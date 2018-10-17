— Як і чому корпорація Roshen прийшла до практики впровадження програм КСВ?

— Коли підприємство впевнено стоїть на ногах, з’являється можливість допомогти потрібними, хорошими справами суспільству. Ми ж не живемо поза ним, ми є частиною соціуму. Ми лікуємо своїх дітей у лікарнях, наші співробітники ходять до театрів, разом зі своїми дітьми відвідують зоопарки.

Наші соціальні проекти не відірвані від життя. Це наше оточення і наша країна, ми хочемо брати участь у її розвитку.

— За яким принципом обираються проекти для реалізації?

— Ми реалізуємо проекти, які б приносили користь максимально широкому колу громадян. Для соціальних проектів було прийнято принцип: компанія самостійно веде усі проекти від початку до кінця, від ухвалення рішення до проектування та повної реалізації.

Один з прикладів — лікарня “Охматдит”. Зі ЗМІ ми дізнались про збір коштів на будівництво нового корпусу, а саме на дах. Проводились цілі акції, навіть у Верховній Раді. Ми вирішили, що варто зробити свій внесок. Згодом з’ясувалось, що в новому корпусі не зовсім прозора система будівництва. Та коли ми прийшли в “Охматдит” і почали спілкуватись з керівницт­вом лікарні, виявилось, що вся стара інфраструктура у плачевному стані, а десь навіть у критичному. Тому корпорація взялась за підтримку старих корпусів. Ми почали з вирішення різних проблем, та згодом дійшли розуміння, що потрібен комплексний підхід, інакше доведеться постійно “латати діри”. Так було вирішено реконструювати у поліклініці системи електроживлення, вентиляції, опалення, у хірургічному корпусі зробити систему постачання стисненого повітря, створити нове стерилізаційне відділення. Мало хто замислюється над тим, наскільки важливо, щоб хірургічний інструмент правильно стерилізувався, не було перебоїв з електроенергією, працювала вентиляція, функціонували ліфти тощо.

— Масштабні проекти потребують значних витрат. Скільки Roshen віддає на благодійність на рік?

— Ми приймаємо рішення, яка сума може бути виділена на соціальну діяльність, за результатами фінансового року. Реалізація багатьох кейсів потребує тривалого часу, інколи не одного року. Загалом фіксованої суми на рік немає, всі проекти — це процес. За 2016-2108 рр. корпорація інвестувала в соціальні проекти понад 0,5 млрд грн (573 млн грн).

— Ще 2005 р. Roshen почала встановлювати дитячі майданчики у багатьох містах України. Це чи не єдиний соціальний проект бізнесу, який проіснував понад 10 років. Які подальші плани компанії у цьому напрямку?

— Так, встановлено 80 майданчиків. Незважаючи на те що вони передані у комунальну власність, всі ці роки ми підтримували їх. Щороку корпорація витрачала близько 2 млн грн на їхній ремонт та заміну конструкцій.

Однак цього року ми припиняємо фінансування проекту. Всі майданчики буде розбрендовано. Причин такого рішення декілька. Проект як такий себе вичерпав, та все ж головними факторами стали недбале ставлення та повне свавілля. Є багато випадків, коли інші підприємства чи політичні організації чіпляли на наші майданчики свої бренди, у кращому випадку — перефарбовували конструкції і заново дарували майданчики місту. Траплялося, що майданчики просто демонтували. Водночас ми задали певний тренд у цьому напрямку для інших компаній — це позитивно і приємно.

— Досить нетиповий проект для України — модернізація зоопарку. Чому корпорація вирішила реалізувати проект і чому саме у Черкасах?

— Якоюсь мірою це можна назвати збігом обставин. Було звернення Черкаського зоопарку з проханням надати допомогу. В процесі спілкування з директором ми зрозуміли, що він дійсно горить своєю справою. Тут роль зіграли певні емоції, і було ухвалено рішення допомогти.

