Спорт для справжніх чоловіків

Василь Ябрик, керуючий власник компанії YMG (“Ябрик менеджмент груп”), який також є президентом Федерації хокею та фігурного катання в Закарпатській області, ініціював запуск проекту з побудови сучасної льодової арени в Ужгороді. Приблизно шість років тому за ініціативи пана Ябрика на території області вже було відкрито три льодових майданчики, де надавались послуги масового катання, а також відродилась школа хокею. Проблема полягала у тому, що вони не могли діяти впродовж усього року. “Ми надаємо послугу безкоштовного катання дітям зі шкіл, інтернатів та садочків. Таким чином ми формуємо культуру льодових видів спорту та здорового способу життя”, — пояснює Василь Ябрик. За його словами, відтоді, коли побудована ще за радянських часів льодова арена Ужгорода внаслідок підтоплення вийшла з ладу, пройшло вже 20 років. І цю ситуацію треба змінювати. “Розвивати хокей у Закарпатті, я вважаю, просто необхідно! Ми ж маємо унікальну геолокацію, тут під боком самі хокейні країни Європи, наприклад Словаччина або Чехія, з якими можна будувати спортивні стосунки”, — наголошує пан Ябрик.

Проект передбачає побудову льодового поля олімпійського розміру (30×60 м) з трибунами і повноцінним спортивним комплексом, що включатиме басейни, тренажерні зали, spa. Окрім цього, планується побудувати всю необхідну інфраструктуру: ресторан та їдальню, номерний фонд, конференц-залу та офіси. Загальна площа комплексу складатиме 15 тис.кв.м. Оціночна вартість проекту становить близько €7 млн. В якості локації було обрано стадіон “Авангард” в Ужгороді, де у хокей почали грати за часів Австро-Угорщини.

Комплекс розроблявся чеськими інженерами, які мають непоганий досвід роботи з подібними об’єктами. Наразі триває процес проходження експертизи для отримання дозволу на будівництво. Земля під льодовий комплекс вже оформлена, готові архітектурний і робочий плани, наявне технологічне обладнання та всі необхідні технічні умови.

За словами Василя Ябрика, одразу після отримання дозволу на будівництво першочергово планується побудувати власне крижаний майданчик, а вже потім — решту інфраструктури комплексу. “Унікальність даного проекту в тому, що він повністю мультифункціональний, — говорить Василь Ябрик. — Подібних прикладів в Україні немає та й в Європі їх не так багато. Ми зможемо приймати спортсменів на збори та турніри з різних видів спорту, не лише льодових”. Такі арени легко трансформуються під інші потреби — баскетбольні матчі, боксерські поєдинки, концерти, ярмарки, все що завгодно. “Метою побудови даного комплексу є, по-перше, відродження хокею, а по-друге, створення інфраструктурного комплексу, що стане чудовим івент-хабом для проведення самих різних заходів”, — зазначає пан Ябрик.

До речі, об’єкт розроблявся таким чином, аби бути максимально енергоефективним. В Україні є приклади, коли технологічно спортивні комплекси будувалися абсолютно неправильно, через що зараз не має коштів на їхнє утримання, і, як наслідок, це веде до закриття. Арена “IceLand” з її інфраструктурою спроектована так, аби максимально пришвидшити період окупності. “На даному етапі ми власноруч фінансуємо проект, але, безумовно, потрібні додаткові інвестиції. Тому ми повністю відкриті та готові залучати нових партнерів та інвесторів. Якщо проблем з цим не буде, то об’єкт може бути завершено вже 2020 р.”, — пояснює Василь Ябрик.