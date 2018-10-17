“В Україні спостерігається підвищений інтерес до професії програміста”

Щороку попит на технічних спеціалістів зростає і в Україні, і в світі. Водночас ринок ІТ-фахівців ще далекий від насичення. При цьому так само зростає попит і на профорієнтацію для школярів. І часто всі ці фактори лягають в основу довготривалих КСВ-програм для великих гравців ІТ-індустрії. Навіщо розповідати школярам про основи програмування, чому студенти прагнуть вивчати актуальні для діджитал-світу напрямки і для чого бізнес береться їх навчати, БІЗНЕСу роз’яснила експерт з проектів КСВ компанії EPAM Ukraine Азіза Хамідова.

— Чи давно компанія вирішила інвестувати у власні освітні проекти? Який наразі обсяг інвестицій у корпоративну соціальну діяльність?

— Наші освітні проекти спрямовані на підвищення якості освіти студентів та ознайомлення з професією ІТ-фахівця школярів. Вони відповідають одній з Цілей сталого розвитку суспільства, що були сформовані ООН.

Співпрацю з ВНЗ компанія розпочала у 2010 р. Першими партнерами були Київський національний університет ім.Т.Шевченка та Національний технічний університет “КПI”. Наразі ми співпрацюємо з 20 ВНЗ у п’яти містах України. Для студентів ЕРАМ організовує безкоштовні курси із затребуваних IT-напрямів.

З 2015 р. EPAM Ukraine активно розвиває профорієнтаційний напрямок для школярів середніх та старших класів.

Загалом, компанія інвестує у декілька напрямків. Це покращення матеріально-технічного забезпечення ВНЗ та шкіл, участь наших фахівців у навчальному процесі та розробці навчальних матеріалів, проведення профорієнтаційних лекцій та сесій з навчання програмуванню. Щороку ми вкладаємо у ці проекти декілька сотень тисяч доларів. Але найдорожчі інвестиції, на мій погляд, — це час наших експертів та готовність ділитися досвідом під час взаємодії зі студентами та школярами.

— Які освітні програми впроваджуються в Україні? У чому їхня особливість?

— Умовно наші програми можна поділити на два типи. Перший — навчальні. Яскравий приклад: проект eKids, коли ми знайо­мимо майбутнє покоління з основами програмування мовою Scratch. Перший етап цієї ініціативи відбувся восени 2015 р. і охопив лише 50 дітей. За три роки охочих послухати наших викладачів стало вшестеро більше. Зараз ця ініціатива охоплює п’ять міст, де є офіси EPAM Ukraine: Київ, Харків, Львів, Вінниця та Дніпро.

Другий тип програм — профорієнтаційні. Наприклад, наш спільний з Асоціацією “ІТ України” проект JoinIT. У рамках цієї ініціативи проводяться лекції, що знайомлять слухачів з професією програміста. У вересні цього року наші експерти відвідали 48 шкіл у містах, містечках і селах по всій Україні.

Також ми розвиваємо проект Future Generation для старшокласників технічних ліцеїв та шкіл. Наші спеціалісти з досвідом роботи у міжнародних проектах у форматі лекцій та воркшопів знайомлять учнів з сучасними технологіями, які стосуються машинного навчання, інтернету речей, штучного інтелекту, обробки даних.

Також логічним втіленням цього напрямку є станція EPAM у місті професій KidsWill, яку було відкрито рік тому.

— Який зворотній зв’язок ви отримуєте від учасників програм?

— Останніми роками в Україні спостерігається підвищений інтерес до професії інженера, програміста. А EPAM Ukraine, маючи глобальну експертизу, може зробити свій якісний внесок в освітні студентські проекти та залучення до професії ще на етапі шкільного навчання. І це підтверджено цифрами. Наприклад, станцію EPAM у місті професій KidsWill впродовж року відвідали 8 тис. дітей. У проекті JoinIT лише наша компанія охопила понад 3,2 тис. школярів. Щороку охоплення студентського середовища нашими навчальними програмами становить 2,5 тис. студентів. Отже, зацікавленість є, і ми отримуємо позитивні відгуки від учасників.