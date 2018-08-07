Мережа довіри

Бізнес 100 формує колективне ділове медіа та пропонує підприємцям план зміни на краще бізнес-клімату країни через спільні проекти і рішення

Український бізнес шукає нові ефективні формати співпраці та взаємодії задля комплексного сприяння росту української економіки та створенню інвестиційно привабливого бізнес-середовища. Бізнес може вирішити будь-яку проблему, оскільки сам і є рішенням. Спільна участь в ініціативах БІЗНЕС 100 дозволить українським підприємцям стати частиною світової економіки. З цією метою БІЗНЕС 100 розробив комплексний план взаємодії, мета якого — до 2030 р. досягнути таких показників:

Україна — країна з найдинамічнішим розвитком економіки, з населенням 50 млн осіб;

всі управлінські процеси в країні організовані через блокчейн (наповнення бюджету, держзакупівлі, вибори…);

100 тис. власників українського бізнесу залучені у взаємодію через проекти, які підвищують капіталізацію і репутацію їхніх бізнесів і України в світі (реалізація Плану .Б);

$100 млрд прямих іноземних інвестицій в українські проекти протягом десяти років;

80% ВВП країни складають надходження від малого і середнього бізнесу України;

“Індекс Щастя” інтегрований в формулу ВВП України.

Завдання БІЗНЕС 100: організувати ефективну комунікацію і взаємодію 100 тис. власників українського бізнесу на основі репутаційного підходу, інтегрального лідерства та “гри у додатковість” для вироблення Плану .Б і досягнення поставлених цілей до 2030 р.

Через механізм імпакт-інвестування 100 репутабельних українських бізнесів, внісши по $10 тис. до ГС “Українська Бізнес Асоціація”, стають на 70% співвласниками журналу БІЗНЕС, що дозволяє запустити всі елементи системи і реалізувати План .Б.

Налагоджена робота всіх складових БІЗНЕС 100 покликана вдосконалити бізнес-клімат в країні.

Система захисту “білого” бізнесу

включає Центр ділових журналістських розслідувань та журналістських груп швидкого реагування по всій країні. Працює як “безпековий Uber” з відеофіксацією несанкціонованих перевірок бізнесу та рейдерських атак у взаємодії з офісом бізнес-омбудсмена, НАБУ та Антикорупційною прокуратурою.

Мета — за п’ять років трансформувати систему захисту у систему колективної довіри бізнесу.

Напрямок експорту та інвестицій забезпечує системну та технологічну допомогу в просуванні експорту високоякісних товарів та послуг “Made in Ukraine” — перший крок до прямих інвестицій в український бізнес.

Як результат, у 2018 р. стартував масштабний проект “100 бізнесамбасадорів України”, мета якого за п’ять років допомогти 10 тис. українських компаній вийти на зовнішні ринки та залучити в Україну понад $5 млрд інвестицій.

БІЗНЕС Академія впроваджуватиме освітні програми з репутаційного менеджменту та інтегрального лідерства для власників бізнесу. Програми розраховані на практиків, що інтегрують свій бізнес в глобальну економіку та хочуть відповідати кращим світовим зразкам.

БІЗНЕС Івенти — це власний майданчик для обміну досвідом, комунікацій та організації подій, що просувають ідею “білого” бізнесу.

БІЗНЕС 100 запрошує український “білий” бізнес разом долучитися до участі у світових форумах для підвищення репутації та збільшення капіталізації вітчизняного бізнесу.

b2b-мережа business.ua — мережа координації взаємодії “білого” бізнесу України, що прискорює прямі контакти та збільшує прибутки і загальну капіталізацію бізнесу.

Репутаційний барометр — це система нового вимірювання результатів бізнесдіяльності за такими трьома складовими, як репутаційний капітал, людський капітал та соціальний капітал, що дозволяє швидше залучати міжнародні інвестиції, наближає прихід репутаційної економіки в Україну.

