвід учасників проекту БІЗНЕС 100, таких як Олена Кошарна (Horizon Capital), Андрій Колодюк (AVentures Capital), Андрій Булах (“Делойт” в Україні).

Агроекспансія-2019: тенденції, прогнози, нові технології та безпека

Аграрний сектор став одним з найперспективніших сегментів української економіки. Саме аграрії зараз впевнено завойовують нові ринки для країни. При цьому в країні досі існує хибна думка про те, що вітчизняні компанії досі провадять сільгоспвиробництво на основі застарілих технологій середини ХХ ст.

Готові розвіяти цю оману! В рамках спецвипуску ми представимо кейси провідних аграрних компаній України, в яких покажемо весь спектр нових технологій: методи точного землеробства, проекти досягнення безвідходності та енергоефективності виробництва, використання останніх розробок у сфері IT тощо. Також будуть представлені перспективні вітчизняні технологічні стартапи, що пропонують нові можливості для аграріїв та вже викликали зацікавленість у західних інвесторів.

Окрім цього БІЗНЕС ознайомить читачів з ситуацією на зовнішніх ринках, економічними тенденціями у галузі, а також покаже можливості та інструменти залучення фінансування сільгоспвиробництва.

Окрему увагу буде приділено питанням створення необхідної інфраструктури, прозорого ринку землі та механізмів захисту сільгоспвиробників від протиправних дій.

Ми враховуємо думку тих, хто вже є лідером українського агросектора, адже серед наших співінвесторів представлені Віктор Іванчик (“Астарта-Київ”) та Юрій Косюк (“Миронівський хлібопродукт”).

Фінансовий Оскар

Жодна країна не може будувати міцну економіку без розвиненої, стабільної та надійної фінансової системи. Не секрет, що за останні роки країна пережила низку фінансових криз, наслідком яких стало скорочення кількості банків удвічі. В цій ситуації як ніколи постає питання: кому довірити власні заощадження та обслуговування бізнесу? Для бізнесменів, незалежно від того, це фізична особа — підприємець чи власник великого холдингу, завжди важливим є питання, як обрати надійного фінансового партнера, що допоможе вирішити задачі фінансування поточної діяльності та розвитку компанії.

БІЗНЕС допомагає в цьому вже понад 25 років! Адже саме стільки налічує історія рейтингу “Фінансовий Оскар”. Ми зберегли цей конкурс незаангажованим та неупередженим, адже переможців обирають на основі оцінок експертного журі та голосування аудиторії видання. А церемонія нагородження переможців давно стала доброю традицією та очікуваною подією для банківської, страхової та інвестиційної спільноти.

Smart City: як будують міста майбутнього

Міста — основа людської цивілізації. І від того, наскільки вони відповідають вимогам сучасного життя, залежить майбутнє їхніх мешканців. Сучасне місто — це надскладний організм, що вимагає запровадження комплексу інфраструктурних рішень у сферах безпеки, логістики, транспорту, інформаційних технологій, енергозабезпечення, екології та багато чого іншого. До того ж в них має бути приємно та зручно жити, працювати, розвивати бізнес. Вони мають бути магнітом для концентрації ділової активності та фінансових потоків. Для цього потрібні багатомільярдні інвестиції, наукові дослідження, технології, сучасні регуляторні та управлінські рішення. Весь світ ламає голову над тим, як покращити міста, рекультивувати занепалі території та об’єкти, використати їхній потенціал.

БІЗНЕС ознайомить вас з кращими практиками містобудування від провідних столиць світу. Ба більше, ми на прикладах доведемо, що в Україні вже творяться унікальні проекти, що надають містам джерела фінансування, нові технології та шанс на розвиток. Ви переконаєтеся, наскільки ефектними можуть бути проекти вітчизняних забудовників та архітекторів, з одного боку, а з іншого — наскільки ефективними можуть бути спільні фінансові, лобістські та організаційні зусилля бізнесу чи громадських об’єднань у створенні сучасної екосистеми міст.

