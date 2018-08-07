Готуйся до Давоса влітку

На початку 2018 р. під час Всесвітнього економічного форуму (WEF) у швейцарському Давосі вперше було відкрито повноцінний мультиформатний простір “Український дім”, який за п’ять днів відвідали понад 5 тис. гостей. За рік до того Українська асоціація венчурного капіталу і прямих інвестицій (UVCA) успішно протестувала менш масштабний формат — Ukrainian Davos nights, що дало поштовх для переходу на новий рівень.

“Український дім” у Давосі став платформою для нетворкінгу, укладання інвестиційних угод та розвитку технологічного партнерства. Організатори проекту мали за мету представити гостям форуму Україну в якості нового глобального партнера для технологій та інвестицій. Під час роботи “Українського дому” відбулося десять панельних дискусій, де обговорювалися питання інвестицій та потенціалу українського технологічного сектора, від енергетики та сільського господарства до блокчейну та криптовалютних проектів.

Як зазначають організатори “Українського дому”, їх проект вже об’єднує лідерів бізнесу та громадянського суспільства, надаючи їм можливість обговорити світові економічні тенденції в контексті розвитку новітніх технологій, де тема України тісно пов’язана з глобальним контекстом. “Спираючись на цьогорічний успіх, у січні 2019 р. “Український дім” у Давосі продовжить свою місію з просування бізнес- та інвестиційних можливостей України”, — зазначив засновник і керуючий партнер Aventures Capital та голова наглядової ради UVCA Андрій Колодюк.

Слід відзначити, що “Український дім” у Давосі був організований за кошти приватного капіталу та спонсорів. Крім UVCA, що об’єднує понад 50 найактивніших учасників українського інвестиційного ринку, проект під­тримали Western NIS Enterprise Fund (WNISEF), Фонд Віктора Пінчука, що традиційно бере участь у проектах, пов’язаних з Давосом. Також до створення “Українського дому” долучилися більше 15 компаній та організацій, серед яких Ciklum, Асоціація “ІТ України”, Horizon Capital, Bitcoin Foundation Ukraine, AgroHub, UNIT.City.

“Партнери та учасники “Українського дому” мають можливість знайти бізнес-партнерів та інвесторів найвищого рівня, оскільки Всесвітній економічний форум традиційно збирає лише лідерів світового суспільства, — відзначає Андрій Колодюк. — Ми залишаємось відкритими до нових партнерств та спонсорів, щоб представити світові різноманітну Україну, що стає вже чимось значно більшим, ніж “аграрна країна” чи “країна аутсорсингу”.

Підготовка до наступного форуму вже розпочалася. 2019 р. організатори планують зробити “Український дім” ще інтерактивнішим та різноманітнішим, щоб показати світу найпотужніші та найперспективніші галузі України. За словами пана Колодюка, чим більше сфер для розвитку та перемог вдасться продемонструвати, тим більше шансів у країни стати не об’єктом, а суб’єктом світової економіки.