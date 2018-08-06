Імена, що творять історію

Мало що може бути кращим за проект, який об’єднує та надихає цілу родину. Прикладом ініціативи, що приносить користь Україні та реалізується зусиллями однієї родини, може слугувати NOMINA — проект, присвячений видатним особистостям, що мають українське коріння. “Ми всією сім’єю займаємося проектом NOMINA (лат. — “імена”). Торік світ побачила книга, що розповідає майже про 160 видатних, знаних у всьому світі осіб, що є вихідцями з України”, — розповідає Юрій Кирилов, керуючий партнер Pellet-Energy. Дійсно, автором ідеї та керівником проекту виступила Валентина Кирилова, дружина пана Юрія. Підготовкою, перекладом та редагуванням багатьох матеріалів, що ввійшли до книги, займалися дочка та син подружжя.

Зазначимо, що книга “NOMINA” двомовна — надрукована одночасно українською та англійською мовами. Наразі наклад складає 2 тис. примірників, з яких 1 тис. видано в Україні і ще 1 тис. — за кордоном. “Скільки з них продано сказати не можу. Не стежу за цими показниками, бо не бачу у цьому бізнесу”, — пояснює пан Кирилов. Взагалі, розповідаючи про проект, пан Юрій не дуже акцентує увагу на фінансовій його частині: “Якщо говорити про вартість цього проекту, то вона складає кілька десятків тисяч євро. Точніше сказати важко”.

Проект переслідує насамперед патріотичну мету: представити Україну світові та водночас показати українській молоді, що багато з відомих у світі прізвищ належать людям з українським корінням. “У 50% випадків ви побачите у цій книзі видатні знайомі прізвища і будете здивовані, що ці люди з України”, — наголошує Юрій Кирилов. За його словами, суспільство, як в Україні, так і за кордоном, дуже прихильно сприйняло цей проект. Книга увійшла у перелік кращих книг 2017 р. за версією Львівського форуму видавців. Вже були проведені презентації проекту та книги “NOMINA” в ЄС та США. “Реакція усюди дуже позитивна”, — зазначає Юрій Кирилов і додає, що вже у жовтні поточного року планується роуд-шоу українського бізнесу у Канаді, що може стати хорошою нагодою представити результати проекту NOMINA канадській аудиторії, зокрема й чисельній українській діаспорі. “Ми плануємо взяти участь у роуд-шоу, і я гадаю, що паралельно проведемо у Канаді презентацію проекту NOMINA”, — говорить пан Кирилов.

Він не виключає можливості перевидання чи створення у майбутньому продовження книги “NOMINA”: “Книга зроблена таким чином, що наприкінці є заклик до усіх читачів продовжувати її. Залишені чисті сторінки, на яких можна записувати прізвища тих осіб, історії яких не увійшли до видання”. За словами Юрія Кирилова, його родина завжди відкрита до співпраці й діалогу з тими, хто побажає підтримати проект. “Якщо буде необхідність, то немає ніяких обмежень. Ми відкриті до співпраці й діалогу”, — резюмує пан Юрій.

До речи, пану Кирилову не звикати до участі у соціальних та культурних проектах. “У тих регіонах, де ми працювали з командою корпорації “Астрон-Україна” (у Київській, Черкаській, Івано-Франківській, Житомирській, Рівненській, Луганській областях), були реалізовані соціальні проекти. Наприклад, в Черкаській області було побудовано першу в Україні недільну спортивну школу. Заразі сім’я Кирилових також бере участь у проекті “Анна Київська”. Пан Юрій стверджує: “Вважаю, що це один з найвидатніших проектів з просування іміджу України за кордоном”.