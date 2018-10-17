Код успішного майбутнього

Сучасний світ вже не можна уявити без цифрових технологій. І в умовах нової цифрової культури надзвичайно важливо надати дітям можливість отримати знання й навички, які дозволять знайти себе у новому світі

Проект Code Club було створено веб-дизай­нером Клер Саткліф та програмістом Ліндой Сандійк у Великобританії у 2012 р. для навчання дітей програмуванню та кодуванню. Наразі він успішно працює у 32 країнах світу. Україна також долучилася до ініціативи. Загальноукраїнська мережа безкоштовних волонтерських факультативних клубів кодування для дітей 8-13 років — Code Club UA — забезпечує дітям можливість у вільний від навчання час отримувати комп’ютерні знання. Україна займає 4-те місце за кількістю відкритих клубів серед усіх країн, що приєдналися до проекту, і поступається лише Великобританії, Австралії та США.

Розвиток подібних освітніх програм можливий лише за умови фінансової підтримки бізнесу. Code Club UA знайшов надійного партнера в особі ­ТАСКОМБАНКу. Понад рік банк інвестує у розвиток мережі клубів програмування, і це дає результати. За підсумками 2017/18 навчального року кількість міст, в яких присутній проект Code Club, збільшилася з 34 до 51, кількість клубів — з 257 до 520, а кількість дітей, які в них навчаються, — з 3,7 тис. до 6,9 тис. осіб. До речі, програмування зацікавило не лише хлопців, а й дівчат: торік у проекті навчалися понад 2 тис. дівчаток. Важливо, що навчання тут абсолютно безкоштовне, діти можуть отримати знання незалежно від рівня доходів їхніх батьків. У цьому головна відмінність проекту від багатьох інших освітніх програм.

“Колись Стів Джобс назвав комп’ютер “велосипедом для нашої свідомості”. Саме такий “велосипед” для розвитку інтелектуального потенціалу ми і хочемо дати українським школярам, — зазначив Денис Раковський, директор з продажів роздрібного бізнесу АТ “ТАСКОМБАНК”. — Завдяки партнерству ­ТАСКОМБАНКу й Code Club UА тисячі школярів з різних міст України отримують можливість в ігровій формі безкоштовно навчатися комп’ютерній грамотності, відкривати для себе секрети програмування та втілити свою мрію в майбутньому”. Ставши генеральним партнером міжнародного волонтерського проекту Code Club, банк не лише активно підтримує проект, а й залучає до співпраці нових партнерів: ІТ-компанії, школи, гуртки з програмування. Соціальне партнерство ТАСКОМБАНКу та Code Club UA — це дійсно позитивний приклад об’єднання зусиль бізнесу й освітян заради майбутнього українських дітей.

Завдяки партнерству ТАСКОМБАНКу й Code Club UА тисячі школярів з різних міст України отримують можливість в ігровій формі безкоштовно навчатися комп’ютерній грамотності

Проект не стоїть на місці. Цього року відкрито нові групи за напрямками JavaScript, DragonBones, 2D Animation, Robototechnics, Business English. У 2017/18 навчальному році Code Club UA організував великий тур по 10 українським містам, а також літні школи в Одесі та Івано-Франківську. Понад 100 учнів Code Club UA взяли участь у дитячому конкурсі iTalent.

Зараз програма Code Club UA має п’ять рівнів складності. Проте навчання побудоване так, щоб учні поступово й легко відкривали для себе нові можливості, переходячи з рівня на рівень. Важливо, що заняття в клубах — це не черговий шкільний урок, а креативно-розважальний захід. “Мої Codici прибігають на заняття щоп’ятниці з такими іскорками в очах! — ділиться враженнями Лариса Добровольська, волонтер Code Club UA. — А ще вони за рік стали класною командою, в якій кожен думає і переживає за своїх друзів. І це, напевно, важливіше навіть, ніж знання, що вони отримали”.

Варто підкреслити, що програми за напрямками Scratch та HTML\CSS були подані на сертифікацію комісією “Позакласної освіти МОН України” для подальшого використання у навчальних закладах по всій країні. Щоб нові знання могли отримати якнайбільше дітей, проект Code Club UA має зрости до рівня національної програми позакласної освіти.