Але досягнення таких масштабних цілей можливе лише за умови створення ефективної системи взаємодії у бізнес-співтоваристві. БІЗНЕС на 70% належатиме саме підприємцям, які ведуть свою діяльність прозоро та готові до спільного вирішення поставлених завдань. Це унікальний для України досвід спільного володіння виданням.

Кого ми запрошуємо до участі в проекті? Всі співінвестори видання повинні задовольняти трьом критеріям: вести бізнес прозоро, брати участь у соціальних ініціативах та бути готовими інвестувати у майбутнє України.

У квітні 2017 р. ми представили перший англомовний номер БІЗНЕСа, приурочений до Щорічного інвестиційного форуму в м.Дубаї (ОАЕ), в якому брали участь представники українського бізнесу. Завдяки цьому про наших провідних підприємців дізналися близько 10 тис. читачів з різних країн.

У квітні цього року був підготовлений спеціальний випуск видання англійською мовою, який прочитали 5 тис. VIP-гостей цього Форуму. Таким чином ми відкриваємо світу реальну, активну, націлену на майбутнє Україну.

Одним з ключових етапів нашого проекту є участь у Всесвітній виставці Expo 2020 Dubai. Ця подія має стати “трампліном” для України та бізнесу і можливістю голосно заявити про себе на міжнародній арені. До моменту його проведення ми плануємо об’єднати нашою метою понад тисячу українських компаній.

Наприклад, одним з найефективніших міжнародних проектів, спрямованих на зміцнення репутації своєї країни та поліпшення бізнес-клімату, став Репутаційний клуб Іспанії (Foro de Reputación Corporativa), що об’єднав найбільші місцеві корпорації. У листопаді 2002 р. його організували Grupo AGBAR, BBVA, Repsol YPF, Telefónica та інші компанії, чия сукупна капіталізація перевищувала 60% обсягу Мадридської фондової біржі. Діяльність Клубу допомогла Іспанії 2017 р. посісти 13-те місце у рейтингу країн з найвищою репутацією та досягти рекордного туристичного потоку — 83 млн гостей.

Об’єднання зусиль провідних компаній та підтримка керівництва країни дозволили найменшій центральноамериканській державі — Сальвадору — в стислі терміни залучити $2,6 млрд іноземних інвестицій та забезпечити економіці стабільний розвиток. Масштабна комунікаційна кампанія “El Salvador Works!” (“Сальвадор працює!”), проведена за активної участі місцевого бізнесу, дозволила кардинально змінити ставлення до держави у світі, поліпшити бізнес-клімат та створити 25 тис. нових робочих місць.

Унікальний проект з об’єднання сил провідних бізнес-лідерів для впровадження нових підходів до реалізації соціальної активності належить Річарду Бренсону. Два роки тому відомий підприємець створив B Team — команду, до якої увійшли 19 авторитетних бізнесменів і громадських діячів. Очікується, що до 2020 р. до ініціативи приєднаються 1 млн підприємців, які прагнуть не лише отримання прибутку, а й поліпшення навколишнього світу.

Наш “План .Б” — це план учасників БІЗНЕС 100, спрямований на забезпечення взаємодії в діловому середовищі. Це територія, де “білий” бізнес можна виміряти реальними можливостями і прибутком з вектором у майбутнє.

Для нас проект БІЗНЕС 100 — це лише початок довгого шляху, в кінці якого — міжнародне визнання українського бізнесу, досягнення нової якості взаємодії із зарубіжними партнерами, зміцнення єдино правильної системи прозорого і відкритого ведення ділової активності. Саме тому ми оголосили 1 грудня Днем “білого” бізнесу України.

Активна участь у проекті дозволяє збільшити вплив у діловому середовищі, отримати можливість захисту своєї справи та придбати ефективний канал комунікацій.

Ми переконані, що, лише навчившись взаємодіяти, ми зможемо продемонструвати провідну роль “білого” бізнесу в Україні та за кордоном, реалізувати накопичений потенціал для забезпечення сталого розвитку та щасливого майбутнього наших дітей.