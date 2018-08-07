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 Бізнес 100 Історії що надихають

Точка зору бізнесу

Вівторок, 07 серпня 2018 11:36

Про безпосередню залежність успіху бізнесу від його прозорості

Про безпосередню залежність успіху бізнесу від його прозорості
Ксенiя Прожогiна, директор департаменту управлiння персоналом та комунiкацiй агроiндустрiального холдингу МХП

Сучасний світ вимагає від бізнесу постійних змін. Значення мають як технологічні вдосконалення, так і чинники нематеріальної мотивації. Серед останніх слід виділяти репутацію компанії, що невід’ємна від певної культури, відносин усередині колективу, а також взаємодії самої компанії із зовнішнім середовищем.

"Лише горизонтальні зв’язки, комунікація, особистий приклад керівників і розуміння, що загальна культура компанії спрямована на прозорість, завжди дадуть позитивний результат"

Багаторічний досвід моєї діяльності у HR-сфері дозволяє говорити, що більшість претендентів на роботу зараз націлені не лише на пошуки високої зарплати і кар’єрного зростання. Для багатьох фахівців важливими є імідж компанії, її реноме як у світі бізнесу, так і на ринку праці. Величезне значення мають і взаємодія всередині компанії, політика топі мідл-менеджменту по відношенню до співробітників. Людям важливо усвідомлювати свою причетність до успіху компанії, її досягнень, респектабельності та ефективності.

Якщо говорити про роль співробітників компанії у реалізації стратегії прозорості, то вони мають знати, коректно розуміти і розділяти цілі та завдання такої стратегії. Конструктивний діалог, відкритий і чесний зворотний зв’язок, висновки і робота над помилками сприяють не лише успіху компанії, а й особистому росту кожного співробітника як професіонала.

Імідж компанії важливий не лише для співробітників, а й для всіх інших стейкхолдерів. Інвестори, партнери, клієнти, держава — всі вони хочуть мати справу з відповідальним, успішним і прозорим бізнесом. І саме прозорість зараз може відігравати ключову роль в успіху компанії.

Прозорість — це і складова публічності компанії. Це свідчення того, наскільки бізнес готовий бути відкритим для всіх бажаючих отримати об’єктивну інформацію про життя всередині компанії, про відносини між співробітниками. Прозорість — це доступ не лише до фінансової, а й до управлінської, соціальної та іншої інформації. Хороший керівник, успішний лідер завжди дивиться не в минуле, а в майбутнє. А майбутнє говорить, що воно спрямоване на відкритість, на успіх і доступ до інформації.

Як приклад прозорої корпоративної культури можна привести тактику Open Space, яка наразі успішно впроваджується в “Миронівському хлібопродукті”. Open Space у перекладі з англійської означає відкритий простір. Суть цього нововведення в тому, що за співробітниками не закріплюється постійне робоче місце: людям надано повну свободу вибору місця для роботи, незалежно від того, за яким столом або комп’ютером людина працювала напередодні. І тепер, на прикладі впровадження Open Space у “МХП”, можу упевнено стверджувати, що цей експеримент виправдовує себе. Ліквідація поняття “моє робоче місце” дозволяє “подорожувати офісом”, комунікувати з колегами, знайомитися з новими людьми, виконувати проекти з тією робочою групою, яка необхідна в конкретний момент. Довіру й відкритість неможливо впровадити командноадміністративними методами. Лише горизонтальні зв’язки, комунікація, особистий приклад керівників і розуміння, що загальна культура компанії спрямована на прозорість, завжди дадуть позитивний результат.

На тлі складних, децентралізованих процесів бізнес може бути успішним лише за умови, що він є чесним. А чесний і означає відкритий. Компанія, яка має амбіції підкорити внутрішні та зовнішні ринки, зацікавити стейкхолдерів на різних рівнях — від співробітників найпершого кар’єрного щабля до інвесторів і партнерів з усього світу, зобов’язана бути прозорою у своїй діяльності. Закритість бізнесу — це погана історія, яка не створює ніяких перспектив у світі постійних змін та інновацій.

Але, ще раз повторюся, важливо, щоб відкритість не перетворилася на політику тотального стеження. Як правило, тут чутки і неправдива інформація можуть превалювати над об’єктивною. Щоб мінімізувати даний ризик, керівництво компанії має розуміти важливість декількох ключових моментів.

По-перше, необхідно пояснювати співробітникам, як керівник отримує інформацію про їхню ефективність, як він її оцінює і за якими критеріями.

По-друге, всі зацікавлені особи мають почути від керівництва компанії основні цілі відкритості бізнесу.

По-третє, компанія повинна мати постійний зворотний зв’язок на всіх необхідних рівнях. Дотримуючись цих правил, ви не станете в один день мільйонером, великою компанією міжнародного рівня. Для цього потрібно пройти певний шлях. Проте ці поради допоможуть вам побудувати успішний і відкритий бізнес, а також хорошу репутацію.

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