“Вирішальним критерієм успіху реалізації проектів КСВ є безпосереднє залучення співробітників організації”

Ми завжди наголошували на тому, що наші співробітники — це головна цінність компанії, але, що важливо, вони не лише є цінністю, та й самі створюють цінності, зокрема соціальні.

Як відомо, корпоративна соціальна відповідальність неможлива без активного залучення людей, які працюють в компанії. Нам вдається не лише активно залучати колег у проекти, але й давати їм можливість бути драйверами нових ініціатив. Найактивніше наші співробітники беруть участь в освітніх проектах компанії, що спрямовані на вирішення важливих суспільних та бізнес-задач: виховання майбутніх кадрів; оновлення та реформування системи освіти та підходів до виховання майбутніх фахівців; привернення уваги талановитої молоді до агробізнесу.

Протягом минулого року чимало проектів було реалізовано. Чимало активних співробітників було залучено в освітню сферу нашої компанії.

Осінь 2017 р. відзначилася відкриттям агрокласу — модернізованого навчального класу, оснащеного необхідним технічним та лабораторним обладнанням для проведення занять агрономічного напряму серед учнів середніх і старших класів, у Національному еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді (НЕНЦ) в Києві. Від ідеї до відкриття — всюди активно були задіяні наші колеги. Дизайн проекту розробляла наша співробітниця з маркетингового департаменту, ремонтом завідував адміністративний менеджер, а одна з наших діагностичних лабораторій надала матеріали та обладнання. Агроклас пропонує учням, зацікавленим у біології й агрономії, позакласні заняття за спеціально розробленою програмою з практичними дослідами прямо на ділянках у НЕНЦ. З центром ми також співпрацюємо у низці освітніх заходів, зокрема беремо активну участь у Форумі учнівської молоді в Одесі. Крім того, організовуємо тур-семінари на наші дослідні ділянки та в діагностичну лабораторію у Білій Церкві для вчителів та учнів, де спеціалісти компанії проводять лекції, воркшопи та майстер-класи — не кожен день випадає нагода дослідити ДНК рослини або ж свою власну на ультрасучасному лабораторному обладнані чи, наприклад, зробити фітоекпертизу насіннєвого та рослинного матеріалу. Здебільшого у подібних виїзних заходах задіяні від 15 співробітників компанії, які із задоволенням діляться своїми знаннями та досвідом і водночас пишаються тим, що їхній індивідуальний внесок впливає на формування знань майбутніх аграріїв.

Цієї весни компанія оголосила перший конкурс проектних робіт для студентів аграрних та харчових ВНЗ. Запропонована тема — високоолеїновий соняшник. Це один із найперспективніших напрямів рослинництва в Україні. Голов­ним завданням учасників стала підготовка есе на задану тему з обов’язковим зазначенням шляхів розвитку та популяризації ВО-соняшника та ВО-олії. Ми отримали велику кількість робіт від студентів, аспірантів і навіть викладачів. За підсумками першого етапу було відібрано найкращі вісім робіт, авторів яких запросили на фінальну конференцію, що відбулася в головному офісі компанії у столиці. Переможець отримав грант у розмірі 20 тис.грн та можливість пройти стажування в компанії. Тих, хто посів друге та третє місця, також було запрошено на практику в наші дослідні центри. Понад 10 співробітників різних департаментів були задіяні в організації проекту. Маркетинг, продажі, технічні сервіси — всі колеги активно долучалися до роботи: оцінювали, коментували та обирали найкращих.

Syngenta Teen Camp — “наймолодший” з наших проектів, спрямований на базове ознайомлення дітей співробітників нашої компанії із затребуваними професіями сучасного бізнесу, ціннісними навичками і якостями, а також кар’єрними можливостями у великій корпорації. Протягом двох днів колеги з різних департаментів розповідали дітям про свої спеціальності та ділилися досвідом. Це перший крок назустріч правильному вибору майбутньої професії, ми прагнемо дати поштовх для розвитку необхідних для успіху знань та вмінь. Чисельні позитивні відгуки переконали нас, що такий проект заслуговує на подальший розвиток і, ймовірно, масштабування, в тому числі за межами компанії і для ширшої аудиторії дітей. У цьому проекті були задіяні співробітники більш ніж 10 департаментів та сім’ї колег, в яких підростають діти.

Ми вважаємо, що вирішальним і надзвичайно важливим критерієм успіху реалізації проектів КСВ є безпосереднє залучення співробітників організації. Беручи участь у таких ініціативах, колеги сповнюються ентузіазмом і натхненням, вони готові ділитися своїми знаннями та досвідом, аби спрямувати молоде покоління на правильний шлях професійного розвитку у балансі і гармонії з особистим життям. Адже в наших власних силах змінити світогляд дитини, і не однієї.