Інноваційна медицина

Впровадження системи “Електронний пацієнт” почалося два роки тому на Полтавщині. Влітку 2016 р. голова Гадяцької райдержадміністрації запропонував провідній телекомунікаційній компанії “Датагруп” ідею технологічного оновлення медичної мережі у місті та районі. Відтоді вдалося повноцінно розгорнути інноваційний проект та об’єднати в єдину цифрову мережу 18 медичних закладів. Наразі система “Електронний пацієнт” функціонує у Гадяцькому районі Полтавської області, до неї входять 15 сільських амбулаторій, дві міські та центральна районна лікарня. Дані про 52 тис. місцевих жителів внесли до спеціальної бази, надавши кожному персональну пластикову картку пацієнта. Для цього всі установи обладнали комп’ютерами та забезпечили доступом до високошвидкісного інтернету. Отримавши доступ до бази даних, лікарі можуть за номером персональної картки перевірити попередні рекомендації фахівців, результати аналізів, рентгенівські знімки, протипоказання щодо вживання певних препаратів і призначити лікування, не приймаючи пацієнта у поліклініці.

Крім того, значно спростилася процедура запису до вузьких спеціалістів, особливо для жителів віддалених сіл. Тепер призначити відвідування лікаря можна дистанційно. Також для всіх жителів району доступні дослідження, що проводяться за допомогою електронного рентгену та цифрового флюорографа. До того ж, як додають автори проекту, завдяки електронній системі вдалося суттєво зменшити корупцію, бюрократизм і непрозорість у взаєминах “лікар — пацієнт”.

При цьому спеціалісти “Датагруп” надавали технічну, інфраструктурну та консультаційну підтримку на усіх етапах впровадження проекту. “На ринку ми єдині, хто надає послуги якісного інтернету у віддалених локаціях завдяки супутниковим технологіям, а без якісного зв’язку впровадження таких інфраструктурних рішень неможливе, — пояснює керівник Харківського підрозділу “Датагруп” Максим Олійник. — Також додатково ми впровадили сучасні комунікації у повсякденне життя жителів Гадяцького району. Організували вільні Wi-Fi-зони у бібліотеках міста Гадяч і районній поліклініці. Це наш внесок у подолання цифрового розриву в Україні”. За його словами, компанія є одним з найбільших гравців на ринку телекомунікацій для великого бізнесу, а також має волоконно-оптичну мережу по всій території України.

“Реалізація подібних проектів має стати одним із ключових завдань для кожного українського містечка. Для цього необхідно взяти ініціативу в свої руки та скласти стратегію розвитку. Тоді й ресурси знайдуться. Наприклад, на впровадження цих проектів мені вдалося залучити близько 1,2 млн грн. Кошти були надані з районного та сільського бюджету. Тому моя власна формула успіху — це ефективне партнерство з бізнесом та особиста ініціатива”, — зазначає голова Гадяцької райдержадміністрації Олексій Матюшенко.

За ініціативи місцевої громади та підтримки великого бізнесу аналогічні проекти цілком можливо розгортати і в інших регіонах України. “Для нас важливо, щоб кожен міг використовувати сучасні технології для поліпшення якості життя, — наголошує генеральний директор компанії “Датагруп” Михайло Шелемба. — Більше того, впровадження такого проекту, як “Електронний пацієнт”, — це хороший приклад моделі медичної реформи, яка може масштабуватися на інші області та допомагати в подоланні цифрового розриву в країні”.