Допомога у розбудові бізнесу: від фундаменту до стріхи

Чи багато в Україні бізнесів з 30-річною історією? “Беркут” — саме такий. Його історія почалася у травні 1988 р. з маленького підприємства, яке робило ремонти. Зараз цей бізнес виріс до потужних гуртово-роздрібних супермаркетів. Мережа нараховує дев’ять філій в Ужгороді та інших містах Закарпаття. Доказом авторитету компанії на будівельному ринку є велика кількість підприємств-забудовників та приватних клієнтів, а також статус офіційного дистриб’ютора або представника найбільших європейських та українських виробників. “Беркут” добре знає, що саме потрібно закарпатським будівельникам. Завдяки цьому компанію вважають справжнім експертом у будматеріалах в регіоні.

Особливий акцент “Беркут” робить на розвитку бізнесу своїх партнерів. Зараз власна дилерська мережа компанії налічує 222 партнерських магазини по області. Крім цього, “Беркут” пропонує їм навчання персоналу. “Наша політика — це підтримка малих організацій. Ми пропонуємо додаткові послуги, такі як доставка, кредити, а також тренінги й майстер-класи в нашому навчальному центрі”, — зауважує Андрій Сугай, співвласник мережі “Беркут”.

Навчальний центр не лише розповідає про інноваційні матеріали, наприклад для утеплення будинків, та їх застосування у будівництві — йдеться про ширший підхід. “Беркут” навчає партнерів основам сучасного підприємництва, в якому велику роль відіграють програмні продукти.

“Дуже багато партнерів для ведення бізнесу просто використовують зошит, як 100 років тому. Вони не використовують програми для обліку, оскільки не вміють ними користуватись або бояться, що до їхньої інформації хтось отримає доступ через інтернет. Але без цього вони не зможуть розвиватись і виживати”, — переконує пан Сугай. Тому компанія фокусується на “просвітництві” своїх партнерів саме в розрізі нових технологій.