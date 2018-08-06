Науковий підхід

Цього літа українська агрохімічна компанія UKRAVIT відкрила у м.Черкаси Науково-дослідний інститут “Інститут здоров’я рослин”. Інвестиції у проект склали $7 млн. Робота вчених цього закладу охоплює кілька пріоритетних напрямків — фундаментальні та галузеві дослідження, агробіологічний сервіс і навчально-наукову діяльність.

Власник компанії UKRAVIT Віталій Ільченко має намір розширити проект як на українському, так і на міжнародному рівнях. У найближчих планах — відкритття представництва Інституту в кожному регіоні України, що дозволить наблизити агробіологічний сервіс буквально до кожного вітчизняного аграрія. “Також ми активно розвиваємо нашу виробничу базу та плануємо створити перший в Україні агрохімічний індустріальний парк, — зауважив пан Ільченко. — В цілому, до 2020 р. в ці проекти буде інвестовано ще приблизно $30 млн”.

Фактично на одному науковому майданчику нині співпрацюють українські та швейцарські вчені. В їхньому розпорядженні новітнє світове обладнання виробництва Японії, Швейцарії, Німеччини та США. А враховуючи інтегрованість цього обладнання зі світовими базами даних хімічних елементів, Інститут може не лише працювати для потреб українського агросектора, а й надавати аналітичні послуги аграріям з усього світу. Вже зараз Інститут співпрацює з Бернським інноваційним парком, веде переговори з НДІ Іспанії, Швейцарії та Канади. Більше того, робота черкаських вчених не зосереджена виключно в царині агросектора. “Ми вже готуємось до проекту з великим іспанським косметологічним виробником та зі швейцарською фармацевтичною компанією”, — розповів Віталій Ільченко.

Однак щоб і далі йти в ногу з часом, а в перспективі й випереджати його, Інституту необхідно постійно відстежувати зміни на ринку, вдосконалювати обладнання та технології, знаходити перспективні напрямки досліджень, розробляти фундаментальні проекти і постійно підвищувати кваліфікацію працівників, створюючи сприятливі умови для їхнього розвитку. Все це вимагає постійного потоку інвестицій. Власне, саме тому глобальні корпорації об’єднуються заради спільних науково-дослідних розробок. Інститут не є винятком, адже такий підхід дозволяє кожній стороні, з одного боку, суттєво скорочувати витрати, час та ресурси, а з іншого — освоювати нові напрямки, отримувати високі прибутки і створювати нові робочі місця.

“Наразі група компаній UKRAVIT веде переговори з міжнародними фінансовими партнерами, — сказав пан Ільченко, підкресливши, що умови для кожного з них формуються індивідуально. — Усе залежить від конкретного проекту та ресурсів, які для нього може надати партнер”. Проте, за словами власника компанії, у пріоритеті зараз українські партнери та інвестори, оскільки головною метою створення “Інституту здоров’я рослин” є інтенсивний розвиток вітчизняної науки та бізнесу.

Комерційна вигода також залежатиме від певного проекту та рівня участі у його реалізації потенційного інвестора. Варто зазначити, що окрім прикладного спрямування Інститут розвиває потужну соціальну складову, а саме консолідує науковий потенціал України. Інститут надаватиме українським вченим гранти та персональні стипендії для створення інноваційних проектів, а також займатиметься репатріацією науковців, які емігрували за роки незалежності.