Висвітлити перспективи розвитку міст України на наступні роки БІЗНЕСу допоможуть дослідження “Інституту майбутнього”, експерти якого знаються на цій тематиці, а також люди, що на власному досвіді знають, як змусити бізнес-проект працювати на розвиток міста (Юрій Филюк, проект Urban Space, та Єгор Гребенніков, Impact Hub Odessa), як реалізовувати девелоперські проекти із залученням іноземних інвестицій (Юрій Кривошея, “Торонто-Київ”) чи як побудувати з нуля інноваційний парк (Василь Хмельницький, UFuture Investment Group).

Інновації та діджіталізація бізнесу

Новий світ вимагає нових рішень, і це породжує безліч інновацій, що генеруються як існуючими компаніями, так і чисельними стартапами. Найцікавіше, що у цьому процесі Україна не пасе задніх! Безліч українських інноваційних стартапів стають хітами на міжнародних інвестиційних площадках. Petcube, SolarGaps, Ajax… перелік можна продовжувати довго. Ми розкажемо вам про останні вітчизняні розробки, що завойовують внутрішній та зовнішній ринки та оцінимо суми, що збирають українські інноватори серед західних інвесторів.

До того ж ми розуміємо, що в епоху інформаційної революції вже неможливо розвивати бізнес без його цифрової трансформації. “Хмарні” технології, робота з великими масивами даних, швидкість обробки та передачі даних, кібербезпека — ось над чим зараз працюють компанії, незалежно від свого розміру чи галузі. В останніх тенденціях та практичних аспектах забезпечення цифрової просунутості та безпеки нам допоможуть розібратися такі лідери ринку та учасники проекту БІЗНЕС 100, як Олександр Кардаков (“Октава Капітал”) і Тарас Кіцмей (SoftServe).

Інвестиції у МСБ

Малий та середній бізнес — основа сталого розвитку будь-якої економіки. БІЗНЕС взяв на себе відповідальність сприяти розвитку МСБ в Україні, й на це є вагомі причини. Підприємці — рушійна сила, найактивніші та наймотивованіші представники суспільства. Чим їх більше, тим міцнішим є середній клас. До того ж малий бізнес має усі шанси з часом перетворитися на великий міжнародний бізнес. Ми вже декларували, що 70% прибутку нашого проекту спрямовуватимуться на програми підтримки й розвитку МСБ. Але це не все! БІЗНЕС готує спецпроект, що розкаже про можливості й перспективи залучення фінансування для розвитку МСБ. Ідеться і про пряме залучення інвестицій, і про отримання кредитного фінансування.

Ба більше, спецпроект буде приурочено до бізнес-форуму “10 інвестиційних стратегій”, присвяченого темі підтримки МСБ з боку великого бізнесу та фінансового сектора. Перший такий форум БІЗНЕС у партнерстві з Київським міжнародним економічним форумом організував у вересні цього року, і успіх був шалений. Кількість відвідувачів перевищила навіть наші найсміливіші прогнози. Поділитися досвідом з представниками МСБ прийшли такі знані бізнесмени, як Віталій Антонов (Концерн “Галнафтогаз”), Сергій Тігіпко (АТ “ТАСкомбанк”), Віктор Іванчик, Василь Хмельницький, Юрій Кривошея, Олена Кошарна та багато інших. Безперечно, що 2019 р. на вас чекає продовження!

Ринок нафти та газу: бій з “тінню”

Викопне паливо поки є ключовим елементом економіки. Кожен виробник товарів та послуг залежить від ціни на газ та нафту. У тематичному спецвипуску ми проаналізуємо зовнішню кон’юнктуру на ринках енергоносіїв, а також стан справ у вітчизняному секторі видобування та переробки нафти й газу. Окрему увагу спецвипуск приділить ситуації у роздрібній торгівлі паливом. Ви отримаєте як поточну картину, так і прогноз цін на паливо. До того ж окремий блок буде присвячено питанням регулювання ринку та боротьби з “сірими” операторами.

