“Фінансування важливих соціальних проектів — основне підґрунтя існування лотерей як явища в усьому світі”

У Великобританії спорт високих досягнень має серйозну державну підтримку урядового агентства UK Sport, що на третину фінансується з фонду Національної лотереї Британії. За останні чотири роки агентство виділило понад €440 млн для британських олімпійців та паралімпійців. Під час Олімпійських ігор 2016 р. у Ріо-де-Жанейро всі переконались, що таке фінансування працює ефективно та результативно — Великобританія посіла друге місце в загальному заліку з 27 золотими медалями у своїй скарбничці.

В Україні спорт здебільшого розвивається не завдяки, а всупереч обставинам. Багато спортсменів полишають країну, шукаючи кращі можливості для своєї реалізації у великому спорті. У держави не вистачає коштів, щоб їх підтримати. Що вже казати про дитячий спорт? Тут ситуація здебільшого критична. Цікаво, що в нашій країні колись існував механізм підтримки спорту за рахунок лотерей. Ця практика широко застосовується у цивілізованому світі. Зараз Україні варто було б відродити цей механізм, перейняти й активно впроваджувати такий досвід. Про підтримку дитячого спорту та інші соціальні проекти БІЗНЕСу розказали Олександр Пасека, заслужений тренер України, тренер КДЮСШ #15, і Павло Вайсеро, директор з маркетингу оператора державних лотерей “М.С.Л.”

— Яка в Україні ситуація з розвитком дитячих спортивних шкіл, зокрема футбольних?

Олександр Пасека: На жаль, позитивною нашу ситуацію не назвати. Зараз є певні рухи, так би мовити, передвиборча активність.

Наша спортивна школа — єдина ДЮСШ у Голосіївському районі столиці. Вона працює доволі успішно, тут ми тренуємо дітей у п’ятьох видах спорту. Якби по всьому Києву були такі бази, як у нас, — не було б жодних проблем, а зараз в Україні просто катастрофічна ситуація зі станом та кількістю футбольних полів.

— Які додаткові джерела фінансування допомагають розвивати дитячі спортивні школи в країні?

О.П.: Усе, чим нас забезпечує держава, — це комунальні послуги, заробітна плата та добові для 4 команд-учасників першості України. Можливість відвідувати міжнародні змагання та збори з'явилася лише завдяки меценатам. Часто батьки надають школі фінансову допомогу. Моїй команді допомагає лотерея “Спортліга” від “М.С.Л.”. Завдяки цьому наші таланти поїхали на турнір до Нідерландів. А хлопцям такий досвід необхідний задля подальшого професійного зростання.

— Яких результатів завдяки підтримці “М.С.Л.” уже вдалося досягти маленьким спортсменам?

О.П.: У березні в Нідерландах відбувся міжнародний турнір Slagharen Easter Cup, на якому наші хлопці вибороли срібло. Ми дуже довго шукали спонсора, і якби не компанія “М.С.Л.”, ніколи не поїхали б на такі змагання. Результатом я був дуже задоволений. До речі, умови для тренування в Україні та за кордоном дуже різняться. Наприклад, у невеличкому містечку Оммен, де і відбувалися змагання, я помітив вісім сучасних футбольних полів, на яких можуть тренуватися всі охочі. І це у містечку з населенням трохи більше 17 тис. осіб! Ви бачили щось схоже в Україні? Тож це просто щастя, що знайшлася компанія, яка підставила плече, узяла нас під своє крило та допомогла.

— Яку роль відіграють лотереї у розвитку соціальних проектів?

Павло Вайсеро: Фінансування важливих соціальних проектів — це основне підґрунтя існування лотерей як явища в усьому світі. Під соціальним проектами ми розуміємо все, що стосується освіти, здоров’я, спорту, інфра­структури, культури тощо. Зазвичай для фінансування цих напрямків у бюджеті не вистачає коштів. І лотереї фактично виступають додатковим джерелом фінансування. Є чимало подібних прикладів у всесвітній історії, але якщо говорити про сьогодення, то соціальну роль лотерей усвідомлюють в усіх розвинених країнах. Там частка дорослого населення, що грає в лотереї, сягає 70-80%. Шанувальники цього виду дозвілля розуміють соціальну складову цієї розваги та грають не лише задля виграшу, але і для того, щоб, наприклад, підтримувати хороший стан доріг у своєму місті, фінансувати освітні проекти або програми зі збереження навколишнього середо­вища тощо.

