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Середа, 17 жовтня 2018 22:32

“Секрет успішності КСВ-програми — у трьох складових: довгострокова перспектива, актуальність і цінність для суспільства та надійний партнер”

“Секрет успішності КСВ-програми — у трьох складових: довгострокова перспектива, актуальність і цінність для суспільства та надійний партнер”

Андрій Бублик, директор із зв’язків з громадськістю компанії “Кока-Кола Беверіджиз Україна”

— У вересні Coca-Cola HBC заявила про свої зобов’язання у сфері КСВ та стійкого розвитку на період до 2025 р. Якщо коротко, які основні цілі поставлені? 

— Нові зобов›язання стосуються шести ключових напрямків: зниження викидів СО₂ в атмосферу, водозбереження, програми “Світ без відходів” (World Without Waste), походження інгредієнтів, збалансованого харчування, а також турботи про співробітників і місцеві громади. У списку 17 нових зобов’язань, особливу увагу Coca-Cola HBC буде приділяти збільшенню кількості енергозберігаючих холодильників до 50% від загальної, надходженню 100% електроенергії з відновлюваних і екологічно чистих джерел, сприянню у забезпеченні доступу до води на територіях з обмеженими водними ресурсами, наданню допомоги в зборі 75% первинної упаковки для її подальшої утилізації та повторного використання, закріпленню 50% управлінських посад за жінками, навчанню 1 млн молодих людей у рамках програми #YouthEmpowered.

 

— Який вклад у досягнення глобальних цілей групи вносить український підрозділ? 

— У жовтні наша компанія оприлюднить Звіт зі сталого розвитку за 2017 р., в якому відзвітуємо про прогрес у досягненні глобальних цілей групи, а також про проекти зі сталого розвитку, які ми реалізовуємо в Україні. Ключовими пріоритетами компанії є зменшення негативного впливу нашої діяльності на навколишнє середовище та розвиток молоді. Ми приділяємо велику увагу боротьбі з відходами упаковки і формуванню культури роздільного збору сміття. Наприкінці 2017 р. наша компанія разом з чотирма іншими виробниками — членами Української пакувально-екологічної коаліції запустили у Вишгороді пілотний проект з розширеної відповідальності виробника – це система, коли бізнес бере на себе відповідальність за збір і подальшу переробку упаковки, що випускає на ринок. Проект передбачає створення у місті інфраструктури для роздільного збору твердих побутових відходів, подальшого вивезення, досортування та переробки, а також проведення освітньої роботи серед населення. Пілотний проект демонструє, як працює система, що довела свою ефективність у більшості європейських країн. Результати проекту стануть основою для масштабування системи по всій країні. 

 

— У чому полягає рецепт успішної програми КСВ та стійкого розвитку від Coca-Cola?  

— На мою думку, секрет успішної КСВ-програми — у трьох складових: довгострокова перспектива, актуальність і цінність для суспільства та надійний партнер. Приклад — наша програма розвитку соціально незахищеної молоді, яку ми разом
з ГС “Освіторія” запустили у 2015 р. з метою до 2020 р. допомогти 25 тис. соціально незахищених юнаків і дівчат отримати краще майбутнє. За результатами 2017/18 навчального року 84% випуск­ників інтернатів, де працювала наша програма, стали студентами. Ми з року в рік розширюємо географію програми, і цього навчального року вона охопила 15 інтернатів у 9 областях України. А це понад 1200 випускників, яким ми допомагаємо обрати професію та вступити до ВНЗ.

 

— Які плани компанії по розвитку КСВ-програм в Україні?   

— У жовтні наша компанія представить українській молоді інноваційну освітню онлайн-платформу #YouthEmpowered Digital Hub. Платформа створена компанією Coca-Cola HBC, що веде бізнес у 28 країнах світу,  та вже протестована й успішно працює у багатьох європейських країнах. Проект покликаний допомогти молодим людям здобути необхідні знання для реалізації особистого потенціалу, знайти роботу своєї мрії та стати більш успішними у майбутньому. Онлайн-ресурс містить багато цікавих тренінгів для розвитку ділових та життєвих навичок, доступ до яких є безкоштовним. Крім цього, надає можливість обмінятися досвідом з іншими учасниками, а також познайомитись з успішними діловими людьми й обрати собі наставників (менторів) на шляху до успіху. Платформа вже працює, і знайти її можна за лінком www.youthempowered.com.ua

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Опубликовано в Партнерство заради майбутнього
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