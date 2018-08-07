Як маркетингові рішення з використанням AR для друкованої продукції збільшують продажі

Доповненою реальністю вже нікого не здивуєш, але не кожен маркетолог знає про всі її можливості.

Згідно з дослідженнями AR стане до 2021 р. основним драйвером ринку VR/AR з обсягом у $108 млрд, на неї припаде левова частка — $83 млрд. Також очікується, що до 2020 р. в AR буде 1 млрд користувачів. Опитування, проведене у США агентством ISACA, показало, що 73% американців знайомі з технологіями IoT та AR. За підрахунками агентства, цьогоріч близько 40 млн жителів США щомісяця взаємодіятимуть з AR.

Результати того ж опитування свідчать, що 60-70% споживачів бачать переваги використання AR та IoT у повсякденному житті й на роботі. 69% вважають, що технологія може допомогти їм освоїти нові навички, 62% бачать в ній переваги для здійснення покупок, також 62% вважають за краще використовувати цю технологію в галузі охорони здоров’я.

Ситуація на ринках України та Східної Європи дещо інша. Нас теж чекає AR-майбутнє, але наближається воно поки не так стрімко.

AR вже використовується у сферах нерухомості, ритейлу, медицини, моди, освіти. Один з товарів, який розрахований на мас-маркет і є найнаближенішим до споживача, — це друкована та паперово-білова продукція. Незважаючи на цифрову революцію, світ досі споживає та розповсюджує інформацію через папір — журнали, каталоги, листівки, зошити.

Сім переваг AR для бізнесу

Вирізняє серед конкурентів, створює імідж прогресивної та технологічної компанії в очах аудиторії.

Дозволяє дивувати та досягати wow-ефекту завдяки новизні і унікальності цієї технології для користувача.

Збільшує маркетинговий ефект та сприяє “вірусному” поширенню інформації про компанію завдяки wowефекту, спонукає людей ділитися своїми враженнями у соцмережах.

Поглиблює взаємодію з брендом завдяки високому рівню залучення та інтерактивності.

Дозволяє збирати інформацію про взаємодію користувача з додатком та інші дані, які допоможуть досягти більш високого рівня персоналізації.

Інтерактивність запам’ятовується, спонукаючи взаємо діяти з вашим додатком знову і знову, що веде до підвищення конверсії продажів і зростання споживання продуктів компанії.

Стимулює повторні продажі: за результатами дослідження Retail Perceptions, 40% покупців готові платити більше за продукт, випробувавши його через AR.

Три складнощі використання AR

Сприйняття аудиторією

Щоб скористатися AR, необхідно завантажити мобільний додаток. Перше, про що варто подумати, — як переконати людей це зробити. Перш ніж AR почне працювати на ваші продажі, вам необхідно попрацювати на AR — продумати стратегію просування додатка, розробити естетичний дизайн, щоб користувач залишив його у своєму смартфоні.

Застаріле програмне забезпечення користувача Чимало мобільних пристроїв, які використовуються, не можуть розкрити весь потенціал AR. Це може обмежити вашу аудиторію. Але компанія Deloitte прогнозує, що до кінця цього року понад 1 млрд смартфонів матимуть необхідне програмне й апаратне забезпечення для того, щоб скористатися АR на всі 100%.

Складність розробки

Чи є у вас власна команда розробників, чи включає вона розробників AR? Окрім розробки технології потрібно згенерувати унікальну ідею для бренда та ефективно застосувати AR як маркетинговий інструмент. Якщо у вас немає внутрішніх ресурсів, вам слід звертатися до компаній, які спеціалізуються на AR.

Три приклади застосування AR

Пакування

Розробляючи маркетингові рішення з AR, компанії починають звертати більше уваги на упаковку. Наприклад, для виробника морозива ми розробили упаковку та створили 20 мультфільмів про пригоди родини Йеті в допов неній реальності. Додаток для перегляду мультиків завантажено понад 500 тис. разів.

Розмальовки

Розмальовки з AR поєднують елементи гри та несуть освітню функцію — все це створює сильний емоційний зв’язок між брендом, дітьми та їхніми батьками.

Зошити

Для виробників шкільних товарів AR вирішує декілька завдань: вигідно вирізняє компанію серед конкурентів і підвищує її популярність, полегшує процес навчання завдяки “живим” зошитам і розвиває дитячу уяву.

AR — це ефективний маркетинговий інструмент, за яким — майбутнє. Ця технологія має вражаючий потенціал у бізнесі, який наразі тільки-но починає реалізовуватися. Масове використання AR — лише питання часу. Поїзд в майбутнє вже рушив, чи встигнете ви вскочити у нього — вирішувати вам.