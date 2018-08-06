Сталеве тиражування

Курс на подальше укрупнення і масштабування взяла виробнича компанія “Сталекс”, яка займає близько 10% українського ринку металочерепиці та профнастилу. Виробник також виготовляє аксесуари до основної продукції, фасадні системи, несучі профільовані листи та ЛСТК. Спектр застосування готової продукції компанії дуже широкий — від житлових приміщень до нежитлових (виробничих) та об’єктів інфраструктури, тому і попит на неї постійно зростає, а перспективи окреслюються ринком як позитивні. Адже будівництво в Україні розвивається, вимагаючи оптимальних рішень різних за складністю будівельних завдань.

Нинішнє завантаження виробничих потужностей компанії складає 500-600 тис.кв.м продукції на місяць, хоча за умови максимального завантаження “Сталекс” може виготовляти близько 1 млн кв.м продукції на місяць. Дається взнаки неоптимальне розташування виробництва, обмеженість виробничих площ та інфраструктури, що й підштовхнуло власника компанії Олександра Кіктенка до рішення залучити у бізнес додаткові інвестиції. “Зараз ми займаємося оптимізацією внутрішніх процесів та структури, а також підвищенням ефективності роботи. Тобто нарощуємо м’язи та посилюємо витривалість, — зазначає пан Кіктенко. — Інвестиції для нас стануть своєчасними вітамінами і паливом для стрімкого підйому компанії на новий рівень”.

Необхідна сума інвестицій оцінюється в $5-7 млн, з яких $2-3 млн буде направлено на збільшення обігових коштів. Щоб підтримувати зростаючі обсяги продажів у майбутньому, компанії необхідно буде тримати складські залишки на достатньому рівні. Основну ж частину інвестицій, $3-4 млн, використають на будівництво нового виробничого комплексу, який, за словами власника компанії, буде оснащено найсучаснішим обладнанням.

Майбутня інвестиція дозволить збільшити виробництво до 1-1,2 млн кв.м продукції на місяць (за цілодобової роботи підприємства). “Це також сприятиме збільшенню прибутковості компанії, адже на новому виробництві стане можливо досягти додаткового ефекту масштабу та підвищити ефективність виробництва”, — пояснює пан Кіктенко.

Компанія планує освоїти й нові напрямки використання оцинкованої сталі та сталі з полімерним покриттям. Наприклад, такими напрямками можуть бути підконструкції для сонячних батарей, вентиляційні системи тощо. Власник компанії також допускає, що нові партнери можуть запропонувати нові напрямки діяльності для реалізації своїх завдань на виробничих потужностях “Сталексу”, зокрема і для потреб експортних клієнтів.

Нині основним ринком збуту продукції компанії є український. В подальших планах — розвиток саме всередині країни, в тому числі й завдяки створенню компактних регіональних виробництв та охопленню місцевих ринків. Власне, саме завдяки географічній експансії компанія кілька років поспіль інтенсивно масштабувалася. Так, за власні інвестиції “Сталекс” відкрив регіональні виробництва в Одесі, Хмельницькому та Кременчуці.

Що стосується умов для залучення інвестора в проект будівництва нового виробничого комплексу, то вони близькі до кредитних зі ставкою від 12% річних з прив’язкою до курсу долара чи євро. “Можливе входження в частку бізнесу, але для цього необхідно пройти два етапи співпраці — інвестувати в “оборотку” та будівництво нового виробництва”, — зазначає пан Кіктенко.