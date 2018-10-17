Сила краси та розуму

Компанії зі світовим ім’ям багато уваги приділяють вирішенню суспільно значущих проблем. Хтось фокусується на проблемах екології, хтось — на подоланні бідності, багато компаній концентрують зусилля на вирішенні питань освіти. Компанія L’Oreal має у своєму арсеналі програми у всіх цих напрямках (2013 рік, рік заснування глобальної Программи Сталого Розвитку "Ділячись Красою з Усіма"). Але окремо хочеться відмітити її роботу по захисту прав жінок і досягненню гендерної рівності.

Краса врятує світ

“Л’Oреаль Україна” спільно з UNFPA (Фондом ООН у галузі народонаселення) розпочала другий сезон освітнього проекту “Краса для всіх”, орієнтованого на жінок, які постраждали від домашнього та гендерно зумовленого насильства. Окремо відзначимо, що зараз цей проект представлений у понад 25 країнах Латинської Америки, Азії, Європи та Середнього Сходу. Його мета — зробити жінок незалежними та впевненішими у своїх силах. На спеціальних курсах жінок, які перебувають у непростій життєвій ситуації, безкоштовно навчають основам перукарської майстерності та допомагають їм знайти свій шлях до кращого життя.

Власне, другий сезон проекту розпочався 21 вересня 2018 р. Його реалізація здійснюється за підтримки Фонду L’Oreal. “Компанія L’Oreal вірить, що у кожного є потенціал для змін. Проект “Краса для всіх” побудований на простому принципі: освіта дає свободу вибирати та будувати власне майбутнє. Задіяні експерти позитивно впливатимуть на формування мотивації та впевненості у собі, розвиватимуть креативність і надихатимуть учасників до прийняття нових викликів”, — каже Марк Савчук, генеральний директор ТОВ “Л’Oреаль Україна”.

Треба зазначити, що навчальний курс у рамках проекту “Краса для всіх” викладають висококваліфіковані спеціалісти, практикуючі майстри, що мають багатий досвід роботи у салонах краси, пройшли спеціальне навчання по роботі з продукцією бренда MATRIX та мають необхідні презентаційні навички. Показово, що курс був спеціально розроблений для даного проекту. При цьому навчання організоване таким чином, щоб всі учениці отримали навички, необхідні для початку кар’єри у салонному бізнесі. “Економічна залежність від чоловіка та відсутність можливостей забезпечувати дітей та себе є одними з найпоширеніших причин, що зупиняють жінку від виходу із ситуації насильства, — зазначає Павло Замостьян, заступник представника UNFPA в України. — За нашими дослідженнями, в Україні 1,1 млн жінок щорічно зазнають фізичного та сексуального насильства і 2/3 з них нікуди не звертаються по допомогу. Надаючи можливість жінці освоїти професію, яка може приносити стабільний дохід, ми фактично робимо її більш захищеною та впевненою у собі, даємо їй інструмент розірвати коло насильства”.

Перша група з 28 жінок почала 5-місячне навчання перукарському мистецтву. Курси проводяться в Києві та передбачають по 24 години занять на тиждень протягом п’яти місяців. Тож учасниці приєднаються до команди з майже 3,3 тис. осіб, які в 2016 р. пройшли безкоштовне навчання у різних країнах світу.

Програма “Краса для всіх” представлена у понад 25 країнах Латинської Америки, Азії, Європи та Середнього Сходу

Сила краси та розуму

В основі бренда L’Oreal поєднуються наука і краса. І цей підхід компанія реалізовує й в іншій важливій програмі з підтримки жінок. Власне, йдеться про програму “Для жінок у науці”, яка проводиться за підтримки ЮНЕСКО. Фонд L’Oreal мотивує випускниць університетів робити наукову кар’єру, підтримує жінок-дослідників і винагороджує їх за видатні досягнення у традиційно “чоловічих” галузях науки.

Зазначимо, що 7 вересня було повідомлено про результати відбору для отримання премії “Для жінок у науці” від “Л’Oреаль Україна”. Всього було отримано 255 заявок. Як повідомляє компанія, ця програма проводиться під патронатом Національної комісії України у справах ЮНЕСКО. Партнерами виступають Національна академія наук України і Центр “Розвиток Корпоративної соціальної відповідальності”.

Українська премія є частиною глобальної програми L’Oreal — ЮНЕСКО “Для жінок у науці” і реалізується в Україні вперше. Мета програми — підтримати та відзначити талановитих жінок-науковців та заохотити молодих жінок обирати наукові професії та допомагати у їхній кар’єрі.

За даними компанії “Л’Oреаль Україна”, збір заявок через онлайн-платформу forwomeninscience.in.ua. тривав з 24 квітня до 22 червня. Щодо основних критеріїв відбору, то до конкурсу допускалися громадянки України віком 18-40 років, які мають науковий ступінь і публікації у журналах, що індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus та (або) Web of Science, та соціально активні у питаннях популяризації науки.

За майже три місяці заявки на участь надійшли з 35 міст України. Зазначимо, що найактивнішими були претендентки з Києва та області — 93 заявки. В цілому, участь у відборі взяли 215 кандидатів наук та 35 докторів наук. Серед найпопулярніших сфер наукових знань, які представляли кандидатки, — фізика, хімія, математика, біологія, інформаційні технології, медицина, економіка та інші.

Програма передбачає, що з претенденток журі обере десять учасниць для проведення співбесід та визначення трійки кращих. Власне, трійку переможниць буде оголошено в листопаді поточного року. Кожна з них отримає грошову премію в розмірі 120 тис.грн, які зможе використати на власний розсуд.

Загалом історія проведення конкурсу у світі налічує вже 20 років. “1998 р. L’Oreal започаткувала програму “Для жінок в науці”, спрямовану на зміцнення позицій жінок в науковій царині, підтримку передового наукового досвіду та сприяння талановитим жінкам-науковцям у визнанні, на яке вони заслуговують. Досягнення цієї амбітної мети було неможливе без партнера, який би поділяв наше бачення щодо важливості створення рівних можливостей в науці та в суспільстві. Встановлення партнерських стосунків з ЮНЕСКО вочевидь стало кроком вперед у втіленні нашого новаторського проекту”, — коментує Жан-Поль Агон, голова правління й керівник компанії L’Oreal, президент Фонду L’Oreal. За цей час було впроваджено 53 національні і регіональні стипендіальні програми у 117 країнах. Впродовж останніх 20 років було відзначено понад 3,1 тис. жінок-науковців, понад 3 тис. талановитих молодих жінок отримали стипендії для проведення перспективних дослідницьких проектів. 102 лауреати отримали нагороду за досягнення у науці, серед них три отримали Нобелівську премію.