Енергетична ефективність: стратегія енергетичної незалежності

Енергетична незалежність та вміння оптимізувати свою потребу в енергоресурсах наразі стає стратегічною задачею не лише для окремих бізнесів, а й для цілих країн. БІЗНЕС проаналізує практики країн, що вважаються найуспішнішими з точки зору використання енергозберігаючих технологій та відновлюваної енергії. Ви отримаєте відповіді на питання, які рішення дозволили країнам та сучасним компаніям забезпечити свою енергонезалежність та поступово відмовлятися від викопного палива.

Окремий акцент у тематичному спецвипуску буде приділено енергетичному аудиту країни. Мета — виявити компанії, що вже застосовують технології використання альтернативних джерел енергії та енергозбереження.

Бізнес-освіта

Стенфордська чи Гарвардська школа бізнесу, INSEAD чи Лондонська школа бізнесу? Куди краще поїхати для отримання MBA? А може, не варто нікуди їхати? Може, краще отримати освіту в Україні, наприклад, у бізнес-школі “Міжнародний інститут бізнесу” чи Києво-Могилянській бізнес-школі, чи в одному з багатьох інших закладів? У сучасному світі бізнес-освіти подекуди дуже важко зорієнтуватися. Ми проаналізуємо для вас пропозиції провідних бізнес-шкіл в Україні та за її межами, розповімо про останні новинки у програмах MBA, що дозволить значно спростити вибір.

До того ж ми пропонуємо фокус на освіту для малого та середнього бізнесу та навіть для тих, хто щойно розпочав чи лише планує розпочати власну справу та відчуває брак знань та навичок. Це вкрай необхідно, адже Україні потрібен міцний та впевнений у своїх знаннях клас підприємців — представників МСБ.

Партнерство заради майбутнього

Лише через спільні проекти бізнес досягає найбільшої ефективності в реалізації проектів, що змінюють країну. Ми закликаємо бізнес приєднатися до 17 цілей ООН зі зміни світу у 2020-2030 рр. БІЗНЕС присвячує спецпроект спільним зусиллям громадян і корпорацій задля досягнення позитивних зрушень у соціальній сфері, екології, гендерній рівності, тощо. Ми розкажемо про кращі вітчизняні кейси корпоративної соціальної відповідальності. Доповімо про досягнення світових лідерів на цьому полі. Сплануємо з вами спільні ініціативи для реалізації в рамках проекту БІЗНЕС 100.

Made in Ukraine

Українські підприємства вміють виробляти товари з великою доданою вартістю — обладнання, транспорт, літаки, ракетоносії, зброю тощо. Вітчизняні девелопери здатні будувати унікальні об’єкти. Аграрії — вирощувати якісну продукцію, бажану в багатьох країнах світу. Малий та середній бізнес здатен задовольнити майже всі щоденні потреби суспільства. Ми хочемо показати потенціал країни, її здатність наситити як внутрішній, так і світовий ринки. Час зрозуміти, з чого складається і ким формується ВВП України.

Кращі роботодавці, людський капітал, журнал БІЗНЕС 2020

Країну творять власники бізнесу, адже саме вони створюють робочі місця і від їхніх рішень залежить, як буде використаний людський капітал країни. У партнерстві з провідними HR-фахівцями та профільними асоціаціями БІЗНЕС щорічно проводить рейтинг кращих роботодавців. У рамках тематичного спецвипуску ми покажемо сучасні підходи до управління людськими ресурсами, стратегії створення успішних бізнес-команд, заходи щодо збереження кваліфікованих кадрів та запобігання їх відтоку за кордон.

Фокус на подіях

Наступного року ми запропонуємо вам унікальний контент з найбільших світових та вітчизняних площадок, де збираються лідери бізнесу, інвестиційні гуру та провідні фінансисти. На своїх сторінках БІЗНЕС забезпечить вашу подорож по найбільших економічних та фінансових форумах, що відбудуться 2019 р.

