Корисна молочна математика: коли 1+1>2

Український ринок молочної продукції має специфіку: левова частка молока — понад 70% — виробляється приватними сільськими домогосподарствами. На відміну від ферм на тисячі корів, приватні господарства мають одну, дві, інколи три корови. Відповідно, якщо виробник хоче отримувати достатні обсяги сировини для своєї продукції, йому треба вести справу з кількома тисячами приватних господарств, розкиданих по всій країні. Це потребує додаткових зусиль з організації логістики та найголовніше — налагодження процесів для забезпечення стабільної якості молока.

Починаючи з 2012 р. ТОВ “Мілкіленд-Україна” обрало стратегічний шлях розвитку культури виробництва молока на місцях. Компанія розпочала співпрацю з сільськогосподарським виробничим кооперативом (СВК) “Молоко-Країна”, що об’єднує тисячі господарств із понад 9 тис. корів. Ідеться про повноцінну взаємодопомогу, а не просто про товарно-економічні відносини. “Мілкіленд-Україна” дбає про розвиток бізнесу кооперативу, а СВК впроваджує стандарти роботи і якості молока, які дозволяють компанії створювати молочну продукцію європейської якості.

Ключових напрямків підтримки партнера два. По-перше, “Мілкіленд-Україна” забезпечує навчання членів кооперативу методам правильної відгодівлі та догляду за тваринами. По-друге, компанія надає кооперативу в оренду обладнання та автомобільну техніку. СВК “Молоко-Країна” отримав від компанії охолоджувачі та лабораторне обладнання для контролю якості молока, яким обладнано майже 300 пунктів прийому в дев’яти областях України. “Мілкіленд-Україна” передала СВК в оренду близько 60 сучасних молоковозів для транспортування молока від пунктів прийому.

Зі свого боку, кооператив здійснює важливі кроки з підтримки своїх членів. Вони включають у себе авансові платежі за постачання молока, щомісячні та щорічні бонуси за виконання плану, компенсацію ветеринарних витрат, а також безвідсоткові позики на придбання поголів’я, кормів, доїльного обладнання тощо. “Завдяки налагодженій співпраці з кооперативом “Молоко-Країна” ми послідовно підвищуємо якість молока, що поступає на переробку до наших заводів, з метою забезпечення високої якості нашої молочної продукції”, — зазначає фінансовий директор компанії Milkiland N.V. Олександр Андрощук.

“Мілкіленд-Україна” є членом міжнародної групи компаній Milkiland N.V. і входить до Топ-5 найбільших українських переробників молока та виробників й експортерів молочної продукції. У розпорядженні компанії 10 молоко­переробних заводів, розташованих в екологічно чистих регіонах шести областей країни.

Молочна продукція виробляється під брендами “Добряна”, “Коляда” та “LatteR”. Найвідомішим брендом компанії, що заслужив високу репутацію у споживачів на українському та міжнародних риках, є “Добряна”. Під цим брендом пропонуються як високоякісні сири, так і продукція з незбираного молока. Одним з сучасних брендів компанії є “LatteR” — бренд продуктів без вмісту лактози. Відомо, що значний відсоток населення Землі, в середньому до 65%, має ту чи іншу форму непереносимості лактози. Тому в низці країн безлактозні продукти користуються великим попитом. Виробляти таку продукцію можна виключно на сучасному обладнанні з високоякісного молока.

Молочні заводи “Мілкіленд-Україна” сертифіковані за ISO та HACCP — міжнародними стандартами управління якістю та безпекою харчових продуктів.