В Україні рівень обізнаності про суспільну користь лотерей доволі низький. Проте ми активно інформуємо населення та ведемо роз’яснювальну роботу і, звичайно, демонструємо власні результати на цьому шляху.

— Як у “М.С.Л.” відбувається відбір напрямів і конкретних проектів для підтримки та реалізації?

П.В.: Напрямки соціальної активності в нашій компанії сформувалися історично — ще з часів “Спортлото”, яке було започатковано для збору коштів на підготовку та проведення Олімпійських ігор 1980 р. Тоді тільки у Києві було реконструйовано сім стадіонів, зокрема й “Республіканський”, який наразі відомий під назвою “Олімпійський”, побудовані готелі “Русь” і “Братислава”, а також спортивна база в Кончі-Заспі. Ми, як спадкоємці цих традицій, активно продовжуємо роботу в цьому напрямку.

“М.С.Л.” послідовно підтримує спортивні, культурні, інфраструктурні проекти, економіко-політичні заходи, благодійні організації та сприяє структурним соціальним змінам в Україні”

— Як ви прийшли до підтримки дитячого футболу?

П.В.: Тут можна сказати, що, радше, дитячий футбол прийшов до нас — звернулись батьки. Дуже перспективна дитяча команда через банальну нестачу коштів на транспорт і форму не мала змоги відвідати турнір за межами України.

Ми побачили в них безумовний потенціал, тому стали їхніми титульними спонсорами та вже встигли забезпечити повне екіпірування та трансфер хлопців до Нідерландів для участі в міжнародних змаганнях. І дуже пишаємось їхнім досягненням!

Окрім того, ці маленькі спортсмени надихнули нашу компанію створити власну корпоративну футбольну команду. Завдяки підтримці та співпраці з КДЮСШ #15 ми отримали змогу проводити тренування на прекрасній локації. Тренує нас заслужений тренер України Олександр Пасека, а його вихованці стали нашими професійними “спаринг-партнерами”. А нещодавно, значно покращивши свої навички гри, ми з колегами змогли взяти участь у благодійному турнірі з міні-футболу “Кубок відкритих сердець-2018”, організованому 30 вересня Все­українською благодійною організацією “Даун Синдром”. На цьому заході вдалось поєднати два соціальні проекти “М.С.Л.”: наших маленьких футболістів запросили долучитися до організації турніру, провести майстер-клас для “сонячних” діток і влаштувати показові виступи з фрістайлу. А потім усі вони разом пограли у футбол. Позитивних емоцій було чимало!

Футбольна команда КДЮСШ #15 (2007 р.н.) і корпоративна команда "М.С.Л."

— Футбол — не єдина ініціатива “М.С.Л.”, спрямована на розвиток спорту. Які ще проекти хочете відзначити?

П.В.: На нашому рахунку фінансова підтримка цілої низки спортивних організацій. Серед них Національний олімпійський комітет України, ФСТ “Динамо”, Федерація футболу Києва, Федерація спортивного туризму України, Товариство ветеранів спорту, Федерація гандболу України, дитячо-юнацькі спортивні школи.

Окремо мені б хотілося згадати будівництво й розвиток за кошти “М.С.Л.” універсального навчально-тренувального центру зимових видів спорту “Льодограй” у Богуславі Київської області. Ми відкрили його в листопаді 2014 р. Відтоді вихованці цього комплексу, діти, які раніше не вміли стояти на ковзанах, посіли понад 130 призових місць на регіональних, всеукраїнських і міжнародних змаганнях. Там тренуються професіонали й аматори, національні збірні й іноземні спортсмени, проводяться чемпіонати з хокею та фігурного катання.

Загальні інвестиції склали майже $3 млн. Крім того, компанія “М.С.Л.” узяла зобов’язання фінансово підтримувати льодову арену впродовж 10 років.

Загалом, компанія “М.С.Л.” послідовно підтримує спортивні, культурні, інфраструктурні проекти, економіко-політичні заходи, благодійні організації та сприяє структурним соціальним змінам в Україні.