Ми фокусуємо свою увагу на таких подіях:

Всесвітній економічний форум (WEF) у Давосі

Форум об’єднує близько 2500 вищих керівників бізнесу, міжнародних політичних лідерів, обраних інтелектуалів і журналістів задля обговорення найактуальніших питань, що постають перед світом. Членами форуму є понад 1000 великих компаній та урядових організацій з різних країн.

Окрему увагу буде приділено “Українському дому” в Давосі. На початку цього року “Український дім” було організовано силами українського бізнесу, він зібрав сотні інвесторів, бізнесменів та впливових осіб з усього світу. В “Українському домі” було проведено 14 івентів різного формату — це загалом 83 години роботи. Сукупно “Український дім” відвідали 5 тис. людей, понад 1 тис. осіб відвідали запропоновані панелі. На початку вересня представники оргкомітету “Українського дому” та учасники проекту БІЗНЕС 100 провели зустріч з впливовими українськими бізнесменами, щоб представити свої плани та зацікавити нових партнерів участю в WEF-2019.

Щорічна зустріч та бізнес-форум ЄБРР

Бізнес-форум зазвичай привертає увагу державних службовців високого рангу, провідних фінансових і корпоративних керівників, великих та малих підприємців, а також представників організацій громадянського суспільства та міжнародних ЗМІ. Цього року зустріч було проведено вже у 27-й раз. Темою цьогорічного форуму стала “Зростаюча економіка”. Організатори прагнули залучити учасників до інформованих, іноді провокаційних обговорень та дебатів з різних актуальних питань — від ділового клімату до економічного зростання, від цільових прибуткових інвестицій до охорони навколишнього середовища.

Щорічні зустрічі МВФ та Світового банку

2018 р. зустріч пройшла в м.Ліма (Перу). За традицією, два роки поспіль такі зустрічі проводяться у Вашингтоні (США), а на третій рік у країні, обраній голосування правлінь обох міжнародних організацій. Цього року подія тривала 8-14 жовтня і об’єднала міністрів фінансів та урядовців різних країн, провідних банкірів, вчених, представників бізнесу та громадськості з метою оцінки подальших перспектив розвитку світової економіки. Цього року головою темою для обговорення в рамках Щорічних зустрічей стала інклюзивна економіка майбутнього.

Щорічний інвестиційний форум (AIM) у Дубаї

Щорічний інвестиційний форум у Дубаї — це інвестиційна платформа саме для країн, що розвиваються. Фактично це найбільше в світі зібрання інвестиційної спільноти — понад 19 тис. учасників зі 141 країни. 2017 р. та 2018 р. проект БІЗНЕС 100 разом з партнерами організовував присутність на форумі української бізнес-делегації. Україна була представлена окремим стендом, що викликав ажіотаж у інвесторів. 2018р. акцент воруму був зроблений на темі агро, девелопменту, харчової промисловості.

Канадсько-Український інвестиційний форум

23-24 жовтня в Торонто від-бувся канадсько-український інвестиційний форум CUTIS Investment Roadshow, на якому було представлено українські проекти з сумарним інвести-ційним портфелем у $1,5 млрд. Відвідувачів форуму вітали директор Канадської програми розвитку, радник Посольства Канади в УкраїніКарім Мор-коста перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі УкраїниСте-пан Кубів. Захід виявився настільки вдалим, що організа-тори вже планують повторити його наступного року. БІЗНЕС обов’язково стежитиме за укра-їнсько-канадськими відносина-ми і розкаже про те, чого змогли досягти вітчизняні підприємці в перемовинах з канадськими інвесторами і які проекти буде представлено у 2019 році.

А головне — бізнес вперше зможе сам формувати тематику журналу, щоб гарантовано отримувати саме те, у чому відчуває потребу.

Текст Юрій Гусєв

Журнал БІЗНЕС: ПЕРЕДПЛАТА ТРИВАЄ