Зараз розпочався вже другий етап модернізації, робимо проект вольєрів для копитних. На першому було збудовано нові вольєри для ведмедів, вовків та видр. Зараз ведемо діалог з громадою міста щодо нашої подальшої участі у модернізації зоопарку. Одним з наступних кроків у розвитку зоопарку може стати організація публічних просторів та вхідної зони. До нас звернулись з пропозицією реалізації концепції публічного простору Черкаського зоопарку з акцентом на вхідну зону. Втілення в життя цього масштабного проекту потребує багатомільйонних інвестицій. Корпорація готова виділити необхідний додатковий бюджет і продовжити модернізацію та підтримку

зоопарку за умови відображення бренда Roshen у назві — “Черкаський міський зоологічний парк

“Рошен”. Впевнені, що за нашої підтримки оновлений Черкаський зоопарк “Рошен” стане визначним місцем на туристичній мапі України поряд із вінницькою набережною та фонтаном “Рошен”, тому корпорація направила відповідну пропозицію меру Черкас з проханням — у разі прийняття пропозиції — погодити це питання з громадою міста та затвердити на міський раді. Після чого Roshen зможе планувати подальший розвиток проекту модернізації.

— Цього року запрацювала екскурсійна програма “Шоколадна фабрика Roshen”. Це соціальний проект? Чим він відрізняється від звичайних екскурсій на фабрики? Які особливості?

— Раніше екскурсії організовувались безпосередньо на виробництво. Були вікові обмеження — тільки для організованих груп дітей. На діючому виробницт­ві потрібен дуже чіткий та серйозний контроль за кожним відвідувачем. Тож один з виробничих цехів ми спеціально обладнали для показу роботи шоколадної лінії. Так з’явилась “Шоколадна фабрика Roshen”. Тепер фабрику можуть відвідати абсолютно всі охочі, придбавши квиток за 100 грн. Тут установлено виробничу лінію, обладнано кінозал, є можливість власноруч створити упаковку для шоколадних плиток за власним дизайном.

— Який кейс з КСВ ви вважаєте найвдалішим і чому?

— Важко сказати. Це теж саме, як запитати у батьків: “Яку свою дитину ви вважаєте найвдалішою?”. Корпорація працює у різноманітних напрямках, і я вважаю, що всі кейси вдалі. Ми робимо їх щиро, на совість, не “халтуримо”. Ми за них спокійні й бажаємо їм довгого та успішного майбутнього.

— Яких помилок треба уникати?

— Однозначно все слід робити максимально відкрито. Кожен крок — прозорий. Всі плани мають бути відкриті.

Особливо багато труднощів може виникнути у питаннях, що стосуються медицини. Перед початком роботи з будь-якою лікарнею необхідно максимально глибоко зрозуміти її структуру.

Трапляються випадки, коли заклади дійсно потребують допомоги та підтримки, але коли мова доходить до конкретних пунктів та переліку “що ж потрібно” — ніхто не може дати чіткої відповіді. Лікарні не завжди вміють розпоряджатись власним бюджетом, а що вже казати, коли з’являється додаткове фінансування.

Ще одна розповсюджена помилка полягає в тому, що компанії розпорошуються на багато проектів одночасно. Одна компанія не може допомогти всім і кожному. Краще реалізувати один якісний та комплексний проект — він точно буде корисний для інших та принесе результат.

— Наскільки важливим є партнерство з іншими компаніями, платформами, громадськими організаціями?

— Ми мали досвід роботи через фонди, але, зрештою, вирішили, що правильніше працювати самостійно. Тоді ми чітко бачимо та контролюємо процес і гроші, ми несемо відповідальність за повну реалізацію кожного кейсу.

Так, дійсно, необхідні майданчики, де благодійники можуть обмінюватись інформацією та досвідом. Адже якщо, наприклад, декілька підприємств приходять в одну лікарню і кожне несе те, що може, а не те, що потрібно, — така допомога навряд чи дасть бажаний результат.